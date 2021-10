13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: ‘Venom: Habrá Matanza’, ‘Back 4 Blood’, Bobby Fischer y mucho más

La mandanga Marvel de este fin de semana es bien peculiar: la secuela de ese inclasificable disparate que fue ‘Venom’. Y además, unos cuantos zombis en formato cooperativo (el matarlos, se entiende), una novela de sonámbulos, un cómic de Bobby Fischer y mucho más. Estos son nuestros planazos para el fin de semana.

‘Venom: Habrá Matanza’

‘Venom’ no fue del gusto de todo el mundo: pero frente a la perfección fría y matemática de las películas Marvel de Disney, su barullo rocanrolero y despeinado, que no se sabía bien si era propio de una comedia, una película de superhéroes o de terror y accción, encandiló a la taquilla. Ahora, el simbionte vuelve con una propuesta algo más enfilada, con la misma mezcla de ingredientes, pero con los objetivos más claros y un par de nuevos enemigos. Entre ellos, el peligroso Matanza, al que no le habría venido mal desembarazarse de la calificación PG-13.

Ya en cines

‘Tokyo Shaking’

En marzo de 2011 un tremendo terremoto en Tokio desencadena el desastre de la central de Fukushima. Una empleada de banca francesa recién llegada al país por cuestiones de trabajo se encuentra con una crisis que la supera y que le obliga a tomar decisiones para proteger a sus empleados. Una mezcla de thriller y drama de tintes sociales basada en un acontecimiento que paralizó el mundo.

Ya en cines

‘El día de la bestia’

La película que cambió el cine fantástico español con un éxito de taquilla absolutamente inesperado vuelve a los cines con un lavado de cara: ahora en 4K, las peripecias de Álex Angulo y Santiago Segura para impedir que el Anticristo nazca el 25 de diciembre en Madrid tienen mejor aspecto que nunca. Por lo demás, la tremenda revelación de Álex de la Iglesia (aunque por aquí preferimos ‘Acción Mutante’) sigue tan fresca e impactante como en su día.

Ya en cines

‘Sé lo que hicisteis el último verano’

El formato serie y los slashers nunca se han entendido demasiado bien, aunque las plataformas y canales siguen intentándolo sin descanso, desde la propia ‘Slasher’ a la penúltima temporada de ‘American Horror Story’. Ahora es el turno de la imitadora más célebre de ‘Scream’, aquella ‘Sé lo que hicisteis el último verano’, en una serie que suaviza la violencia e incrementa las subtramas juveniles. Los cuatro primeros episodios ya están disponibles: ¿qué tal le sentarán los aires de culebrón a este asesino en serie?

‘The Birthday’

Es una de las películas de culto por excelencia del cine español reciente. El debut de Eugenio Mira sigue siendo un apabullante salto al vacío que ahora llega a Filmin en una versión muy especial: un director’s cut que respeta la intención original de ser narrado en tiempo real. Corey Feldman protagoniza esta misteriosa peripecia en la que tiene que acompañar a su novia en el aniversario de su padre, en un hotel que esconde muchos secretos.

‘Back 4 Blood’

Los creadores del recordadísimo ‘Left 4 Dead’ vuelven con un título con énfasis en el cooperativo online en primera persona, es decir, un poco en la misma línea: esta vez nos traslada a un posapocalipsis zombi en el que abundan los infectados por un parásito letal. Las mecánicas clásicas de acción y estrategia se ven en esta ocasión modificadas por una nueva mecánica: los mazos de cartas.

Disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S

‘Crysis Remastered Trilogy’

El mítico juego que en su día sirvió para valorar el músculo tecnológico de los PC de ultimísima generación vuelve en una versión remasterizada para ordenador y consolas que demuestra que el tiempo no pasa en balde para nadie. Lo que antes era una bestia tecnológica, hoy puede ser mejorado con ray-tracing, resolución de entre 1080p y 4K en hasta 60 FPS… una nueva forma de experimentar este clásico de los shooters futuristas.

Disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC

‘Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles’

El anime en el que se inspira se ha convertido en uno de los estrenos del género más populares de los últimos tiempos, hasta el punto que hemos llegado a verlo en salas en Occidente, aquí bajo el título ‘Guardianes de la noche’. Tanjiro Kamado es un joven que quiere convertirse en cazademonios para vengar la muerte de su familia, y el videojuego lo traduce a mecánicas de juego de lucha, con modo historia pero también con posibilidad de combatir contra amigos en local o online.

Disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC

‘Halo: The Master Chief Collection’

Todo el fin de semana podrás catar las aventuras prácticamente completas del Jefe Maestro, tanto para Xbox Series X/S y Xbox One (como parte de los Free Play Days de Xbox Live Gold) como en PC a través de Steam. Tienes abierta la posibilidad hasta el 18 de octubre a las 8:59h en consola y hasta el mismo día a las 19 en PC.

Disponible para PC, Xbox One y Xbox Series X/S

‘Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media’ (J.R.R. Tolkien)

Vuelve, en una edición de 40 aniversario, esta colección de relatos de la Tierra Media que abarca desde los Primeros Días hasta el fin de la Guerra del Anillo. Del discurso en el que Gandalf explica cómo llegó a enviar a los Enanos a la famosa reunión de Bolsón Cerrado, a la emergencia de Ulmo, el dios del mar, ante los ojos de Tuor, o la historia de Númenor antes de su caída, incluyendo el único mapa del mismo que dibujó Tolkien. El libro incluye una introducción de Christopher Tolkien analizando los tratamientos que han seguido los textos hasta esta publicaci´ón.

‘El profesor A. Dońda’ (Stanislaw Lem)

En plena celebración del centenario de Stanislaw Lem nos llega esta pieza satírica y apocalíptica que permanecía inédita en español. El citado apocalipsis ha llegado cuando todos los ordenadores del mundo se han destruido a sí mismos, lo que ha provocado la desaparición de la totalidad de los bancos de datos informatizados que hay en la Tierra. Un fin del mundo aterrador y divertido con el inequívoco toque sarcástico del siempre humanista Lem.

‘Blanco y Negro. Auge y caída de Bobby Fisher’ (Julian Voloj y Wagner Willian)

La vida y logros del mito total del ajedrez Bobby Fisher: de su consagración como niño prodigio del tablero a convertirse en héroe nacional cuando venció en 1972 a Boris Spasski en una metáfora perfecta de la Guerra Fría, acabando por sus contradictorios últimos años, víctima de una enfermedad mental y perseguido por las autoridades de su propio país. Una vida apasionante marcada por el ajedrez y que este cómic cuenta con todo detalle.

‘Los sonámbulos’ (Chuck Wending)

Hay quien compara a Wending con Stephen King, y esta novela, nominada a los premios Bram Stoker, ya ha sido calificada como una de las mejores historias postapocalípticas de los últimos tiempos, con secuela prevista para 2022 y serie televisiva a manos de los creadores de ‘The Walking Dead’. Aquí la infección convierte a los humanos en una especie de sonámbulos que se dirigen a un destino enigmático.

