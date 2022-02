13 películas sobre viajes en el tiempo que puedes ver ahora mismo en streaming

Es uno de los tópicos más queridos de la ciencia-ficción: ha vivido una revitalización reciente con los bucles tan de moda, aunque aquí levantamos la vista más allá para revisar lo mejor del género disponible en streaming. De los cl´ásicos impepinables a las últimas tendencias, allá van algunas películas de viajes en el tiempo que te harán viajar al pasado, al futuro o a ambos simultáneamente.

’12 monos’

Un clásico moderno que no se agota: Terry Gilliam planteó una película de viajes en el tiempo perfecta, romántica pero no empalagosa, estridente pero no histérica, llena de personajes memorables y que, además, no renuncia a la peculiarísima visión del autor del futuro, que ya ensayó en otras grandes películas como ‘Brazil’ o ‘The Zero Theorem’. Mucho ojo también al medioetraje francés experimental que lo inspiró, ‘La Jetée’.

‘Déjà Vu’

Una de las mejores películas del último Tony Scott fue este thriller con elementos suaves de ciencia-ficción protagonizado por su habitual Denzel Washington. Aquí es un agente que investiga un atentado con bomba con ayuda de un equipo que utiliza una máquina con la que manipular el tiempo. Más pirotécnica que sugestiva, su empleo de los viajes temporales en una película de acción al uso la hace especialmente extraña e interesante.

‘Código fuente’

Duncan Jones parecía durante unos años que iba a ser la gran esperanza de la ciencia-ficción de escala pequeña y grandes conceptos, como su debut ‘Moon’ o esta ‘Código fuente’. Una fantástica película de viajes en el tiempo camuflada de thriller minimalista con una estupenda pareja protagonista: Jake Gyllenhaal es un agente del gobierno que revive una y otra vez un atentado a un tren para intentar averiguar quién es el responsable, a la vez que se siente atraído por una pasajera, Michelle Monaghan.

‘Terminator’

Todas las películas de la franquicia ‘Terminator’ tratan, en mayor o menos medida, el tema de los viajes en el tiempo, pero las más satisfactorias en ese sentido son la tercera y su increíble final y la primera y su icónico viajero en el tiempo que va al pasado para proteger a la madre de un héroe del futuro y acaba convirtiéndose en algo más. La idea del robot implacable del futuro que viene a aniquilar la última esperanza de la humanidad sigue siendo tan poderosa como en su día.

‘Regreso al futuro’

El clásico total del cine mainstream de viajes en el tiempo es la trilogía de ‘Regreso al futuro’, con tres entregas impecables que se devoran como una sola, cada una con su personalidad, aunque la indiscutiblemente más redonda e icónica es la primera. Lo deliciosamente perverso de su punto de partida (viajar por accidente al pasado y tener que hacer que tus padres se enamoren impidiendo que tu madre se encapriche de ti) está coronado por un reparto en absoluto estado de gracia y un ritmo endiablado y adictivo.

‘Al filo del mañana’

El primer gran éxito del cine de bucles temporales después de la más amable ‘Atrapado en el tiempo’ (que tienes en Movistar Plus+) es esta película de guión férreo y espíritu de videojuego. En un futuro invadido por alienígenas, un oficial que nunca ha entrado en combate (Tom Cruise) muere en una misión suicida, y entra en un bucle temporal que le obliga a luchar una y otra vez, teniendo que aprender de sus errores con una curtida soldado especial (Emily Blunt).

‘Predestination’

Una absoluta maravilla semi-desconocida que se inspira en un clásico absoluto de los relatos del género, ‘Todos vosotros, zombies’ del gran Robert Heinlein, y que resulta tan enrevesada como fascinante. Cuenta cómo un Agente Temporal (Ethan Hawke) se embarca en una odisea por distintas épocas para detener a un peligroso terrorista, y tropieza con una mujer cuya triste historia tiene que ver con su misión. Una pieza magnífica de ciencia-ficción cerebral pero, a la vez, divertida y disparatada, que no cuesta reivindicar como una de las mejores películas de género de la década pasada.

‘El ejército de las tinieblas’

Aunque no es estrictamente una película de ciencia-ficción, sino que Ash, protagonista de la trilogía y la serie de ‘Evil Dead’, viaja a los tiempos medievales por medio de la magia, sí que es cierto que toda la película es un homenaje a una de las historias fundacionales de los viajes en el tiempo en la literatura, que es ‘Un yanqui en la corte del Rey Arturo’ de Mark Twain. Una comedia de aventuras salvaje y entrañable, rebosante de momentos icónicos como la interacción con el Necronomicon mediante un conjuro robado a ‘Ultimatum a la Tierra’ o la fantástica aparición del ejército de muertos.

‘El tiempo en sus manos’

Otro clásico del género basado en un libro no menos fundacional, ‘La máquina del tiempo’ de Herbert George Wells, y que nos presenta al inventor de una máquina del tiempo (posiblemente, uno de los cacharros más representativos del subgénero, junto al Delorean de ‘Regreso al futuro’), que por accidente viaja a un futuro muy lejano donde los humanos restantes se ven sometidos por los terribles morlocks. Como todas las novelas de género de Wells, una historia alegórica y humanista, rebosante de aventura clásica, ingenua y sin dobleces.

‘Los cronocrímenes’

No hay demasiada ciencia-ficción hecha en España, pero una de las mejores películas de viajes en el tiempo es española. Proclive tanto a la paradoja reflexiva que tanto abunda en las muestras literarias del género como al caos controlado pero imprevisible de todas las películas de Nacho Vigalondo, esta película de desdoblamientos por culpa de una máquina del tiempo juega también con una curiosa atmósfera de giallo campestre. Una joya que gana con el tiempo y se puede revisitar infinitas veces.

‘Donnie Darko’

Una película que funciona mejor cuanto menos se entiende (como demuestra su terrible ‘Director’s Cut’ estrenado en 2005, que explica todos los misterios y cabos sueltos del film con desastrosos resultados), y donde lo mejor es dejarse llevar por su atmósfera mezcla de película adolescente de los ochenta y episodio perdido de ‘Twilight Zone’. El debut de Richard Kelly no solo cuenta la historia de un adolescente que tiene visiones de alguien con disfraz de conejo que lo manipula para cometer una serie de crímenes, sino que la película también se mete en fregados de dimensiones paralelas y hasta historias de orígenes superheroicos de baja intensidad.

‘Palm Springs’

La mejor de todas las películas recientes de bucles en el tiempo que en realidad los usan para examinar los resortes narrativos del drama, la acción o, como este caso, la comedia romántica. Perfecta para un programa doble con ‘El mapa de las pequeñas cosas perfectas‘ (en Prime Video), pone en contacto a dos personas desencantadas que entienden a la primera las posibilidades y limitaciones de los bucles infinitos y se entregan a ello con un hedonismo cínico muy divertido. Por supuesto, les servirá para conocerse a sí mismos de verdad… pero sin perder el cinismo.

‘Primer’

Aún hoy tan desafiante y alambicada como en su día, ‘Primer‘ es el ejemplo por excelencia de las películas de viajes en el tiempo cerebrales y extremas. Rebosante de giros argumentales y conceptos abstractos que no se suelen ver en el cine de género, es también una especie de rarísimo thriller de atracos visualmente magnética por cómo sabe sacar partido con inteligencia de sus limitaciones. Una originalísima visión del género que, debido a su atrevimiento, ha quedado aislada e inalcanzable como un clásico moderno total.