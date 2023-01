13 películas y series de estreno para ver en enero de 2023 en Netflix, Prime Video, HBO Max y streaming

2023 arranca con las plataformas poniendo toda la carne en el asador. Hemos traído una selección de (parte de) lo mejor que nos espera estos 31 primeros días del año. Lo que incluye series sorpresa de las que nadie te ha hablado y éxitos de taquilla que finalmente se dejan ver por nuestras pantallas. Prepárate, porque este próximo año también vas a tener dónde elegir.

‘Caleidoscopio’

Una de las propuestas más singulares de enero para Netflix es este regreso de la plataforma a sus fueros del entretenimiento interactivo, con una serie cuyos episodios se pueden ver en cualquier orden y cuya base argumental es el de una película de atracos: un grupo de ladrones ponen en marcha un plan para un robo que llevan preparando desde hace más de dos décadas. Los episodios de la serie narran eventos que suceden desde 24 años antes del atraco hasta 6 meses más tarde, y en su reparto hay nombres como Giancarlo Esposito y Paz Vega.

Puedes verla a partir del 1 de enero en Netflix

‘Los crímenes de la academia’

Después de un paso fugaz por salas, Netflix propone esta lujosa película exclusiva que viene con un reparto muy interesante: Christian Bale da vida a un investigador en una academia militar donde está inscrito un aún joven Edgar Allan Poe (Harry Melling). El autor, creador de la ficción detectivesca moderna, presenciará en esta ficción basada en sus años como militar un terrible crimen en el que alguien ha extirpado el corazón a la víctima.

Puedes verla a partir del 6 de enero en Netflix

‘Vikingos Valhalla’ T2

Regresa la exitosa serie ahora propiedad de Netflix, ambientada cien años después de la propuesta original. Seguiremos conociendo los conflictos tanto entre los vikingos y la realeza inglesa como dentro de la propia comunidad, con creencias cristianas y paganas en conflicto. Veremos de nuevo violencia, brutalidad, barro y el regreso de la práctica totalidad del reparto, con nombres como Sam Corlett como Leif Erikson, Frida Gustavsson como Freydís Eiríksdóttir o Leo Suter como Harald Sigurdsson.

Puedes verla a partir del 12 de enero en Netflix

‘Relatos japoneses de lo macabro’

Netflix está afrontando series basadas en antologías de terror que se están convirtiendo en delicatesssens imprescindibles para fans del genero. Lo hizo hace unos meses con ‘El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro’, y ahora es el turno de Junji Ito, el sensacional mangaka de terror que verá adaptadas al anime algunas de sus historias más escalofriantes: ‘Tomie’, ‘The Hanging Ballons’, ‘Unendurable Labyrinth’, ‘Bullied», ‘The Strange Hikizuri Siblings: The Seance’, ‘The Long Hair in the Attic’ y ‘Where the Sandman Lives’.

Puedes verla a partir del 19 de enero en Netflix

‘Jung_e’

El gran Sang-ho Yeon, uno de los nombres propios más relevantes del cine coreano actual, vuelve a Netflix con una película de ciencia ficción pura, después de éxitos como ‘Train to Busan’, ‘Península‘, y los exclusivos para la plataforma ‘Psychokinesis‘ o ‘Rumbo al infierno‘. En esta ocasión nos trasladamos al siglo XXII, en una Tierra inhabitable. Allí, el destino de una guerra civil dependerá de la posibilidad de clonar el cerebro de un soldado de élite para crear un robot mercenario.

Puedes verla a partir del 20 de enero en Netflix

‘The Last of Us’

Puede que el estreno más esperado del mes sea esta adaptación de la saga post-apocalíptica de Naughty Dog, que promete una gran fidelidad a los videojuegos originales, aunque también se nos han adelantado ciertas desviaciones del canon Playstation. De momento, Pedro Pascal y Bella Ramsey ya conforman unos Joel y Ellie fantásticos, y Neil Druckman y Craig Mazin (‘Chernobyl‘) garantizan que la producción discurrirá por interesantes cauces narrativos.

Puedes verla a partir del 16 de enero en HBO Max

‘Velma’

La gafotas de la scooby-pandilla se está convirtiendo en la estrella de la franquicia, primero después de salir del armario en el último especial de ‘Scooby-Doo’, y ahora con una serie de animación para adultos que conserva todo el encanto de la resolvedora de misterios. Esta serie indagará en los inicios detectivescos del personaje, pero inyectándole algo de ironía ya que como se puede ver en el teaser, arranca burlándose de la misma naturaleza de los spin-offs.

Puedes verla a partir del 20 de enero en HBO Max

‘Godzilla vs. Kong’

La película que, con su éxito y tras estupendos precedentes como ‘Godzilla’ o ‘Kong: La Isla Calavera’ ha convertido el Monsterverso de Warner en una baza comercial muy interesante para Warner. Esta concretamente es un fenomenal choque de mostrencos que tiene todo lo bueno de los kaiju-eigas que relatan combates de monstruos: el saurio radioactivo y el simio gigante se enfrentan en un espectacular combate donde, por supuesto, habrá débiles humanos atrapados enmedio del torbellino.

Puedes verla a partir del 21 de enero en HBO Max

‘Arrebato’

La película más importante de la historia del underground español es también una de las cimas de nuestro cine fantástico. Una absoluta obra maestra de Iván Zulueta, un cineasta de obra inusualmente corta y que plantea una historia muy hija de su época, donde el vampirismo, las nuevas formas de grabación y las adicciones se dan la mano con la historia de un director de cine en plena crisis y que entra en contacto con un viejo conocido, obsesionado por controlar el ritmo interno de sus grabaciones.

Puedes verla a partir del 1 de enero en Filmin

‘Shutter Island’

El Scorsese más juguetón y hitchcockniano sale a la luz en esta laberíntica pieza de suspense llena de locura, pesadilla e identidades que no son lo que aparentan. Brilla especialmente en el reparto un sensacional Leonardo DiCaprio (acompañado de nombres como Mark Ruffalo, Ben Kingsley o Emily Mortimer), contándonos la historia de dos agentes federales que investigan la desaparición de una asesina recluida en un siniestro hospital psiquiátrico.

Puedes verla a partir del 13 de enero en Filmin

‘The Legend of Vox Machina’ – T2

Vuelve la fabulosa serie de fantasía para adultos basada en campañas auténticas de ‘Dungeons & Dragons’ y que sorprendió el año pasado por su enfoque irónico e iconoclasta del género: este año veremos cómo después de salvar el reino del mal, el grupo de improbables y variados héroes conocido como Vox Machina tiene que salvar el mundo una vez más. Esta vez, del siniestro grupo de dragones Cónclave Croma.

Puedes verla a partir del 20 de enero en Prime Video

‘Star Wars: La remesa mala’ T2

Otro regreso animado, este de la franquicia ‘Star Wars’. Dave Filoni, quizás el creador más respetado en la actualidad de la franquicia, es el responsable de esta serie que sigue explotando el lado más sucio y aventurero de la saga, como ha hecho recientemente ‘Andor’. Como esta, se adentra en los inicios de la Alianza Rebelde, y nos habla de varios soldados clon que forman un grupo clandestino de operaciones que el Imperio ha determinado que son defectuosos.

Puedes verla a partir del 4 de enero en Disney+

‘Jurassic World: Dominion’

La última entrega de la trilogía ‘Jurassic World’ es un festival nostálgico que rebosa guiños a la saga original, especialmente con el regreso de los tres protagonistas de la película de Spielberg: Jeff Goldblum, Sam Neill y Laura Dern. Pese a ser la peor entrega de la nueva saga, eso no le ha impedido arrasar en taquilla, convirtiéndose en una de las únicas tres películas estrenadas en 2022 que ha superado la barrera de las mil millones de dólares de recaudación.

Puedes verla a partir del 13 de enero en Movistar+