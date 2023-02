13 películas y series de estreno para ver en febrero de 2023 en Netflix, Prime Video, HBO Max y streaming

Febrero es un mes usualmente de impasse para el streaming. No hay grandes aspavientos, no hay estrenos esperadísimos, pero eso no quiere decir que no haya producciones de interés. Hemos revisado todo el mes en las distintas plataformas que tenemos a nuestro alcance y estas son algunas de nuestras propuestas para las próximas semanas.

Re/Member

Una película japonesa que podría convertirse en el próximo fenómeno viral de la plataforma, y que funciona como una suerte de cruce entre ‘Atrapado en el tiempo’ y las historias de espectros tipo ‘The Ring’: un grupo de estudiantes tiene que revivir una y otra vez el mismo día hasta que resuelvan un crimen… o un misterioso asesino les aniquile.

En Netflix el 14 de febrero

Crudo

Aunque tiene ya más de un lustro, conviene destacar que esta turbia e inquietante película francesa de terror mórbido aterriza en Netflix, con lo que se pondrá a tiro de muchos espectadores por primera vez. Su directora, Julia Ducournau, llamaría la atención a nivel mundial con su siguiente film, ‘Titane’, pero aquí ya nos brindaba una propuesta altamente estimulante, con la historia de una adolescente estudiante de medicina que desarrolla un extraño apetito por la carne humana.

En Netflix el 16 de febrero

Los extraños

Con elementos que recuerdan al terror de tintes raciales de Jordan Peele y a producciones recientes como la serie de Amazon ‘Ellos’, esta película promete ser una de las piezas más inquietantes del mes. En ella, una mujer descubre que la vida cuidadosamente planificada que ha construido a su alrededor se está desmoronando: nada es como ella creía y un grupo de desconocidos la está cercando poco a poco.

En Netflix el 22 de febrero

Un fantasma anda suelto por casa

Christopher Landon es uno de los creadores recientes que con más ingenio ha mezclado terror y comedia, en películas como las dos entregas de ‘Feliz día de tu muerte’ o ‘Este cuerpo me sienta de muerte’. En esta película de Netflix acentúa aún más los elementos cómicos, con la historia de un fantasma que aparece en las vidas de una familia recién instalada en su casa, lo que convierte a ésta en objetivo de la CIA. Reparto muy interesante, encabezado por David Harbour y Anthony Mackie.

En Netflix el 24 de febrero

Cerdita

Uno de los debuts más interesantes dentro del cine de género en España de los últimos tiempos es el de Carlota Pereda, con una soberbia historia en la que deja caer gotas de comedia, psycho-thriller, costumbrismo, drama adolescente y ‘La matanza de Texas’. Una asfixiante película de venganza en la España rural donde una chica que se ve continuamente humillada por su físico tiene la oportunidad de hacer que se vuelva del revés su suerte (y la ajena).

En Movistar Plus+ el 11 de febrero

Night Raiders

Una serie ambientada en una Norteamérica distópica y futura, pero muy reconocible: es el año 2043, y tras una gran guerra, Canadá y Estados Unidos están separados por un muro. Al sur viven los blancos afines al gobierno de extrema derecha y al norte, los pobres y marginados de otras razas, donde hay recursos naturales que el gobierno ambiciona. A los cinco años los niños se convierten en propiedad del gobierno y esto obligará a una mujer a huir con su hija de las autoridades. Producida por Taika Waititi.

En Movistar Plus+ el 22 de febrero

‘Pobre diablo’

HBO España se lanza a la animación con una serie que bebe de la actual animación para adultos estadounidense, pero con un toque indiscutiblemente nacional: sus responsables son Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, a quienes se une su colaborador habitual Miguel Esteban. Conoceremos la historia de Stan, un chico que, entre otras, cosas, es El Anticristo. Con 665 meses recién cumplidos, solo queda uno para que cumpla su destino, desencadenar el apocalipsis., Pero él tiene otras expectativas para la vida.

En HBO Max el 17 de febrero

Black Panther: Wakanda Forever

La (por poco tiempo) última película de Marvel ha sido recibida de forma muy diversa: hay quien considera que no está a la altura de su precedente, hay quien cree que su viraje hacia el drama comprometido le ha sentado muy bien a la franquicia. En cualquier caso, ya puedes comprobarlo por ti mismo, y ver si la nueva Pantera Negra y la presentación de Namor como nuevo villano del panteón Marvel están a la altura de las circunstancias.

En Disney+ a partir del 1 de febrero

Doctor en Alaska

Es una de las series míticas de la historia de la televisión de los noventa, una influyente y apacible comedia que llega a Filmin en edición remasterizada y completa: seis temporadas en las que un médico judío recién licenciado llega a la lejana y muy peculiar ciudad de Cicely, en Alaska. Allí se encontrará desde personajes pintorescos a situaciones que parecen salidas de la mismísima ‘Twin Peaks’. Un clásico a recuperar con urgencia, ganador de siete Emmy y dos Globos de Oro.

En Filmin el 7 de febrero.

Venus

Parte de la serie de películas The Fear Collection que está uniendo a Pokeepsie Films, la compañía de Álex de la Iglesia y Carolina Bang, con Amazon, para producir historias de horror cósmico. Tras la decepcionante ‘Veneciafrenia’ del propio De la Iglesia llega esta estimulante aportación de Jaume Balagueró que recupera el pulso para el terror cárnico y extremo de sus primeros films. Cuenta la historia de una bailarina que huyendo de unos antiguos jefes tras un robo se refugia en el tenebroso edificio de apartamentos donde viven su hermana y su sobrina.

‘Prospect’

[embedded content]

Lleva un tiempo dando tumbos por distintas plataformas de streaming, como Filmin o FlixOlé, pero su aterrizaje en Prime Video y la presencia de Pedro Pascal posiblemente le brinde una nueva vida. Esta aventura de ciencia ficción de excelente diseño visual y sonoro sigue a una joven y su padre, que viajan a una luna lejana en busca de riqueza. Pero otros aventureros ambulando por el tóxico bosque de la luna harán que su búsqueda se convierta en una lucha por la supervivencia.

Carnival

Después de ‘Hunters’, llega el turno de la temporada final de otra serie emblemática de Amazon. Vuelven Philo (Orlando Bloom) y Vignette (Cara Delevingne) en esta serie que fue una de las primeras apuestas de la plataforma por la fantasía. Esta vez Philo investiga unos horribles asesinatos que siguen tensando las relaciones entre humanos y criaturas. Vignette y Cuervo Negro, por su parte, siguen con su plan de venganza contra los líderes de Burgo.

En Prime Video desde el 17 de febrero

‘Monster’

Nada menos que 74 episodios tiene esta serie completa de 2004 que, pese a que ya se acerca a las dos décadas de edad sigue igual de fascinante y adictiva, y que ahora recupera Netflix junto a otros clásicos recientes de la animación japonesa. Basado en el clásico manga de Naoki Urasawa, cuenta la historia de un neurocirujano que se lanza a investigar una serie de turbios asesinatos que podrían estar relacionados con la identidad de un paciente al que una vez salvó la vida.