13 series cortas de ciencia-ficción para ver de una sentada y disponibles en streaming

No nos sobra el tiempo, precisamente. Por eso te proponemos unas cuantas series de ciencia-ficción que no te va a costar devorar de una tacada o poco más. Series de una sola temporada, de episodios cortos o independientes, perfectos para cuando te apetece pasar una tarde entera viendo una larga historia… pero que no te va a obligar a estar dos meses delante de la televisión. Estas son nuestras propuestas para un buen atracón de ciencia-ficción en streaming.

‘Calls’

La sorpresa del año es esta joya exclusiva de Apple TV+ inspirada en un concepto de Canal+ Francia, pero que Fede Álvarez (‘No respires’) ha llevado al inglés mejorando el acabado visual: una serie de ondas y frecuencias que sirven tanto para acompañar las voces que siempre se oyen y leen en pantalla como para ilustrar lo que sucede. En este caso, una serie de acontecimientos extraños aparentemente aislados pero que tienen que ver con una disrupción del tiempo. Una maravilla que tiene más que ver con una audioficción que con una película y cuya única barrera es que tienes que estar dispuesto a leer los textos en inglés.

‘Love, Death & Robots’

Aún teniendo dos temporadas, el conjunto es lo suficientemente breve como para poder ser consumido en una tarde. Además, como cada episodio es independiente, si te quedas a medias no pasa absolutamente nada. Tim Miller y David Fincher son los creadores de esta serie de animación que toca muy diversos estilos, aunque la mayoría retrata futuros oscuros y distópicos, e interacción con inteligencias artificiales de muy distintos tipos.

‘Black Mirror’

Irregular pero imprescindible. Esta visión pesimista y extrañamente visionaria del futuro (¡Waldo era Trump!) tiene episodios mejores y peores, pero vale la pena revisarla cada cierto tiempo, o adentrarse en ella si no lo has hecho antes. Quizás las cinco temporadas sean excesivas (aunque la mayoría son de solo tres o cuatro episodios), pero picotear en ellas es todo un placer. Ah, y por supuesto, no te olvides del especial interactivo ‘Bandersnatch‘.

‘Alice in Borderland’

Adaptación en imagen real de un anime que juega con la idea de pasar al mundo real los códigos y comportamientos de los videojuegos, todo ello con el ritmo y la constante capacidad para sorprender de las series japonesas. Aquí un grupo de amigos se ven atrapados en una realidad virtual que les pone constantes pruebas a las que tendrán que intentar sobrevivir. Frenética y enloquecida.

‘Eden’

Podríamos recomendar decenas de series de anime que puedes ver en una tarde (quizás lo hagamos en un futuro), pero quedémonos con una como ejemplo: ‘Eden’ acaba de llegar a Netflix y nos lleva a una ciudad con ese mismo nombre donde los humanos han desaparecido desde hace miles de años. Pero un día, aparece un bebé, que es cuidado a escondidas por dos robots hasta que, cuando crece y se convierte en una niña, decide averiguar cuál es su origen.

‘Away’

Aunque la serie fue cancelada después de una sola temporada, esa temporada es perfectamente disfrutable como un estupendo drama de ambientación espacial protagonizado por Hilary Swank. Una astronauta debe abandonar a su familia en la Tierra para afrontar una misión de tres años colonizando Marte. Separarse de su familia y la intensa preparación que le espera son algunos de los desafíos a los que tendrá que enfrentarse.

‘Tron: Uprising’

Mucho ojo a esta magnífica serie de animación basada en las dos películas de imagen real y que fue producida para acompañar el estreno de la segunda. Fue cancelada después de su soberbia primera temporada, pero nos queda esta brillante peripecia digital en 19 tremendos capítulos, donde contemplaremos con todo detalle una nueva rebelión contra el dictador de La Red con toda la parafernalia de la franquicia: discos, motos y un montón de neones.

‘Philip K. Dick’s Electric Dreams’

Siguiendo un poco la estela de ‘Black Mirror’, Amazon quiso hacer su propia serie antológica de ciencia-ficción, y para ello recurrió a los relatos no adaptados de uno de los grandes del género: Philip K. Dick. Aunque el conjunto es irregular, la serie es perfecta para adentrarse en el universo del autor y conocer otros temas recurrentes de su obra que van más allá de los delirios paranoicos.

‘Historias del Bucle’

Una serie de género distinta, inspirada en las creaciones visuales del pintor Simon Stålenhag, y donde se nos cuentan las vivencias de una serie de personas que viven en torno al Bucle, una máquina capaz de distorsionar el tiempo y el espacio de forma nunca antes vista. Ciencia-ficción reposada, más atenta a las ideas que a la acción, y que propone una atmósfera y un ritmo poco habituales en televisión.

‘El día de los trífidos’

Todas las películas del fin del mundo modernas a base de contagios, plagas e invasiones beben de la fundacional novela de John Wyndham. ¿Persona que se despierta en un hospital y están las calles desiertas? Aquí. ¿Obligación de no hacer ruido para no alertar a los invasores? Aquí. ¿Mensaje ecologista? Aquí. Esta miniserie de BBC de dos episodios de 2009 puede tener unos efectos especiales hoy algo limitados, pero es perfecta para recordar de dónde vienen muchos de los códigos que disfrutamos hoy en el género.

‘Raised by Wolves’

Aunque ya se ha anunciado su segunda temporada, vale la pena echarle un vistazo a esta primera porque en gran medida muchos de sus arcos argumentales y propuestas quedan cerrados. Una de las series más extrañas e inclasificables del año, que bebe tanto de la Nueva Carne como de la ciencia-ficción distópica, como del propio ‘Alien’ de Ridley Scott, con la historia un par de androides que llegan a un planeta casi desierto para criar a niños humanos.

‘Devs’

Una de las mejores series de ciencia-ficción de los últimos tiempos, esta sí, completamente autoconclusiva y escrita y dirigida por uno de los grandes talentos recientes del género, Alex Garland. Aquí, una intriga inicialmente policiaca (la desaparición de un programador en una empresa tipo Google) desata una serie de conspiraciones y revelaciones que van de lo industrial a lo metafísico.

‘Watchmen’

Había motivos más que justificados para no confiar en que esta adaptación llegara a buen puerto. La terrible versión previa de Zack Snyder nos hacía recrear la viñeta de Superlópez de «¡No, otra vez al manicomio no!» de pensar en que aquello podría repetirse, pero por suerte estábamos equivocados. Damon Lindelof tomó el cómic de Alan Moore solo como punto de partida para plantear una continuación que la llevaba mucho más allá, que ponía a Rorschach en su justo lugar y que expandía la mitología de los personajes originales. Y todo autoconclusivo. Una maravilla.