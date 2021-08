13 sistemas operativos originales y diferentes: de la preparación de Collapse OS a la «ruleta rusa» de Suicide Linux

Windows, macOS, Linux, iOS/iPadOS, Android y ChromeOS. Si tenemos que enumerar los sistemas operativos más populares y extendidos, caben todos en los dedos de nuestras manos. Pero eso no significa que no haya más sistemas operativos ahí fuera, sistemas originales y diferentes que a pesar de no estar presentes siguen formando parte de la historia de la informática.

Vamos a hacer un repaso a alguno de esos sistemas operativos. Algunos son sistemas que prácticamente no tienen sentido pero que existen por pura iniciativa de sus creadores, pero los hay que bien podrían haber entrado como gran plataforma y no lo hicieron por decisiones corporativas que no llegaron a buen puerto.

BeOS

[embedded content]

Mientras Windows y macOS aún no habían encontrado el modo de plasmar la multitarea en sus interfaces gráficas, BeOS apareció con un sistema de ventanas y uso de varios programas al mismo tiempo que todos podemos reconocer en los sistemas de sobremesa actuales.

BeOS fue lanzado en 1995, creado por los ex-empleados de Apple Jean-Louis Gassée y Steve Sakoman después de cuatro años de trabajo. Si Apple no hubiera terminado basando su entonces Mac OS X en el sistema NextSTEP creado por Steve Jobs, BeOS podría haberse convertido en la base de lo que usamos hoy. Bastaría con que en Cupertino hubieran aceptado la oferta de venta del sistema por 275 millones de dólares.

Haiku

Podemos decir que Haiku es lo que ha terminado siendo BeOS: un sistema operativo de código abierto con una comunidad pequeña pero fiel. Su desarrollo se sostiene a base de donaciones, y su interfaz gráfica conserva muchos de los elementos originales de BeOS.

Puedes instalar Haiku en una partición usando un USB arrancable en cualquier PC, sea de 32 o 64 bits. No esperes algo tan potente y versátil como un Ubuntu Linux, pero quizás te pueda la curiosidad.

Visopsys

Andy McLaughlin se vino arriba después de hacer un curso de informática y empezí a crear su propio sistema operativo desde cero en 1997. El resultado es Visopsys, un sistema con su propia interfaz gráfica y con aplicaciones muy básicas, pero recordemos: lo ha hecho sólo una persona. Se sigue manteniendo, con su última actualización fechada en julio de 2021. No todo el mundo puede presumir de tener su propio sistema y de haberlo mantenido durante casi 25 años.

TempleOS

[embedded content]

Este sistema operativo es uno de los más peculiares y su creador tiene una de las historias más únicas. TempleOS empezó a crearse en 2003 después de que su creador Terry Davis clamara haber recibido «un mensaje de dios» y se lanzó en 2011, pero su interfaz de 640×480 píxeles y su pantalla de 8 bits nos recuerdan a la época de MS-DOS. El lenguaje de programación con el que se ha creado también es único, y su creador lo bautizó como HolyC.

Tras el fallecimiento de Davis en 2018, TempleOS se ha quedado como uno de los sistemas operativos más extraños que existen. Todo un entorno para verdaderos coleccionistas.

PonyOS

No, esto no es un Linux cualquiera al que se le han aplicado cambios estéticos para satisfacer a los fans más acérrimos del universo de ‘My Little Pony’. Alguien ha escrito un kernel basado en Unix desde cero para tener un sistema operativo digno de la comunidad brony. Puedes descargarlo e instalarlo en tu PC gratuitamente desde su web oficial.

Collapse OS

En esta lista no podía faltar un sistema operativo creado por alguien que daba por sentado que la hecatombe nuclear iba a arrasar con la humanidad en cualquier momento. Y claro, en los búnqueres de los escasos supervivientes se necesitaría un sistema operativo capaz de trabajar en las peores condiciones posibles.

La parte central de Collapse OS ocupa unos 5Kb, y se compone de un núcleo z80 (propio de dispositivos tan básicos como calculadoras). Puede replicarse e instalarse por sí solo, algo que los supervivientes que necesiten ayuda y no tengan conocimientos de informática agradecerán. Si tienes curiosidad, puedes emularlo desde una ventana de tu navegador.

Suicide Linux

¿Te gusta el riesgo? Y no hablo de la técnica de apalancamiento en inversiones, no. Suicide Linux puede protagonizar una tarde la mar de entretenida con tus amigos informáticos: a la mínima que escribas mal uno de sus comandos, el sistema formateará el disco llevándose todos los datos por delante. Borrón y cuenta nueva. Puedes instalarlo gratuitamente… si te atreves.

RedstarOS

[embedded content]

Corea del Norte también puede tener su propio sistema operativo, por supuesto. Como puedes ver en el vídeo superior, su interfaz y funcionamiento recuerda a versiones pasadas de Mac OS X. Consta de las aplicaciones básicas (kCal, kPhoto… nada como cambiarle una letra el nombre de las aplicaciones de Apple), y además es capaz de ejecutar aplicaciones de Windows bajo Wine.

MenuetOS

[embedded content]

Si estás harto de las exigencias de almacenamiento de los sistemas operativos modernos, MenuetOS es para ti. Todo el sistema cabe dentro de un disco floppy, ocupando menos de 1,4 MB de espacio. Es naturalmente de lo más básico que puedas utilizar, reconociendo un máximo de 32 MB de memoria RAM.

DexOS

[embedded content]

Otro sistema operativo que cabe en un disco floppy, pero esta vez centrado en juegos. Puedes instalar DexOS en cualquier PC y obtener una especie de consola básica y barata de los años noventa. Si tienes un PC muy antiguo, puede ser una buena opción para entretener a los más pequeños de la familia en momentos de necesidad.

Arca OS

Arca OS conforma uno de los últimos bastiones de OS/2, el sistema operativo antiguamente desarrollado y mantenido por IBM. Sigue siendo mantenido por un grupo de usuarios fieles, y tiene la peculiaridad en esta lista de no ser gratuito. La versión para usuarios no domésticos puede adquirirse por 129 dólares.

ReactOS

Este sistema merece estar en la lista sólo por su esfuerzo de ser capaz de ejecutar programas de Windows en un entorno de código abierto. Para buena noticia de Microsoft no tiene un gran público y su funcionamiento es limitado, pero sus desarrolladores lo siguen manteniendo e incluso tienen planes de poder ejecutarlo en arquitecturas ARM64. Puedes descargarlo en su web oficial.

KolibriOS

[embedded content]

Para los responsables de KolibriOS, el secreto de la rapidez para un sistema operativo no está en las especificaciones de un ordenador o en la optimización de su arquitectura: basta con escribir todo el sistema en lenguaje ensamblador. En el vídeo tenemos la prueba con un arranque en un ordenador antiguo que nada tiene que envidiar a los Intel Core i9 Extreme con Windows 10. Cuenta con juegos (¡Doom!) y aplicaciones multimedia básicas.