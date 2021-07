14 páginas con pasatiempos: sopas de letras, autodefinidos, sudokus y más

Te traemos una pequeña colección de páginas para hacer pasatiempos, online o para imprimir y hacer físicamente donde quieras. Con ellas vas a poder encontrar varios tipos de pasatiempos, desde sopas de letras a sudokus, pasando por autodefinidos. Son catorce páginas variadas y con su contenido en español.

Hemos intentado que haya algo de variedad en esta lista, desde grandes portales llenos de diferentes juegos hasta otras páginas más pequeñas y dedicadas. Y como decimos siempre en Xataka Basics, si se te ocurre alguna otra que quieras recomendar, te invitamos a que las compartas con todos en la sección de comentarios para que todos podamos beneficiarnos de los conocimientos de nuestros xatakeros.

CogniFit

CogniFit no es el tipo de página que a uno se le viene a la cabeza cuando piensa en pasatiempos, ya que ofrece una gran cantidad de herramientas para medir y estimular nuestra capacidad cognitiva. Pero entre estas herramientas, también hay algunos tipos de pasatiempos que nos ayudan a mejorar nuestra capacidad mental.

Nos vamos a encontrar con sopas de letras, sudokus, mandalas y otros tipos de juegos cognitivos bastante diferentes. Lo peculiar de esta web es que cuando pulsas en uno de los tipos de juego, antes de entrar a jugar tendrás una página donde además de explicarte cómo se juega se te dirá las habilidades cognitivas que vas a desarrollar. Los juegos están en HTML5, y funcionan fenomenal en el navegador.

Isbooth

Una página en la que vas a encontrarte con crucigramas, puzles, sudokus, buscaminas, algunos quiz y otros pasatiempos de todo tipo. Tiene una gran cantidad de contenido, ya que cuando pulsas en uno de los tipos de contenido al que quieres acceder, verás varias modalidades, niveles o colecciones para que elijas.

Toda la web y sus contenidos están en español, algo que va a facilitar al máximo poder entretenerte con todos sus pasatiempos. Además, tampoco requiere de ningún tipo de registro ni nada por el estilo, es entrar y elegir directamente tu pasatiempo sin nada más.

Instituto Cervantes

El Instituto Cervantes tiene en su centro virtual una sección de pasatiempos, cuyos juegos están ordenados por nivel de dificultad. En este portal vas a encontrar dos tipos de pasatiempos, los que tienen un fin lúdico y los que son didácticos, estos segundos con temas gramáticos, léxicos o socioculturales.

Pero lo que nos atañen hoy son los pasatiempos lúdicos, los que están para entretener, y ahí vas a tener crucigramas, juegos de lógica, sopas de letras, rompecabezas o tests entre otros juegos. La página no es tan visual ni fácil como otras, pero puede servirte para pasar un buen rato con entretenimiento.

iQuiz

Un portal web en el que vas a poder encontrar pasatiempos para descargar o para jugar online, dependiendo de si estás en tu ordenador o tableta o si prefieres bajarlos e imprimirlos. También es el portal responsable de algunas revistas físicas de pasatiempos que puedes comprar en su web.

En su web de pasatiempos online te vas a encontrar con crucigramas, rostrogramas, sudokus, sopas de letras, jeroglíficos y muchos otros tipos de juegos deductivos y de ingenio. En cada una de las secciones, tendrás una gran cantidad de ellos entre los que elegir, y se te dirá de cada uno cuál es la dificultad.

Juegos de El País

La versión online del diario El País tiene una sección de pasatiempos, en la que vas a encontrar crucigramas, sudokus, sopas de letras y otros juegos como Mahjongg o 10×10. En cada uno de los juegos, vas a encontrar diferentes niveles de dificultad para poder decidir cuán alto es el reto que quieres asumir.

Como cabe de esperar de un diario español, la página está completamente en castellano, y cada día se van añadiendo nuevos niveles a los juegos para que siempre tengas algo a lo que jugar. Tampoco requiere registrarse ni nada por el estilo, y tiene una función para generar un enlace con el que invitar a alguien a jugar contigo.

Juegos Mentales

Con la excusa de ofrecer algunos juegos que son buenos para hacerte pensar, esta página te ofrece todo un popurrí de juegos variados. Entre ellos te vas a encontrar con algunos pasatiempos de corte clásico, como crucigramas, sopas de letras, sudokus, y muchos más.

La gran variedad de juegos está muy bien, sobre todo si te gusta explorar más allá de los pasatiempos convencionales. Además, para cada tipo de pasatiempo hay varios juegos, aunque la parte negativa es que no todos los juegos funcionan o son en español, o sea que tendrás que ir entrando en cada uno y ver su puntuación para saber hasta qué punto es bueno.

Mini Sopas

Una web simple y sencilla, que simplemente ofrece una gran cantidad de sopas de letras en castellano. Tienes para elegir una gran cantidad de temáticas, cada una de ellas con varias sopas. No hay variedad de juegos, solo sopas de letras, y tampoco es la colección más grande, pero si te gusta este tipo de pasatiempos esta web te interesa.

Pasatiempos infantiles

Esta es una pequeña página que está especializada en pasatiempos infantiles. No tiene una gran cantidad de ellos, pero hay una buena variedad de juegos y todos están adaptados para que sean sencillos para que los más pequeños de la casa puedan pasar un tiempo entretenidos.

Están en español, y tienes crucigramas, sopas de letras, juegos de lógica y otros tipos de entretenimientos como juegos de colorear. Todos los contenidos están en formato PDF, para que puedas imprimirlos en vez de hacerles jugar frente al ordenador.

Pasatiempos10

Se trata de la modesta web de una empresa que se dedica a hacer libros de pasatiempos que puedes comprar en Amazon. Sin embargo, también ofrece una pequeña colección de pasatiempos gratuitos en formato PDF para que puedas imprimirlos en tu casa. Encontrarás crucigramas, sopas de letras, sudokus y muchos más tipos de pasatiempos.

Puztrip en Pinterest

Puztrip es una empresa dedicada a la elaboración de pasatiempos de alta calidad y contenido para publicaciones. En apariencia no es nada que en este apartado pudiera servirnos, pero en su perfil de Pinterest tienen una gran cantidad de pasatiempos para imprimir, y que así puedas llevártelos contigo a cualquier viaje que quieras.

Vas a encontrarte con colecciones de autodefinidos, crucigramas, sopas de letras o cruzaletras entre otros. En cada colección tendrás varias imágenes con los pasatiempos, para que puedas compartirlas o descargarlas según te interese.

SopasLetras

Aunque el nombre de esta web también puede hacernos creer que se trata de un portal exclusivo de sopas de letras, realmente puedes encontrarte todo tipo de pasatiempos en ellas. Tiene sopas de letras, crucigramas, tests y varios tipos de juegos de preguntas y culturales con los que vas a poder aprender jugando.

Cuando pulses en cada uno de los tipos de pasatiempo a los que quieras jugar, vas a encontrarte con una gran cantidad de temáticas. La interfaz de la web no es demasiado moderna, y hay algunos juegos que directamente no se ven, pero no requiere registro y en general tiene lo suficiente como para pasar varias horas de entretenimiento.

Sudoku Online

Los Sudokus llevan años siendo unos de los pasatiempos más populares, y en esta web en español vas a encontrar una amplia colección de sudokus para pasar todas las horas que quieras. Tienes varios tipos de Sudoku entre los que elegir, todos ellos gratis, e incluso puedes generar uno nuevo a partir de tus criterios. Por lo demás, cada día un nuevo sudoku.

Tarkus

Se trata de una página en la que vas a poder encontrar crucigramas, autodefinidos, sopas de letras, criptogramas, sudokus y otros pasatiempos para que puedas entretenerte. Está diseñada para que las visites de forma periódica, de forma que en vez de ofrecerte una gran cantidad de ellos, te va mostrando algunos diferentes cada pocos días.

Su diseño es sencillo y fácil de entender, y está en español. Tiene una barra superior con los diferentes pasatiempos, los cuáles se muestran a pantalla completa sin más añadidos. Puedes usarla simplemente entrando y poniéndote con alguno, aunque también vas a poder crearte una cuenta de usuario, y puede haber algunos pasatiempos que sean de pago, aunque no demasiados.

Wordch

Una página completamente dedicada a la sopa de letras, y en la que vas a poder encontrar varias dificultades dependiendo del tamaño a la que la quieras, pudiendo incluso configurarte una a tu medida. El nombre de la web puede ser un poco raro porque es la versión española de una inglesa (word search significa búsqueda de palabras, lo que es la sopa de letras), pero está completamente traducida y no tendrás ningún problema.