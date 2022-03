17 aplicaciones para ligar o encontrar tu media naranja

Nunca es tarde para encontrar el amor, y si te has cansado de buscarlo con los métodos convencionales aquí tienes una lista con 17 aplicaciones para ligar. La mayoría de ellas se centran exclusivamente en el arte de intentar emparejarte con personas afines a ti, aunque hay otras que también intentan moverse por el campo de las redes sociales para que te abras a poder simplemente encontrar amistades.

En esta lista vas a encontrar aplicaciones para todos los sexos y orientaciones sexuales. La mayoría de ellas tienen un modelo de aplicación gratuita con opciones de pago, algunas con más de estas que otras. Tienes de todo, desde las más conocidas del sector a otras un poco menos conocidas y más específicas.

Tinder

Tinder es posiblemente una de las aplicaciones más conocidas de la actualidad para poder ligar, aunque su enfoque suele ser más bien el de buscar encuentros un poco más casuales. Aun así, es la gran referencia y es la que se ha ganado el hueco de convertirse en uno de los estándares, por lo que su número de usuarios es uno de los más altos.

Su funcionamiento es muy sencillo. Se te van a ir mostrando los perfiles de los diferentes usuarios que hay disponibles, y tienes que indicar cuáles te gustan y cuáles no. Mientras, a otros usuarios se les muestra también tu perfil entre muchos otros, y si ambos decís que os gustáis el uno al otro, Tinder os empareja y podéis empezar a hablar.

Grindr

Grindr es como Tinder, pero enfocada exclusivamente al colectivo LGTBI. De hecho, sus millones de instalaciones la convierten en la gran referencia dentro de este colectivo, aunque igual que Tinder, buscando más los encuentros esporádicos que el romanticismo. Pero como siempre en estos casos, de un encuentro esporádico pueden surgir bonitas historias.

Pese a los enormes paralelismos entre ambas plataformas, el funcionamiento es un poco diferente. Aquí, no se te van a mostrar los perfiles de los demás usuarios uno a uno, sino que directamente se te mostrarán todos los perfiles de gente de alrededor en una pantalla principal para que puedas verlos todos y elegir.

happn

Una aplicación que podría considerarse como una alternativa a Tinder, pero que pretende añadirle un poco de morbo y atractivo utilizando la geolocalización. Este servicio no te va a mostrar los perfiles de gente anónima que haya cerca de ti, sino las fichas de otros usuarios que se han cruzado contigo por la calle. Eso sí, siempre que ambos estén en la app y la tengan instalada.

El funcionamiento es sencillo. La aplicación se queda funcionando en segundo plano, de forma que si se cruzan por la calle dos personas que la tienen instalada, la aplicación los detecta. Entonces, al uno se le muestra el perfil del otro y el lugar en el que sucedió el encuentro, y si ambos le dan a Me gusta, entonces se inicia la conversación.

Badoo

Badoo es una de las redes sociales más veteranas para ligar, y era uno de los grandes nombres antes de la irrupción de Tinder. Y aunque ahora se ha quedado en segundo plano, sigue siendo una alternativa totalmente válida para quienes quieren buscar una media naranja o algo más casual.

De hecho, Badoo ha ido cambiando de aspecto y ofrece una propuesta muy parecida a Tinder, con tarjetas para ir deslizando dependiendo de si alguien te gusta o no. También tiene un buscador con bastantes parámetros, incluyendo el humor del que estés, matches, y juegos de responder preguntas.

Lovoo

Se trata de una aplicación que se aleja de los conceptos convencionales heredados de Tinder, y busca ofrecer una experiencia más cercana a conocer a alguien en la calle. No dependes de los matches, aunque sigue siendo importante crear un perfil, y para ayudarte, se te harán varias preguntas a las que responder.

Y luego, sin necesidad de hacer matches, puedes realizar streamings en directo con otras personas para que sea como si te las encontrases por la calle y te pusieras hablar con ellas. También tiene otras funciones como la de buscar usuarios que vivan cerca de ti.

Bumble

Una aplicación que parte de un concepto interesante, el de ofrecer una plataforma válida tanto para encontrar pareja como para encontrar amigos, y hacerlo en un ambiente amable y respetuoso. La aplicación tiene un buscador con el que vas a poder encontrar el perfil de una persona afín a lo que buscas.

La única pega de este servicio es que suele tener quejas generalizadas porque muchas de sus funciones son de pago, demasiadas. Por lo tanto, es algo que debes tener en cuenta en el caso de que quieras probarla.

Skout

Esta aplicación es radicalmente diferente a las demás en un concepto básico. No pretende emparejarte con gente cercana o con la que te cruzas por la calle, sino con personas de otras partes del mundo que pueden ser afines a ti. También puedes buscar personas cercanas, por supuesto, pero su punto diferenciador es conectar a las lejanas.

Esto puede ser interesante en el caso de que quieras aprovechar y conocer otras culturas mientras buscas el amor, o si tienes pensado irte a un país del extranjero. Tiene varias funciones de pago, como la mayoría, pero chatear con otras personas es gratis.

Plenty of Fish

Otra aplicación de citas que busca diferenciarse a través de ofrecer la posibilidad de realizar transmisiones en directo. Sus mecánicas son las clásicas, pudiendo indicar quiénes te gustan para ver si se produce algún match.

Esta aplicación también te permite ver quiénes han votado que les gustas, y tiene una función de búsqueda con múltiples parámetros para que encuentres a tu media naranja ideal. Eso sí, hay que advertir que muchas de sus funciones son de pago.

AdoptaUnTío

Una aplicación que asegura estar diseñada para mantener el equilibrio entre usuarios masculinos y femeninos, de manera que intentan que no acabe lleno de hombres buscando a las dos o tres únicas mujeres existentes. Uno de los métodos con los que lo intenta, es facilitarle un poco las cosas a las mujeres, dándoles un poco de ventaja para que se sientan más cómodas.

En AdoptaUnTio son las mujeres quienes van a tener la decisión de quién las puede contactar. Los hombres, enviarán lo que se llama un "hechizo", una muestra de interés. Pero sólo podrá iniciarse la conversación cuando la mujer decida qué propuestas aceptar. Los hombres, sólo hablarán con las mujeres que estén interesadas en ellos.

Instagram

Es posible que no te esperases encontrar Instagram en una lista como esta. Pero seamos sinceros, es una aplicación donde a una parte de los usuarios les gusta exponerse y subir fotos suyas, por lo que es un recurso que no debes descartar si estás buscando pareja. Eso sí, si buscas algo rápido o fácil mejor será que busques cualquier otra herramienta de la lista.

Aquí, recuerda que esta no es una aplicación dedicada al ligue, y que no deberías estar acosando a nadie ni ser inapropiado por las buenas. Tendría que ser algo más sutil, como en la vida real, intercambiar algunos Me Gusta, empezar poco a poco con alguna conversación o comentario, y ver si va a más.

WAPO & WAPA

Este es un único servicio con dos aplicaciones diferentes, y con grupos de usuarios separados en cada una. Es simple, es un servicio dedicado a las citas entre el colectivo LGTBI, y una aplicación es para gays y la otra para lesbianas. Ambas te van a permitir conocer personas con tus mismos intereses, ya sea en tu país o en cualquier parte del mundo, eso ya es decisión tuya.

La aplicación ofrece opciones como la de citas virtuales a través de llamadas de voz y de vídeo. Puedes realizar búsquedas de contactos por edad y ubicación, y tiene un sistema de verificaciones para asegurarte de que al otro lado hay una persona real. Además, pensando en las citas internacionales, también incluye un traductor para su chat.

OKCupid

Una aplicación que adopta el estilo de páginas de citas más clásicas, pero lo hace con una propuesta algo más básicas. Cuando crees tu perfil, tendrás que responder a varias preguntas sobre ti, como tus preferencias, tus gustos personales, y temas como la religión u orientación política.

Con este tipo de preguntas, OKCupid luego intentará emparejarte con perfiles de personas que sean más compatibles contigo ya no solo porque os gustéis físicamente, sino porque tenéis algunas opiniones similares con un porcentaje de compatibilidad. Eso sí, cuando te lleguen los emparejamientos todo estará "tindificado", pudiendo decir si te gusta o no cada persona.

Her

Her es una aplicación para mujeres que están buscando relaciones con otras mujeres, ya sean lesbianas o bisexuales, aunque también está abierta a personas de otros géneros y orientaciones. Para mantener la seguridad y que no entren personas que se hacen pasar por otras, también hay un sistema de verificación de cuentas.

Aquí, debes saber que su sistema gratuito está bastante limitado, y que vas a tener que estar dispuesta a pasar por caja. Su funcionamiento es muy similar a Tinder, teniendo que deslizar en las imágenes de los perfiles dependiendo de si te gustan o no, y luego se generan las coincidencias para que puedas empezar a hablar. También hay un feed de noticias a lo Facebook, y grupos para charlar.

Tastebuds

Esta es una app de citas que gira en torno a la música. Algunas páginas de esta lista te permiten responder a preguntas para emparejarte a través de las respuestas con otras personas. En esta aplicación, tendrás que elegir tus tres artistas favoritos, y se te emparejará con otras personas a partir de ellos.

Una curiosidad es que cuando hagas match, no tendrás que pensar en una frase con la que empezar la conversación de la mejor manera posible, ya que podrás enviarle una canción. Además, luego una vez emparejado el servicio, como casi todos, te ofrece una plataforma de chat para ir charlando y ver si salta la chispa.

Frikiradar

Y si hay un Tinder para melómanos, el mundo geek no iba a ser menos. Se trata de una red social para frikis centrada en el mundo hispanohablante, y la que vas a poder conocer a personas con tus mismos gustos en común. En ella podrás poner tus series, mangas, juegos o películas favoritas, y a partir de ahí se hacen los emparejamientos.

Una vez hayas rellenado tus gustos, a partir de ellos se te mostrarán los perfiles de otras personas indicándote el porcentaje de afinidad. Además, también vas a poder indicar lo cerca que quieras buscar a esas personas para poder encontrar el amor en tu barrio, en tu ciudad, o en el extranjero.

Jaumo

Una alternativa que se intenta diferenciar con la promesa de hacer que todos los usuarios sean humanos, y no haya bots ni cuentas falsas. Esto lo hace mediante su sistema de verificación. Además de esto, tienes la posibilidad de hacer búsquedas casuales sin basarte en gustos, o una que estén basadas en las coincidencias en las preguntas que debes rellenar en tu perfil.

Por lo demás, cuando te emparejas con alguien, el servicio te permite hacer llamadas y videollamadas, realizar búsquedas basadas en geolocalización, y escribirle a cualquier persona sin necesidad de que haya un match previo.

MeetMe

Una aplicación que busca la eterna doble finalidad, la de hacer amigos y/o encontrar el amor. Uno de sus mayores beneficios es buscar ser una plataforma amplia e internacional, lo que también te puede servir para practicar o aprender otros idiomas o culturas.

La aplicación te permite hacer retransmisiones en directo a las que se va a poder unir cualquier persona y reaccionar a ellos. Incluso tiene un modo de monetización mediante la que las personas te pueden enviar puntos que puedes canjear por dinero. Eso sí, estas transmisiones no pueden tener contenido sexual.