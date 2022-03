18 documentales recientes de fotografía que puedes ver en streaming

Hacer fotos no es solo darle a un botón o a la pantalla del móvil. Ese gesto lo hacen millones de personas cada minuto. Y muy pocas fotografías pasan a la historia. Una de las mejores formas de aprender es conocer el trabajo de los grandes. Su trabajo lo podemos conocer a través de los documentales de fotografía, así que vamos a recomendar algunos muy recomendables y que podemos ver en streaming.





La fotografía es, para muchos, una afición. Sirve para guardar recuerdos y compartir experiencias, el famoso 'yo he estado aquí'. El problema es que, contrariamente a lo que nos dice la publicidad, hacer una fotografía no es fácil, no depende solo del teléfono o cámara de última generación que te compres.

Para darse cuenta de algo tan básico, lo mejor es disfrutar la obra de los grandes fotógrafos y fotógrafas de la historia. Aparte de leer sus libros, cada vez encontramos más documentales que nos cuentan sus vidas y nos enseñan sus trabajos.

Los siguiente documentales que vamos a recomendar igual nos ayudan a conocer a un nuevo fotógrafo, enamorarnos todavía más de su trabajo, o descubrir una historia que no conocíamos.

Los documentales de fotografía que podemos ver en streaming

Es una misión difícil, porque los documentales de fotografía aparecen y desaparecen por arte de magia. Es complicado que se mantengan en el catálogo de las plataformas durante mucho tiempo. Así que toca revisar en el momento que queramos verlos para confirmar que están.

Y siempre se suelen poner y recomendar los mismos de siempre, como esa maravilla que es 'La sal de la tierra', que aparece y desaparece como el Guadiana. Pero jamás he podido ver 'Darkness and light', sobre Richard Avedon, por ejemplo.

Tendré que esperar a verlo decentemente algún día en alguna plataforma. Pero mientras tanto disfrutemos de los que podemos encontrar estos días en Netflix, Filmin y demás...

Documentales de fotografía en Netflix

'Abstract' que se centra en el trabajo de distintos creadores. El capítulo dedicado a los fotógrafos está protagonizado por Platón, uno de los mejores en su género, el retrato.

'La tierra de noche' es otra serie documental con una fotografía nocturna impresionante. Como anexo encontramos un 'Detrás de las cámaras' donde nos explican todas las técnicas empleadas para conseguir esos resultados.

'Hondros', un documental presentado en el festival de Tribeca de 2017, nos cuenta la vida y obra del fotógrafo de guerra Chris Hondros, uno de los grandes. Ganó dos premios Pulizter antes de morir en la guerra de Libia el 20 de abril de 2011.

'La luz de las historias' es una serie documental dedicada a la fotografía, producida por Netflix. Es una de las pocas series actuales dedicadas enteramente a este mundo. No pasará a la historia, pero te dejará un buen recuerdo durante la siesta.

'Morir para contar' (2017) es un documental de Hernán Zin sobre los reporteros de guerra. Y entre otros testimonios podemos encontrar el del gran fotógrafo Manu Brabo.

'The B-side' (2016) cuenta la vida y obra de la fotógrafa Elsa Dorfman desde el punto de vista de su amigo el director Errol Morris. Ella trabaja con polaroids de gran formato.

'Retratos del feminismo' (2018). Un curioso documental que cuenta la vida de las mujeres de los 70 a partir de fotografías con una conciencia feminista.

Documentales de fotografía en Amazon Prime

En Amazon hay títulos que van incluidos si tienes una cuenta de Amazon Prime, pero otros no y tendrás que alquilar o pagar aparte. Así que nos toca estar atentos para ver si tenemos que hacer un pago extra para ver el documental.

'Dutch Angle: Chas Gerretsen&Apocalypse Now' lleva tiempo en la plataforma, un documental de 30 minutos en las que vemos las fotografías que tomó este fotógrafo durante el rodaje de la mítica película... El problema es que está dentro de MUBI, lo que supone un pago extra más...

'Duques de Windsor: Las fotos secretas' (2021), un pequeño documental de prensa rosa que cuenta la vida de estos nobles, seguidores de la causa nazi, pero camuflada en una idílica historia de amor. Siempre elegiré la fotografía que les hizo Richard Avedon.

'Caras y lugares' (2018), una joya que recomiendo que no dejéis de ver. En este documental veremos a la veterana directora Agnès Varda y al fotógrafo Jean René recorriendo las calles de ciudades de todo el mundo.

Documentales de fotografía en Filmin

Fimin es una de las plataformas que más documentales de fotografía nos ofrece. Solo hay que poner en el buscador 'Fotografía' y veremos todo lo que podemos ver sobre este tema,

Y si nos quedamos en los documentales de fotografía la oferta me deja siempre sin habla. De vez en cuando aparecen colecciones que agrupan documentales y películas por alguna temática o coincidencia... Pero si te pones a buscar en el amplio catálogo encuentras auténticas maravillas.

Lo que puedes encontrar en Filmin (fragmento)

'La mafia ya no es lo que era' (2019) recibió el Premio Especial de Jurado del Festival de Venecia en 2019. Cuenta el trabajo de la fotógrafa Letizia Battaglia, conocida por su obra sobre los crímenes mafiosos.

'Koudelka: shotting Holy Land' (2015) se centra en el trabajo que hizo el genial Koudelka por Tierra Santa, después de pasar parte de su vida detrás de la Cortina de Hierro.

'Viviendo la luz: Robby Müller' (2018) es un documental sobre el director de fotografía de Jin Jarmusch, Lars Von Trier o Wim Wenders.

Y podríamos seguir señalando los documentales relacionados con la fotografía que encontramos en esta plataforma, pero daría para un artículo completo. Ahí están 'La sal de la tierra', 'Robert Frank, la mirada de América', 'Jacques Leonard, el payo Chac'...

Documentales de fotografía en Arte

Y dejo para el final Arte, una cadena pública cultural y europea. Aquí siempre podemos encontrar diversos documentales dedicados a la fotografía, producidos en Europa.

Hay muchas más historias relacionadas con un mundo que nos enseña a ver las cosas de otra manera.

Desde luego aquí no están todos los documentales de fotografía (qué ganas tengo de poder ver por fin el de Richard Avedon, queridas plataformas), solo los más interesantes que podemos ver ahora si tenemos estos catálogos. Si te gusta la fotografía, con todos los que he señalado podrías estar un día completo sin pestañear.