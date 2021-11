19 útiles accesorios para TikTok con los que grabar vídeo con tu smartphone

Si te has propuesto lanzarte al mundo de TikTok y exprimir esta red social y todas sus ventajas, necesitarás algo más que tu teléfono móvil para hacerlo. En esta guía de compra de accesorios para TikTok encontrarás una cuidada selección de productos para lograr mejores vídeos sin complicarte demasiado ni realizar una gran inversión. El punto de partida es tu teléfono móvil (recomendable uno que tenga una buena cámara) y mucha imaginación.

Iluminación

La iluminación es clave tanto en foto como en vídeo y, aunque lo más sencillo es recurrir a la iluminación natural, la realidad es que no siempre es posible, no solo por las horas del día o cómo sea el día en cuestión, sino también porque en interiores (donde probablemente grabes la mayor parte de vídeos) es más complicado aprovecharla.

Como además probablemente la mayor parte de tomas que hagas sean vídeos en primer plano, vamos a repasar qué elementos te serán útiles.

Lo básico y fundamental es un buen anillo de luz. Se trata de un gadget con luz circular que proporciona una iluminación uniforme justo enfrente, lugar donde debería estar tu rostro. Como resultado, minimiza las sombras más pronunciadas y resalta la luz de tus ojos.

En el mercado vas a encontrar anillos de diferentes diámetros por si necesitas más área resaltada y luego, como con cualquier otra bombilla, parámetros de potencia lumínica (cuánta luz proporciona), si cambia o no de color y de brillo y si ofrece diferentes temperaturas de color para lograr iluminación más fría o más cálida.

Asimismo también es importante prestar atención en cómo colocarlo, con tres escenarios posibles: con trípode incorporado, que se puedan integrar en otros trípodes o lo suficientemente pequeños como para colocarse en el propio teléfono. Busca aquellos donde la fijación sea firme y robusta, para evitar temblores y posibles caídas.

Este de Diylife (10,99 euros) es un compacto anillo de luz que se integra directamente en tu teléfono para un montaje mínimo y discreto mediante un robusto clip, apto para cualquier teléfono. Además no te preocupes por el enchufe, ya que se alimenta de una batería. Alberga 36 LEDs y podrás elegir entre tres tipos de brillo diferente





Este de LIPETY (27,99 euros) es una solución asequible y resultona en este escenario de uso: cuenta con un anillo de 10″ con 3 modos de color, 10 brillos diferentes y temperatura de color que varía entre 3200K-5600K. Con una carcasa de aleación de aluminio, viene con trípode incorporado para tu teléfono y un mando inalámbrico





Si buscas algo más grande, más completo y en definitiva, más pro, ojo al kit de Neewer (92 euros). El anillo de luz tiene 18″ de diámetro y está compuesto por LEDs SMD bastante potentes. Incluye filtros de color blanco y naranja para cambiar la temperatura de color y es dimmable. Destaca asimismo el adaptador para tu teléfono, que puede rotar 360 grados y colocarse tanto en vertical como en horizontal.





Los anillos de luz son ideales para potenciar el primer plano, pero no sirven para iluminar una habitación. De hecho, probablemente esa habitación ya disponga de iluminación per se, pero igual no es la más conveniente ni la más atractiva.

En este sentido, siempre puedes cambiar las bombillas de tus lámparas por bombillas conectadas, pero quizás prefieras complicarte menos y tener algo más específico.

Nuestra recomendación es apostar por un setup con tiras LED o bombillas/lámparas RGB o algún neón simpático para crear ambiente.

Todo un bestseller de Amazon, la Govee (18,99 euros) goza de tanta popularidad que incluso nos hemos sentido tentados a probarlas y así comprobar la experiencia, que ya os resumimos que es de buena relación calidad precio.

Cuentan con 150 LEDs en sus 5 metros de longitud con buena entrega de brillo aunque con baja densidad, disponen de seis modelos de escena y brillo y color modificables. Facilísimas de instalar mediante adhesivos, disponen de mando a distancia y caja de control.





Barata y versátil, la lámpara de mesa conectada de Meross (31 euros) te permitirá cambiar color y brillo , alternar temperatura de color desde 2700 a 6500K, programar un temporizador, crear escenas y controlarla mediante la voz con Alexa o Google Assistant.

Coloca una de fondo o dos, una a cada lado, y ya podrás jugar con distancias, brillos, temperaturas y colores en tus grabaciones.





Si vais a grabar con un televisor o monitor de fondo, la recomendación de nuestro TikToker oficial Jose García son las barras Philips Hue Play (91 euros) para luz ambiental.

Destacan por su buen funcionamiento, la calidad de la luz, el amplio abanico de efectos de iluminación, versatilidad a la hora de disponerlos, lo robusto del ecosistema de Philips, que podrás usarlos con los tres principales asistentes de voz y, si así lo deseas, sincronizarlos incluso con el contenido de la pantalla con el Hue Play HDMI Sync Box (231 euros).





Si necesitas potencia para tomas en oscuridad, la Lume Cube Air (69 euros) es una compactísima antorcha LED muy útil para lograrlo. Por sus dimensiones, es ideal para llevarla contigo para grabar con el móvil o en escenarios donde necesitas ligereza (por ejemplo con cámaras de acción). Ofrece una luminosidad de 400 lúmenes regulable, con temperatura de color de 5600, difusores incluidos y ojo porque puedes sumergirla en el agua hasta 10 metros.





Este es un accesorio de lo más profesional, algo que se nota tanto en sus características como en el precio: el Profoto C1 Plus (299 euros) es un flash de estudio para smartphone de bolsillo. Ajusta potencia, exposición y la temperatura de color, integra reflectores y difusores.

Rematamos con algo meramente estético pero que luce de cine de fondo: un neón. Elige diseño y color y colócalo detrás de ti. Un buen ejemplo es este rayo rosa de Qiaofei (15,99 euros), aunque vas a encontrar un montón por poco dinero.





Trípodes, gimbals y soportes para tu teléfono

El teléfono es la herramienta esencial para TikTok: es tu cámara para grabar vídeo, es tu equipo para editar e incluso puede hacer de micrófono para captar el sonido.

Si lo vas a usar como cámara, necesitarás algo para colocarlo a la distancia y la altura adecuadas con estabilidad: un buen trípode que te permita ajustarlo cómodamente de acuerdo a tus necesidades y además hacerlo sin miedo a que se caiga.

A la hora de elegir un trípode para móvil, fíjate en las opciones de ajuste, el rango de altura en el que se mueve y cómo es la pinza que lo sujeta.

Con una relación calidad precio imbatible, este trípode de Cocoda (21,99 euros) es un auténtico accesorio todoterreno: se adapta tanto a cámaras (con tornillo universal de 1/4) como a teléfonos mediante soporte, es muy robusto gracias a sus tres cierres rápidos y almohadillas y podrás jugar con una amplia variedad de ajustes.

Así, puedes ajustar la altura desde 52 hasta 142 centímetros, girar la cabeza 180 grados y el soporte para móvil rota 360 grados para una adaptabilidad máxima.

Remata la propuesta un disparador remoto mediante Bluetooth para activar/parar la cámara o tomar fotos.





Si no necesitas tanta altura y buscas algo considerablemente más compacto pero con alta adaptabilidad y ajuste, este GorillaPod (39 euros) es una auténtica bestia: con tres patas que puedes ajustar eslabón a eslabón, una robusta pinza universal para tu móvil y con magnetismo en la base para colocarlo incluso en vertical para así lograr planos sorprendentes con seguridad.





Muy interesante en calidad precio y especialmente para este escenario de uso, el Zhiyun Smooth Q3 Combo (90 euros), un estabilizador de 3 ejes con luz de relleno LED giratoria y adaptable en brillo ideal para esas grabaciones en primer plano.

Entre sus bazas, cuenta con una función que para seguirnos, zoom instantáneo y control mediante toques para no complicarte, además de una completísima aplicación.





Terminamos con lo último de DJI para el móvil, toda una referencia en el sector y una herramienta casi imprescindible si grabas vídeo en exteriores: su gimbal DJI OM 5 (159 euros) (no obstante, yo tengo dos generaciones anteriores y sigue yendo de lujo). Estabilidad extra para tus grabaciones a prueba de manos temblorosas, fácil manejo, compactísimo, recomendaciones para mejorar tus vídeos y ojo porque también sirve como trípode





Este soporte – estabilizador de Ulanzi (20 euros) te servirá tanto para evitar movimientos indeseados mientras grabas – en vertical y horizontal – como para integrar una antorcha y un micrófono, ya que dispone de 4 agujeros para tornillos de 1/4″, el estándar habitual. Resistente, ligero y adaptable para diferentes tamaños de smartphone





Micrófonos

Hace un ratito hablábamos precisamente de que el propio micrófono del teléfono os puede servir para captar la voz, también podéis recurrir a los típicos auriculares con micrófono integrado pero, si queréis mejorar considerablemente la calidad del sonido con una inversión bastante modesta, mejor apostar por un micrófono propio.

Para el escenario de uso de TikTok, esto es, con el móvil como centro neurálgico de todo, lo mejor es un micrófono de solapa que se conecte a vuestro smartphone.

En este sentido, presta especial atención a la toma que dispone para conectarlo al teléfono, habitualmente jack, porque quizás necesites un adaptador en caso de que carezca de este puerto.

A la hora de elegir un micrófono de solapa para Twitch, al margen del formato y del adaptador, los parámetros a tener en cuenta no difieren de otros formatos. Así, busca aquellos que ofrezcan un amplio rango de frecuencias y con una impedancia baja.

En cuanto a las direcciones en las que recoge el sonido o patrón polar, suelen ser de patrón omnidireccional para captar lo que sucede a tu alrededor o cardioide si quieres grabar tu voz, ya que en este caso perciben el sonido en una sola dirección.

¿Tienes un iPhone? Entonces este modelo de Simorr (35 euros) puede encajarte. Con certificado MFi para garantizarte que funciona bien, este micro de condensador omnidireccional minimiza el ruido propio y del entorno. Cuenta con una amplia respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz y ponerlo en marcha es tan sencillo como conectarlo mediante lightning. Viene con bolsita para guardarlo





Otra alternativa para tu móvil es este modelo de Gyvazla (10,50 euros), que se conecta vía jack, por lo que puedes usarlo con bastantes dispositivos (aunque en algunos casos puede que necesites adaptador).

Con una cabeza de cobre para minimizar ruidos internos, robusta pinza para fijarlo y adaptador incluido.





Si prefieres apostar por una marca de referencia aunque tengas que gastar algo más de dinero, este RØDE Smartlav Plus (53 euros) también se conecta vía jack y destaca por su calidad.

Con cápsula omnidireccional, respuesta en frecuencia 60Hz – 18kHz, conector chapado en oro y diferentes opciones de ecualización desde la app RODE Rec, viene con clip, protector de espuma, sujetacables de velcro y bolsa con cordón





Si tienes un iPhone o un iPad y buscas un micro de lo más pro, el SHURE MV88/A (109 euros) es un gran candidato. Este modelo de condensador se conecta a través del Lightning y dispone de una cápsula cardiode.

Desde la app ShurePlus MOTIV puedes ajustar el control de ganancia, ecualización, amplitud estéreo y 5 modos de preset.





Este micrófono CM14 de Neewer (26 euros) no es de solapa, sino que viene colocado en un trípode junto al teléfono mediante un soporte. Se conecta mediante jack de 3,5 mm y sirve para grabaciones a 0,5 – 1 metro de distancia. Incluye cubierta de espuma, el cable, el trípode y la pinza universal.





Kits

También está la opción de comprar kits que incluyen iluminación, micrófono e incluso un soporte para integrarlo con el teléfono, una forma de tener lo imprescindible con una única compra y ahorrar algo de dinero a costa de «conformarnos» con lo incluido.

El SYNCO Vlogger Kit (49 euros) es una compacta herramienta que integra un micrófono Mic-M1S de condensador de tipo cardioide, una mini luz LED de 5000K y un soporte para teléfono que se convierte en trípode con rótula esférica. Incluye varios soportes para colocar otros accesorios





