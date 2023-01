2023 va a ser un año espectacular en televisores: esto es lo que están preparando los principales fabricantes

La edición del CES que acaba de celebrarse en Las Vegas (Estados Unidos) va a ser recordada por los entusiastas de la imagen. En la del año pasado descubrimos de forma oficial que Samsung ya tenía listo su primer televisor con panel QD-OLED, pero este año han sido varias las marcas que nos han sorprendido desvelando innovaciones tecnológicas muy importantes. De hecho, esta vorágine de anuncios ha superado todas nuestras expectativas.

LG y Samsung son las marcas que más atención han atraído. Y las que más novedades están preparando para este año. Al fin y al cabo son los dos fabricantes que se reparten el mercado de los paneles OLED de gran formato. Ambos están desatados en 2023, pero no son en absoluto las únicas marcas que se preparan para colocar televisores atractivos en las tiendas. Sus competidores también parecen estar haciendo muy bien los deberes.

No obstante, hay dos grandes marcas que no han presentado sus televisores para 2023 en el CES. Sony dará a conocer sus propuestas a principios de la próxima primavera (probablemente en marzo), y Philips lo hará presumiblemente a finales de enero, o no mucho más allá. En cualquier caso, ambas marcas apostarán en sus modelos insignia por los paneles QD-OLED de Samsung. Sony ya lo hizo en 2022 con su fabuloso A95K, y Philips seguirá sus pasos en 2023. Esto es lo que están preparando los fabricantes de televisores entre bastidores.

Hisense: ULED X tiene más de 20.000 mini-LED y más de 5.000 zonas de atenuación

Durante los últimos años esta marca china ha ido refinando paulatinamente la retroiluminación de sus televisores con panel LCD, y los modelos de la familia ULED X que va a colocar en las tiendas en 2023 dan un paso hacia delante muy importante. Y es que los más avanzados cuentan con más de 20.000 diodos mini-LED organizados en más de 5.000 zonas de atenuación local independientes. Sobre el papel pinta muy bien.

Su nuevo modelo insignia será el U8K, que, además, según esta marca tiene una capacidad máxima de entrega de brillo de 1.500 nits, trabaja a una frecuencia de refresco nativa de 144 Hz (esta característica es interesante para los aficionados a los juegos) y es compatible con contenidos IMAX Enhanced, Dolby Vision IQ, HDR10+, e implementa el modo Filmmaker.

No obstante, durante su conferencia en el CES Hisense también presentó un televisor ULED X de 85 pulgadas que es aún más ambicioso que el U8K en el que acabamos de indagar. Su capacidad máxima de entrega de brillo coquetea con los 2.500 nits, tiene más de 5.000 zonas de atenuación local independientes y se apoya en un algoritmo de administración de la retroiluminación de 16 bits que, según esta marca, les permite controlar la luz con mucha precisión y recuperar más detalle.

Será interesante comprobar si este televisor consigue intimidar a los modelos OLED en aquellas áreas en las que los paneles orgánicos nos dan lo mejor de sí mismos.

LG: la tecnología MLA va a catapultar las prestaciones de sus paneles OLED de 2023

Este año esta marca ha tirado la casa por la ventana en el CES. Si nos ceñimos a la cantidad de televisores que ha presentado, ha estado a la altura. Y es que ha dado a conocer toda su gama de propuestas con panel OLED para 2023, que estará conformada por los modelos A3, B3, C3, G3 y Z3, de modo que el A3 será, como cada año, la propuesta más asequible, y el modelo Z3 el más ambicioso (y el único que apostará por una matriz 8K).

Los televisores más avanzados incorporarán el nuevo procesador Alpha 9 de sexta generación, que, según LG, ha sido diseñado para ejecutar algoritmos de escalado y procesado de la imagen más sofisticados que los de las generaciones anteriores. Además, los puertos HDMI 2.1 implementarán la tecnología QMS (Quick Media Switching), y estos televisores con panel orgánico nos propondrán la revisión 23 de webOS y tendrán un sonido más cuidado. Todo esto suena bien, pero no es sorprendente. De hecho, entra dentro de lo esperado.

Sin embargo, lo que no esperábamos es que LG fuese a introducir este año en sus televisores W-OLED la tecnología MLA (Micro-Lens Array). Llevamos varios meses hablando de ella, y parecía que no estaría disponible comercialmente hasta 2024, pero, sorprendentemente, los primeros televisores equipados con una de estas matrices llegarán a las tiendas este mismo año. No cabe duda de que la entrada de Samsung en la industria de la fabricación de paneles orgánicos de gran formato ha obligado a LG a ponerse las pilas. Y vaya si se las ha puesto.

LG asegura que sus matrices META son capaces de entregarnos hasta un 70% más de luz y ampliar un 30% los ángulos de visión

En este artículo no necesitamos profundizar en las peculiaridades de esta tecnología, pero nos interesa saber que su principal característica consiste en que introduce en el sándwich de láminas que conforman el panel OLED una adicional que aglutina una enorme cantidad de lentes diminutas. Su objetivo es recoger la luz generada por los diodos autoemisivos del panel con el propósito de regularla y optimizar su transporte hacia la superficie de la matriz incrementando el número de reflexiones. ¿Para qué? Sobre todo para aumentar su capacidad de entrega de brillo.

Y sí, parece que funciona. LG asegura que sus nuevas matrices META, que es como ha bautizado a los paneles con tecnología MLA que están respaldados por el algoritmo ‘META Booster’ de administración del brillo, son capaces de entregarnos hasta un 70% más de luz y ampliar un 30% los ángulos de visión (que en los paneles OLED ya eran de por sí muy buenos). De hecho, esto no es todo. Según esta marca sus televisores con matriz META pueden entregar picos de brillo de 2.100 nits (aunque, eso sí, en una porción ínfima del panel) y son más eficientes con el propósito de respetar la normativa europea que entrará en vigor el próximo 1 de marzo.

Suena demasiado bien para ser verdad, pero parece que podemos ser razonablemente optimistas. Y es que Vincent Teoh, un respetado experto en calibración de pantallas, ha tenido la oportunidad de calibrar y medir el televisor MZ2000, que es el modelo insignia de Panasonic para 2023 y uno de los primeros que emplea un panel OLED MLA fabricado por LG. Y, sorprendentemente, según este técnico esta pantalla consigue entregar picos de más de 1.500 nits en una ventana que ocupa el 10% de la superficie del panel. No obstante, esto no es todo.

Además, según Teoh el panel MLA reproduce un volumen de color más amplio que la anterior generación de paneles W-OLED de LG (roza el 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3) y tiene una mayor resiliencia a la retención de imágenes estáticas. No cabe duda de que esta tecnología pinta muy bien, aunque hasta que no probemos a fondo el primer televisor con panel MLA que caiga en nuestras manos lo más prudente es tomar todo esto con algunas reservas. En cualquier caso, confiemos en que esta innovación no encarezca mucho los televisores W-OLED de 2023.

Panasonic: su modelo insignia para 2023 incorpora un panel MLA de LG

Esta marca también ha sacado pecho durante este CES. Y lo ha hecho presentando con todo lujo de detalles su televisor MZ2000, que será, ni más ni menos, su modelo insignia para 2023. El componente más relevante de esta propuesta es su panel debido a que integrará una de las matrices con tecnología MLA de LG en las que acabamos de indagar unas líneas más arriba. Por esta razón, prácticamente todo lo que hemos repasado estará presente también en este televisor de Panasonic.

El MZ2000 de Panasonic entrega más de 1.500 nits en una ventana del 10% del panel

No obstante, más allá de los 1.500 nits de brillo que nos promete esta marca en una ventana del 10% (una cifra que, como hemos visto, ha sido confirmada por Vincent Teoh), de su compatibilidad con todos los formatos HDR relevantes y de su presumiblemente bien resuelto sonido gracias a la pericia de Technics (lo hemos comprobado durante los análisis de sus predecesores año tras año), lo que probablemente permitirá a este televisor brillar es su procesado de la imagen, y, sobre todo, su reproducción del color.

Los televisores insignia que ha colocado esta marca en las tiendas durante los últimos cuatro años han salido impecablemente calibrados de fábrica. De hecho, resuelven tan bien el color que se acercan mucho en esta área al rendimiento de un monitor para masterización profesional. Esta es la razón por la que cuando Panasonic nos promete que el MZ2000 nos garantiza una reproducción del color fidedigna, a priori lo damos por bueno. Con toda probabilidad estamos ante el que será uno de los televisores más interesantes de 2023.

Samsung: QD-OLED y MicroLED vuelven con sorpresas muy importantes

Como hemos visto, LG ha introducido innovaciones muy importantes en sus paneles W-OLED, pero Samsung no se ha quedado atrás. Y es que, contra todo pronóstico, su segunda generación de matrices QD-OLED incorpora mejoras muy relevantes que, en teoría, les permiten aventajar con mucha claridad a los paneles del año pasado. A priori parecía poco probable que esta marca renovase de una forma profunda sus matrices orgánicas tan solo un año después de introducirlas en el mercado, pero lo ha hecho.

Una de las mejoras más impactantes introducidas por los técnicos de Samsung en la segunda generación de matrices QD-OLED es su capacidad máxima de entrega de brillo. Los paneles de 2022 eran, sobre el papel, capaces de entregar picos de 1.500 nits, y las matrices con las que podremos hacernos este año serán capaces de rozar, según esta marca, los 2.000 nits. Es impactante, sobre todo si tenemos presente que los paneles OLED hasta ahora apenas eran capaces de entregar 1.000 nits en regiones acotadas de la matriz.

Además, Samsung nos promete algo importante: sus nuevos paneles QD-OLED entregan este brillo sin degradar el color. Otra mejora que nos proponen los paneles QD-OLED de segunda generación que merece la pena que no pasemos por alto es su fiabilidad. Y es que, según Samsung, su vida útil es más larga y minimizan la probabilidad de que se produzca retención de imágenes estáticas en el panel. De hecho, según esta marca sus matrices orgánicas para 2023 son el doble de fiables que las del año pasado.

Samsung nos promete algo importante: sus nuevos paneles QD-OLED nos entregan 2.000 nits sin degradar el color

Las mejoras implementadas en los paneles QD-OLED de segunda generación son el resultado de la combinación de dos ingredientes diferentes. El primero de ellos es la estructura física de la matriz, en la que destaca la lámina de nanocristales (o puntos cuánticos, como los llama Samsung) impresa de alta eficiencia que se responsabiliza de la reproducción del color. El segundo ingrediente es un algoritmo de procesado de la señal de vídeo que recurre a la inteligencia artificial para refinarla y alinearla con la percepción de calidad de imagen que tiene el espectador.

En cualquier caso, hay vida más allá de la tecnología QD-OLED. Durante el CES Samsung también ha confirmado que en 2023 colocará en las tiendas una gama de televisores con panel MicroLED más amplia que nunca. No obstante, y esto es muy importante, esta familia va a crecer «hacia abajo» para ofrecernos televisores equipados con esta tecnología con un tamaño moderado, y, presumiblemente, también con un precio más bajo.

Esta es, en definitiva, la promesa de Samsung: durante 2023 colocará en las tiendas televisores MicroLED de 50, 63, 76, 89, 101, 114 y 140 pulgadas. Es un porfolio mucho más amplio que el que nos ha propuesto en 2021 y 2022, pero, como he mencionado en el párrafo anterior, lo más importante es que la llegada de televisores MicroLED con menos pulgadas debería ayudar a democratizar esta tecnología. Y le hace mucha falta si tenemos presente que los precios que tienen actualmente estas pantallas las colocan fuera del alcance de la mayor parte de los usuarios.

Desde un punto de vista técnico la tecnología MicroLED es la más avanzada disponible actualmente. Los píxeles de la matriz son autoemisivos, como los de los paneles OLED, pero, a diferencia de estos últimos, son inorgánicos, por lo que, en teoría, son esencialmente inmunes a la degradación. Además, la tecnología MicroLED nos propone una relación de contraste nativo similar a la de los paneles OLED, pero su capacidad de entrega de brillo es perceptiblemente mayor que la de OLED.

Durante 2023 Samsung colocará en las tiendas televisores MicroLED de 50, 63, 76, 89, 101, 114 y 140 pulgadas

Ahí van algunas características de estos televisores confirmadas por Samsung: trabajan con una frecuencia de refresco variable de hasta 240 Hz, tienen un tiempo de respuesta de 2 ns (habitualmente este parámetro se mide en ms) y su capacidad de entrega de brillo máxima en una región acotada del panel roza los 2.000 nits. Además, sobre el papel su capacidad de reproducción del color no se ve condicionada por el nivel de entrega de brillo. De alguna forma MicroLED combina las características más atractivas de OLED y LCD, y, a la par, resuelve sus desventajas.

Por último, Samsung también ha desvelado algunas de las mejoras que ha implementado en sus televisores Neo QLED para 2023, aunque, a nuestro juicio, no son tan jugosas como las de las pantallas MicroLED y QD-OLED. Sus próximos dispositivos LCD mini-LED tendrán, según la propia marca, una retroiluminación más refinada y precisa, así como unos algoritmos de procesado de la imagen mediante inteligencia artificial más avanzados. Y serán más eficientes con el propósito de respetar la normativa europea que entrará en vigor el 1 de marzo. Lo comprobaremos cuando tengamos la oportunidad de probarlos.

TCL: su nuevo modelo insignia QLED tiene más de 2.300 zonas de atenuación local

Los televisores de esta marca china que hemos tenido la ocasión de analizar hasta ahora nos han demostrado que merecen ser tenidos muy en cuenta. De hecho, la tecnología de retroiluminación más avanzada de TCL rivaliza sin ningún complejo con las soluciones más refinadas de marcas más conocidas en Europa, como Samsung, Sony o LG. En 2023 su televisor más avanzado será el modelo QM8, un dispositivo con panel LCD QLED y retroiluminación mini-LED que estará disponible hasta en 98 pulgadas.

El modelo insignia de TCL para 2023, el QM8, implementa más de 2.300 zonas de atenuación local independientes

Sobre el papel, su retroiluminación impresiona. Y es que implementa más de 2.300 zonas de atenuación local independientes y es capaz de entregarnos, según esta marca, hasta el doble de brillo que el modelo insignia de 2022. No obstante, este televisor tiene una peculiaridad más que merece la pena que no pasemos por alto: integra su propio subwoofer. Estará disponible en tamaños que van desde las 65 hasta las 98 pulgadas, y estamos deseando probarlo para comprobar si consigue alzarse como el televisor mini-LED más avanzado de 2023.