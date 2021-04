21 juegos de Roblox para exprimir el metajuego con diferentes tipos de aventuras

Te traemos una colección de 21 juegos diseñados para jugarlos en Roblox, con los que podrás exprimir al máximo esta plataforma con diferentes tipos de aventura. Roblox es una especie de metajuego, una base sobre la que puedes diseñar diferentes tipos de videojuego. Es el motor sobre el que construir, y sólo tendrás que descargar la aplicación para poder lanzar estos juegos en ella.

Roblox es un éxito total, un juego que incluso ha salido a bolsa con una valoración de 30.000 millones de dólares. En esta plataforma, puedes encontrar juegos que acumulan hasta 184.500 jugadores, y que puedes descargar en un servidor propio o jugarlos en servidores oficiales. Aunque la base es la misma, la variedad de los juegos diseñados con esta plataforma es tan amplia como la creatividad de los miles de creadores, teniendo desde simuladores a RPGs.

Nosotros te hemos recomendado algunos de los juegos más populares basados en Roblox. Pero como decimos siempre en Xataka Basics, te invitamos a que compartas tus favoritos en la sección de comentarios, de forma que el resto de lectores pueda probar no solo los juegos más populares en general, sino también los favoritos de nuestros xatakeros.

Anime Fighting Simulator

Un juego de lucha en el que pueden participar hasta 20 jugadores, y que hará las delicias de los amantes de los juegos de lucha y los animes, puesto que mezcla ambos conceptos. Se trata de un título con personajes basados en los de algunos de los animes más populares, pudiéndolos enfrentar en este juego cada uno con sus poderes.

Es un juego creado en 2019, pero que sigue gozando de una excelente salud en cuanto a invitaciones. De hecho, actualmente está en su cuarta temporada, con nuevos poderes y jefes, y un esperado modo torneo que va más allá de los simples entrenamientos.

Anime Mania

Un juego muy parecido al anterior, de lucha y en el que puedes pelear con modelos de personajes basados en tus animes favoritos. El juego permite hasta 50 jugadores, y ha sido creado este 2021, por lo que se mantiene con mucha vida. De hecho, en su última actualización ha recibido personajes de Dragon Ball.

En este juego tienes que formar un equipo de tres jugadores, y decidir explorar el mundo por tu cuenta o invitar a otros jugadores. Tendrás que luchar en arenas, e invertir los puntos que obtengas en ir mejorando tus personajes.

Blade Quest

Este es un juego diseñado a forma de RPG basado en Roblox. En él, tendrás que elegir tu personaje y explorar el mapa, enfrentándote a enemigos para ir ganando experiencia, y obteniendo objetos como espadas extrañas y hechizos de magia. Y luego, pues con la experiencia vas subiendo de nivel, obteniendo nuevos mapas y aumentando las características de tu personaje.

Es un juego muy nuevo, de marzo del 2021, por lo que solo se puede considerar una base sobre la que va a seguir creciendo con futuras actualizaciones. Tiene soporte para hasta 50 jugadores, y una gran cantidad de enemigos a los que enfrentarte.

Bee Sim

Si siempre has soñado con ser una abeja e ir volando de lado a lado, este juego de Roblox seguro que te va a gustar porque trata precisamente de eso. Es uno de los juegos más recientes de la lista, creado en marzo de 2021, y que tiene el mérito de haberse colado entre los mejor valorados. Es un título de aventura con capacidad para un máximo de 30 jugadores.

El juego es bastante sencillo. Eres una abeja y tienes que ir volando por el mapa. La miel es dinero, por lo que tienes que ir recolectando polen para generarlo, y también puedes ir explorando nuevos mundos y haciendo algunas misiones bastante divertidas. Puedes elegir cámara en primera o tercera persona.

Bee Swarm Simulator

Algo pasa con las abejas en Roblox, porque hay bastante juegos sobre ellas. Este es muy parecido al anterior, y tienes que controlar a las abejas de un enjambre para que este crezca y prospere recolectando polen y haciendo miel. Se trata de un juego para hasta 6 personas creado en 2018, pero que sigue gozando buena salud en cuanto a actualizaciones.

En este juego te vas a encontrar con algunos osos amistosos, y tendrás que cumplir con varias misiones para obtener recompensas. También tendrás que explorar la montaña en la que te alojas, y utilizar a tus abejas para derrotar a peligrosos monstruos e insectos que quieren acabar contigo.

Blox Fruits

Un juego de aventura para un máximo de 12 jugadores, en el que tienes que explorar y entrenar a tu guerrero para convertirte en el guerrero más poderoso. Tendrás que embarcarte en un amplio océano explorando y buscando tesoros, mientras te enfrentas a enemigos y jefes finales.

Se trata de un juego lanzado en 2019, y que sigue actualizándose con frecuencia. También tiene un sistema de frutas, de ahí su nombre, con diferentes características que puedes recopilar o comprar.

Car Dealership Tycoon

Un juego de simulación en el que debes construir y administrar un concesionario de coches. Fue creado en marzo de 2018, a día de hoy sigue manteniéndose con actualizaciones recientes, y está en español para que lo entiendas todo. Además, pueden jugar hasta 12 jugadores a la vez.

Pero no es tan básico como podría parecer, ya que puedes ir diseñar tus propios coches, con los que podrás ir haciendo carreras contra otros. Y es de esas carreras y de tener los coches en las bases de exposición de donde irás sacando dinero para progresar.

Downfall

Downfall es un juego que tienes dos versiones, y la que mejor valorada está es esta, que es su versión sandbox. Se trata de un juego de lucha creado en el ya lejano 2016, pero que a día de hoy sigue gozando de una muy buena salud con actualizaciones continuas. Es un juego en el que tendrás que ir explorando el mapa y enfrentándote a los enemigos que te salgan al paso.

Flee the Facility

Este juego es una especie de escape room, en el que tienes que huir de una instalación resolviendo puzles para abrir las salidas, y escapando de un monstruo que te quiere matar. Por lo tanto, es un título de terror en el que no podrás despistarte, y en muchas ocasiones tendrás que esconderte.

El juego fue creado en 2017, pero todavía sigue recibiendo nuevas actualizaciones, sobre todo de sus sistemas anti trucos. Podréis jugar un máximo de cinco personas

Get a snack at 4 am

Se trata de un juego de aventuras para un único jugador, creado a finales de 2020 y que sigue gozando de buena salud de actualizaciones. En este juego, te despiertas hambriento en medio de la noche, y tienes que salir de casa y recorrer el vecindario buscando algo que comer por las calles.

Realmente, el juego no es del todo original. Se trata de una reimaginación de otro del mismo creador que se llamaba Get a snack at 3 am simulator, por lo que es posible que a algunos les resulte familiar.

Little World

Un juego para amantes de los insectos, en el que empiezas siendo una pequeña mariquita en un jardín. Una vez iniciada la aventura, tienes que ir explorando el entorno, comiendo frutas para ganar experiencia y entrenando para hacerte más fuerza, teniendo cuidado con el resto de insectos de tu alrededor.

Es un título de aventura en el que pueden jugar hasta 40 personas a la vez, y donde puedes ir personalizando tu mariquita con una gran cantidad de colores. El juego fue creado a mediados de 2020, y a día de hoy sigue gozando de buena salud de actualizaciones con contenido nuevo cada poco tiempo.

Mall Tycoon

Un juego de construcción, del género que en Roblox se conoce como Pueblo y ciudad. Se trata de un juego creado a finales de 2020, en el que pueden jugar hasta 6 jugadores. Lo que tienes que hacer es sencillo, tienes que crear tu propio centro comercial personalizado con hasta 35 tipos diferentes de tienda.

Empezarás a crear el centro comercial y a ver cómo llegan los clientes, a los que vas a tener que hacer felices. Si lo consigues, te darán propinas con las que vas a poder seguir construyendo tu centro comercial, teniendo cuidado con añadir los tipos correctos de tiendas para maximizar la felicidad de la gente. También podrás decorarlo con pinturas diferentes y tipos de suelo, pudiendo ser de hasta 12 pisos.

Mansion Tycoon!

Otro juego de construcción, aunque un poco diferente del anterior. Además, cuenta con el aliciente de estar en español. Por lo tanto, te será especialmente sencillo poder entenderlo todo sin tener que lidiar con el inglés.

En este juego vas a tener que construir tu propia mansión, pudiendo personalizarla con múltiples elementos y alrededor de un millón de colores únicos de pintura. Además, también puedes invertir tu dinero en coches deportivos o hacer fiestas. Pero cuidado, que a veces también tendrás que pelear contra otros para proteger tu mansión.

My Hero Mania

Un juego de lucha creado en abril del 2020, pero que a día de hoy sigue gozando de buena salud en cuanto a actualizaciones. Permite un máximo de hasta 14 jugadores, y es simplemente un juego de lucha en el que vas a tener varios personajes entre los que elegir, con diferentes tipos de ataque y poderes que puedes encontrarte.

Natural Disaster Survival

Si eres de los que siempre disfrutaba de los desastres naturales en clásicos como el Sim City, este juego te va a poner en la piel de los habitantes a los que tanto torturaste. Tiene varios mapas y varios tipos de desastre natural, y lo que tienes que hacer es huir y sobrevivir al desastre que te toque.

Es posiblemente uno de los juegos más veteranos de la lista, ya que fue creado en 2008. Pero 13 años después, aquí sigue manteniéndose actualizado con nuevo contenido. Además es para jugar en grupo, soportando hasta 30 jugadores.

SCP-3008

SCP-3008, el Ikea infinito. Este es el curioso concepto de este juego sandbox de terror, en el que tienes que vagar por una inmensa tienda de muebles, construir tu base, y tratar de mantenerte con vida sobreviviendo a los ataques de los terribles empleados.

Es un juego creado en 2019, y que sigue gozando de buena salud en cuanto a actualizaciones, permitiendo un máximo de 14 personas. Sus creadores lo consideran todavía en fase beta de desarrollo, por lo que es posible que todavía te encuentres algunos bugs.

SharkBite

Un juego en el que sobrevivir a un ataque de tiburón… o provocarlo, ya que tiene dos maneras de jugarlo. Fue creado en 2017, pero sigue manteniéndose actualizado, y soporta un máximo de 15 personas.

Te he dicho que tiene dos maneras de jugarlo, y es porque puedes ser tú el tiburón que ataca a un barco, o formar parte de la tripulación con tus amigos y tratar de sobrevivir al ataque del tiburón atacándole con tus armas o simplemente evitándolo. Al final de cada ronda, podrás ir comprando nuevos elementos con los puntos obtenidos.

Super Evolution

Un juego de aventuras ambientado en el mundo de Dragon Ball, en el que tienes que ir explorando el mapa y entrenando a tu Saiyan para convertirlo en el más fuerte del universo. El juego ofrece multitud de misiones y transformaciones que irás ganando según ganes fuerza.

Este juego de Roblox fue creado a principios de este 2021, y todavía está en fase beta, por lo que puede haber muchas cosas que todavía no estén a punto. El juego también te va a permitir jugar con hasta 15 personas.

Trabaja en una Pizzería

Un juego sencillo, en el que tienes que cooperar con tus compañeros para conseguir cumplir con los pedidos de comida de tu pizzería, obteniendo beneficios con los que poder ir mejorando tu casa y comprar muebles. Es un juego creado en el ya lejano 2008, pero que sigue siendo mantenido con actualizaciones. Permite jugar hasta 12 jugadores.

Tropical Resort Tycoon

Está claro que los juegos tipo Tycoon lo petan en Roblox, y este es otro perfecto ejemplo de ello. Se trata de un título en el que tienes que administrar tu resort tropical, siendo el propietario de una isla que debes explorar y en la que puedes ir construyendo.

Welcome to Bloxburg

Un veterano juego de simulador de vida creado en 2014, pero que sigue siendo uno de los más valorados y se sigue manteniendo actualizado a fecha de hoy. En él pueden participar hasta 12 personas de tu servidor, y en él básicamente puedes hacer cualquier cosa que quieres. Es como tener un pueblo virtual para ti y tus amigos.

En este juego vas a poder diseñar y construir tu propia casa, o comprar vehículos para moverte por la ciudad. Todo ello lo pagarás a base de trabajar, aunque también podrás quedar con tus amigos y explorar el completo mapa de la ciudad de Bloxburg.