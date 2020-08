21 videojuegos de los últimos cinco años que pasaron desapercibidos pero que puedes recuperar este verano

Por supuesto, considerar que un juego pasa desapercibido es una cuestión que obedece, en gran medida, a la percepción del observador. Puede que conozcas bien muchos juegos de la lista que sigue, y que incluso hayas mantenido con alguno de ellos uno de esos romances apasionados que se prolongan meses y años y que se hayan acabado convirtiendo en alguno de tus juegos preferidos del último lustro. No pretendemos hacer de menos a nadie…

… pero sí pretendemos recordar algunos títulos que, sencillamente, creemos que no recibieron toda la atención que merecían en su día. O que, pasado el tiempo, han caído un poco en el olvido. Dicho de otro modo: estos 21 juegos merecen ser rescatados (si no forman parte ya de tu día a día) con la mayor celeridad, y ser disfrutados como cuando llegaron a las tiendas. ¡O por primera vez! Completa tu verano con unas cuantas amenazas menores.

Far Cry Primal (2016) – PC, PS4, XOne

Una entrega rarísima de la saga de Ubi Soft que no recibió demasiada atención por su radical cambio de ambientación (afín en algunos aspectos, sin embargo, a los primeros juegos de la serie) y por estar embutida entre la cuarta y la quinta entrega principales. Sin embargo, su inventiva es tremenda, y su planteamiento tan sencillo y directo que parece mentira que no se haya explotado a fondo con anterioridad: eres un hombre prehistórico que tiene que defenderse de animales y antropoides enemigos con lo que tienes a mano, desde magros combates cuerpo a cuerpo a arcos y demás armamento de relativa sofisticación. La idea de domar animales es extraordinaria, y el ciclo de día y noche, cada uno con sus particularidades, es muy ingenioso.

Virginia (2016) – PC, Mac, PS4, XOne

‘Virginia’ asume un riesgo considerable al proponer una historia de raíz criminal, pero donde no hay diálogos. De duración reducidísima, apenas un par de horas, el juego está más preocupado de su historia que de sus sencillísimas mecánicas, consistentes sencillamente en ir desenredando múltiples flashbacks y abundantes secuencias oníricas vinculadas a una agente del FBI que acude a una pequeña localidad para resolver una desaparición. Su escasísima interactividad le valieron críticas muy duras, pero su deliciosa y onírica atmósfera bien merecen un paseo por sus muchos misterios.

What Remains of Edith Finch (2017) – PC, PS4, XOne

No exactamente un juego que pasara desapercibido, pero sí uno que se topó con mucha incomprensión desde su lanzamiento, ya que fue acusado de pertenecer al (injustamente) odiado género de los walking simulators. Y aunque tiene muchos elementos en común con el fundacional y soberbio ‘Gone Home’, también va mucho más allá: aquí pasearemos por la enorme mansión Finch atravesando estancias de todos sus pasados y fallecidos miembros, y desvelando la historia de la muerte de cada uno de ellos a golpe de minijuegos que transforman la estética y mecánica principal. Originalísimo y, a la vez, con una propuesta de narrativa tradicional muy clásica y estimulante.

The Surge (2017) – PC, PS4, XOne

La secuela tuvo mucha más aceptación, pero la primera entrega, que pasó un poco más por debajo del radar, es la que planteó todas las ideas que llegaron después, y que sus creadores definieron, con una confianza en sí mismos fuera de toda duda, como una mezcla de ‘Rise of the Robots’ y ‘Dark Souls’ (!!!). Es decir: exoesqueletos y robots que reparten leña y pierden extremidades, y una mecánica de combate minuciosa, difícil y con múltiples posibilidades de mejoras para nuestro héroe. El resultado es mucho más crudo y áspero que su secuela, y en cierto sentido mejor, ya que tiene menos añadidos artificiales.

The Evil Within 2 (2017) – PC, PS4, XOne

Un fracaso de ventas que no gustó ni a los escasos fans del título original ni a los que seguían pidiendo un refrito de lo que ya ofrecen los ‘Resident Evil’. Sin embargo, es uno de los mejores survival horrors de esta generación, mucho más conciso y turbio que la primera entrega, donde los elementos de acción, exploración y crafteo encajan a la perfección, y que propone un mundo semiabierto mucho más inmersivo. Un fracaso inmerecido y una aventura de horror, con el mismo protagonista de la primera parte pero en una clave mucho más perturbadora, con mucha tensión que ofrecer.

Nex Machina (2017) – PC, PS4

Con la colaboración del mitiquísimo Eugene Jarvis (‘Defender’, ‘Smash TV’), los siempre fiables maestros arcade de Housemarque se sacaron de la manga lo que bien podría calificarse como el mejor shooter de doble stick de la historia. De hecho, el juego rinde claro homenaje al ‘Robotron 2084’ de Jarvis con su mínimo argumento de acribillar oleadas de robots, y depura la técnica de la compañía con un juego de ación perfecto y con múltiples extras (de tablas de puntuación a decenas de desafíos). Por desgracia, el fracaso del juego llevó a la compañía a declarar que ‘El arcade está muerto’ y a poner en marcha otro tipo de juegos: lo próximo que harán será ‘Returnal’ para PS5, en otra onda pero igualmente muy prometedor.

Ruiner (2017) – PC, PS4, XOne, Switch

Un ‘Hotline Miami’ futurista, tremendamente divertido y violento, y con una estética que se anticipa a lo que imaginamos que será ‘Cyberpunk 2077’. La historia no importa demasiado (alguien hackea nuestra mente y nuestro hermano ha sido secuestrado) cuando la acción es tan efectiva y demoledora, pero ‘Ruiner’ es algo más sofisticado que la mayoría de los juegos de su estilo, ya que posibilita mejoras en el armamento, munición, salud y otros aspectos del héroe. Un perfecto ejemplo de cómo una mecánica sencilla como un puñetazo no necesariamente implica descuidar el resto de los aspectos del juego.

Echo (2017) – PC, PS4

Un juego de sigilo y acción con un concepto absolutamente demoledor: estás en un extraño palacio en el espacio exterior (los escenarios son un auténtico prodigio de inquietante originalidad) lleno de clones tuyos. Cada acción que hagas será aprendida automáticamente por los clones, es decir, que si atacas frontalmente con disparos, ellos lo harán también. Con ello, la propia mecánica del juego te obliga a limitar tus movimientos al máximo para no dar ventaja a los enemigos. Un concepto tan genial que resulta mareante y que, por desgracia, no tuvo la repercusión merecida: el estudio indie Ultra Ultra tuvo que cerrar poco después de la salida del juego.

Moonlighter (2018) – PC, Mac, PS4, XOne, Switch

Tendero de día, aventurero de noche. Esta es la fantástica idea que subyace en este precioso indie español que mezcla gestión y aventura. Tendrás que ganar dinero vendiendo items a otros aldeanos con un sistema de economía que reviste cierta complejidad, y por la noche explorar cuatro mazmorras que se generan de forma aleatoria y donde encontraremos botín… que vender en la tienda. Sumémosle un recoleto sistema de mejora de armamento y tendremos uno de los mejores RPGs de acción pixelada de los últimos años.

Bad North (2018) – PC, Mac, PS4, XOne, Switch, iOS, Android

Sencillo pero profundísimo juego de estrategia en el que hay que defender tus tierras de las oleadas de invasores vikingos situando tropas en las costas, mejorándolas y soportando ataques cada vez más feroces. Los niveles se generan de forma completamente aleatoria, pero eso no impide que proponga uno de los casos de estrategia en tiempo real más accesibles y exquisitos que se puede echar uno a la cara. Uno de los mejores ejemplos recientes de que la sencillez no es dejadez en el diseño de mecánicas, sino todo lo contrario.

State of Decay 2 (2018) – PC, XOne

Este survival zombi tiene los elementos que dieron fama a la primera entrega, pero potenciando los ingredientes roleros y con un añadido en la mecánica: si mueres, la perspectiva pasa a la de otro superviviente en el campamento que has tenido que construir de cero, potenciando la idea de un protagonista colectivo tan afín a las ficciones zombi post-apocalípticas. También es muy interesante la idea del multijugador con invitación a amigos o desconocidos, en partidas que no se pueden detener, para echar un cable con la construcción y mantenimiento de otras bases.

Furi (2018) – PC, Mac, PS4, XOne, Switch

Hack and slash con toques de bullet-hell, centrado únicamente en combates con jefes, y que exige tanta habilidad como paciencia. Cada combate precisa entre 15 y 20 minutos para ser superado, y exige memorización de patrones (que van cambiando a lo largo de cada enfrentamiento) y mucha tolerancia a la frustración, ya que no hay posibilidad de salvar de partida hasta que el jefe de rigor no ha sido derrotado. Una estética única y una filosofía absolutamente indie son las guindas de un juego al que más vale aproximarse en un estado de ánimo casi zen.

Return of the Obra Dinn (2018) – PC, Mac, PS4, XOne, Switch

El creador del imprescindible ‘Papers, Please’ obtuvo mucha menos repercusión con su siguiente juego, que imitaba de forma deliciosa el grafismo de los primeros Macintosh, lo que otorgaba de una atmósfera esquelética y perfecta al argumento del juego. Aquí, un inspector de seguros para la Compañía de Indias Orientales en 1807 sube a bordo de un barco fantasma para identificar a los sesenta cadáveres de la tripulación con un artilugio que le permite otear el momento de la muerte del sujeto.

A Plage Tale: Innocence (2019) – PC, PS4, XOne

Dramático y realista, pero a la vez dotado de una estética cuidadísima y única, este indie es uno de los juegos narrativos más notables de los últimos tiempos, que cuenta la huída de un par de hermanos en la Francia del siglo XIV de las fuerzas de la inquisición. La disyuntiva es sencilla: hacer uso de la fuerza no es una opción, pero en las zonas de luz estás a la vista de los soldados, mientras que en la oscuridad eres cebo para las ratas que trasmiten la peste. Una deliciosa mezcla de peripecia histórica, survival horror y mecánicas de sigilo.

Arise: A Simple Story (2019) – PC, PS4, XOne

Con mecánicas, estética e historia que hacen de la sencillez su principal virtud, este pequeño indie narra en un rato toda la vida de un hombre que ha fallecido. Tendremos que acompañarle a lo largo de los momentos más significativos de su existencia, controlando pequeñas porciones de tiempo para que pueda avanzar por sus propios recuerdos. Los pequeños y sencillos puzles son parte del juego, pero lo realmente brillante de la propuesta es el diseño y colorido de los escenarios y las metáforas impactantes sobre los momentos clave de cualquier vida.

Code Vein (2019) – PC, PS4, XOne

‘Code Vein’ se ganó (a causa de declaraciones iniciales de sus propios creadores) cierta fama como sosías de los ‘Souls’, pero aportaba lo suficiente de cosecha propia como para recibir más atención. Sus entornos apocalípticos y su estética de anime le daban un toque muy especial, así como su cuidado sistema de clases (códigos de sangre que se obtienen de los jefes), configurable hasta el extremo y que le distancia del modelo de From Software, acercándolo más a RPGs de Bandai Namco como los ‘Tales of…’. Un juego para muy cafeteros del género, exigente y duro, pero que va mucho más allá de su fama de mero clon.

Wilmot’s Warehouse (2019) – PC, Mac, Switch

Una maravillita que exhibe uno de los mejores conceptos de juego recientes, aunque su idea de partida sea la de «simulador de mozo de almacén». Con gráficos prácticamente abstractos, tu misión es organizar una zona laberíntica llena de iconos que luego tendrás que entregar en un mostrador. Y más te vale reubicar convenientemente los objetos para facilitar su traslado y memorizar su ubicación, aunque cómo memorices esos iconos casi indescifrables es cosa tuya. Y posiblemente te digan más cosas sobre tu cerebro que cualquier Triple A que hayas probado últimamente.

Eastshade (2019) – PC, Mac, PS4, XOne

La primera impresión es que ‘Eastshade’ es un juego monótono, pero solo hay que empaparse levemente de su fascinante mundo para entender que es mucho más que un ‘Oblivion’ en clave de walking simulator. Tu misión, para empezar, no tiene nada de violenta: tienes que pintar cuatro cuadros en la tierra de Eastshade, un lugar amigable donde sus habitantes te irán planteando misiones de pura exploración y pequeños puzles que resolver para que puedas seguir buscando rincones donde ejecutar esos cuadros maravillosos. Una atmósfera única y una decidida intención de alejarse de las mecánicas habituales en los juegos.

Horizon Chase Turbo (2019) – PS4, XOne, Switch, PC

Ninguneado en su día por ser considerado una mera prolongación del éxito en formato móvil de 2015 ‘Horizon Chase – World Tour’, esta versión para pantallas grandes es mucho, mucho más: más velocidad, más opciones y más precisión, pero conservando la filosofía del juego original. Esto es: decorados paradisiacos inspirados en los clásicos de los juegos de conducción, magnífica banda sonora synthwave, y muchísimo contenido para desbloquear. Y además, multijugador para cuatro en pantalla partida. Una delicia sin complicaciones (que son las más complicadas de encontrar).

Rage 2 (2019) – PC, Stadia, PS4, XOne

Desde luego, este no es un proyecto menor que no haya recibido atención mediática, pero nos da la impresión de que esta extraordinaria secuela no permanece en la memoria de todos como uno de los shooters más potentes y redondos de los últimos años. El mérito es de Avalanche Studios, aquí asociados con id -que habían firmado unos años antes otro gran tapado de esta generación, ‘Mad Max’- y que desarrollan unos tiroteos y unos combates sobre ruedas absolutamente brutales. Le falla algo la estructura de mundo abierto, pero el resto (incluido el boomerang decapitador robado a ‘Mad Max 2’) es crema pastelera de primera calidad.

Lair of the Clockwork God (2020) – PC, Mac

Ben y Dan son dos fans de los videojuegos clásicos que emprenden una aventura en un Londres post-apocalíptico para detener los maquiavélicos planes de una IA malvada. La gracia está en que uno de ellos es devoto de las aventuras gráficas old-school de LucasArts y otro de los clásicos plataformas. Su aventura mezclará ambas mecánicas de forma contundente, continua y con una naturalidad que no creerás posible, usando un humor (este sí) muy clásico como elemento cohesionador del disparatado choque de estilos.