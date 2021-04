22 libros imprescindibles que el equipo de Xataka recomienda para leer y regalar este Día del libro

Si estás pensando en regalar un libro, aquí vas a encontrar un montón de ideas, pero si simplemente andas buscando nuevas lecturas amenas e interesantes para sumar a nuestra lista de pendientes, el día del libro es un buen pretexto para conseguirlo. En este artículo hemos recopilado 22 libros recomendados por los editores y colaboradores de Xataka. Hay de todo tipo: novedades y grandes clásicos, de novelas a cómics y por supuesto, la ciencia ficción más sorprendente.





‘Siempre hemos vivido en el castillo’ de Shirley Jackson

La recomendación de John Tones

Quizás el libro que más he recomedado en mi vida (como recomendable es todo lo que escribió Jackson, una autora no todo lo conocida que debería en España, pero que en países anglosajones se considera un clásico de los que se estudian en las escuelas) es ‘Siempre hemos vivido en el castillo'(17 euros).

Es la obra grande de esta maestra del terror psicológico (aunque ‘La maldición de Hill House’ sea más conocida gracias a Netflix y para leer ‘La lotería’, el escalofriante relato que le dio fama nacional, haya que recurrir a recopilaciones de historias breves). ‘Siempre hemos vivido en el castillo’ y su historia de dos hermanas encerradas en un microcosmos siniestro es una maravilla que gustará tanto a lectores y lectoras habituales del género -tiene brujería, casas encantadas, psiques transtornadas- como a quien prefiera un acercamiento al terror menos estridente -las sutilidades de Jackson describiendo a sus personajes son espectaculares-. Así que un libro perfecto para absolutamente todo el mundo.





Siempre hemos vivido en el castillo (Tour de force)

‘Streaming Wars’, de Elena Neira

La recomendación de Jesús Quesada

(Casi) todos los días consumimos contenido de servicios en streaming como Netflix, Prime Video o HBO, pero nos quedamos en la parte superficial. En ‘Streaming Wars’ (17 euros), Elena Neira explica su funcionamiento, qué técnicas usan para engancharnos con sus series y películas, cómo está la situación actual y cómo podría estar en unos años en el que el futuro pasa por el streaming.





Streaming Wars: La nueva televisión (Hobbies)

‘Eso No Estaba En Mi Libro De Historia Del Cine’ de Javier Ortega

La recomendación de Jesús León

Dos novedades recientes para aficionados al mundo del cine y la fotografía. La primera es ‘Eso No Estaba En Mi Libro De Historia Del Cine’ (17 euros) de Javier Ortega. Es un libro que se sumerge en fascinantes capítulos de la historia del cine, con multitud de anécdotas, detalles y algunos secretos.





Eso No Estaba En Mi Libro De Historia Del Cine

‘Pandemia: Miradas de una tragedia’, VVAA

La recomendación de Jesús León

‘Pandemia: Miradas de una tragedia’ (37 euros) es un libro que supone un testimonio visual a cargo de un buen puñado de fotógrafos españoles y latinoamericanos con el objetivo de crear una memoria documental (y visual) sobre la pandemia que estamos viviendo. Los beneficios van a parar a ayudar a las familias de fotógrafos que han fallecido mientras cubrían esta tragedia en diferentes países del mundo





Pandemia: Miradas de una tragedia

‘Entangled Life’, de Merlin Sheldrake

Recomendado por Cristian Rus

Si a uno le hablan de hongos las reacciones no suelen se tan positivas como lo son al hablar de plantas o animales por ejemplo. Es algo que me pasaba a mí también, hasta que me leí ‘Entangled Life’ (23 euros) de Merlin Sheldrake, probablemente el libro más fascinante y sorprendente que he leído en lo que va de año.

‘Entangled Life’ es una inmersión en el mundo de los hongos, en las numerosas y poderosas capacidades que tienen, en su inteligente forma de vida para proliferar como los organismos más curiosos, necesarios e infravalorados del planeta. Una lectura divulgativa que nos permite entender mejor cómo los hongos dan forma a nuestro entorno, nos inspiran y (a veces) hasta nos controlan.





La red oculta de la vida (geoPlaneta Ciencia)

‘La tierra larga’, de Stephen Baxter y Terry Pratchett

La recomendación de Sam Fernández

Habitualmente soy de regalar los cuatro o cinco libros que siempre tengo en la lista de mis favoritos de siempre, pero creo que esta vez me desviaré para intentar que conozcáis uno algo más desconocido. Aunque desconocido es algo relativo, pues hablamos del maestro Terry Pratchett.

El libro en cuestión es ‘La tierra larga’ (9,45 euros), escrito a medias con Stephen Baxter y que cuenta una historia de aventuras y un poco de ciencia ficción sobre mundos paralelos. Tranquilos, no es spoiler, es algo que te cuenta el libro en las primeras páginas. Merece la pena descubrirlo y supone el inicio de una pentalogía, por si os animáis a seguir adentrándoos en ella.





La Tierra Larga (La Tierra Larga 1)

‘Materia Oscura’, de Blake Crouch

Recomendado por César Muela

Llegué a este libro porque su autor es el creador de ‘Wayward Pines‘ y me llamó la atención en su momento. ‘Materia Oscura’ (16 euros) cuenta la historia de Jason, un científico brillante que decide conformarse con ser profesor de colegio. Un día, un excompañero de universidad recibe un premio importante en el mundo de la astrofísica y le invita a asistir a una fiesta para celebrarlo. Jason acude, pero nunca vuelve a casa. Acaba despertándose en una realidad paralela y poco a poco tendrá que averiguar qué ha pasado.

En torno a ello gira el libro, que explora esa ciencia ficción de carácter reflexivo que te hace pensar en lo diferente que podría haber sido nuestra vida si hubiéramos tomado otro tipo de decisiones. ¿Y si en vez de haber estudiado esto hubiera estudiado esto otro? ¿Y si nunca hubiera conocido a esta persona? Etc. Aunque peca de algunas partes densas, me parece una novela ideal para evadirse y hacerse preguntas.





Materia oscura: 3 (Noches Negras)

‘Queremos su dinero’, de Jesús Martínez del Vas

Recomendado por Antonio Ortiz

Es una historiaza, una biografía escrita con el estilo de un reportaje periodístico mezclado con thriller económico. Me lo he pasado fenomenal leyéndola, y eso que yo fui de Spectrum y no de Amstrad.





Queremos su dinero: El hombre tras Amstrad España (Dolmen Ediciones)

‘Katsura Akira’, de Akira Toriyama

La recomendación de Frankie MB

La obra de Akira Toriyama más allá de Dragon Ball es muy singular. Durante cuatro décadas, el maestro nipón del manga nos ha regalado pequeñas historias protagonizadas por traviesos jóvenes con una fuerza prodigiosa, alienígenas atrapados en el planeta Tierra, series místicos y robots con un extra de humanidad. Sin embargo, ‘Katsurakira’ (7,60 euros) es su proyecto más excepcional. Sus dos historias, cortas, Sachie Goo!! y Ji Ya, tienen mucho de todo lo anterior. Sin embargo, para la ocasión Toriyama ha delegado los dibujos a un viejo amigo: Masakazu Katsura, nada menos.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de una estrecha colaboración entre el aclamado autor de Video Girl Ai y DNA2 y el responsable de éxitos como Dr. Slump o Dragon Ball. Un tomo único en el que el humor de Toriyama y los pinceles de Katsura exploran sus zonas en común y sus diferencias como autores. En la práctica, se trata de dos obras menores que irradian en cada pagina la personalidad y el estilo narrativo y visual de ambos dibujantes. Dos viejos amigos dando forma a un proyecto diferente para cada uno.

Mención especial a la edición de Ivrea en español, su presentación está muy cuidada, con una portada e interiores que irradian mimo y una entrevista final que hará las delicias de los fans de ambos mangakas. Un tomo muy pequeñito de 204 páginas a un precio irrisorio que busca y consigue estar a la par de esta unión de talentos tan especial.





Katsurakira

‘El Caballero de los Siete Reinos’, de George R. Martin

La recomendación de Enrique Pérez

Canción de Fuego y Hielo no es la única saga ubicada en Poniente. El archiconocido autor de Juego de Tronos tiene varios libros y uno de los más sencillos de leer y recomendados es ‘El Caballero de los Siete Reinos’ (9,50 euros). Narra la historia de Dunk y Egg, dos personajes que bien podrían ser las versiones modernas del Quijote y Sancho Panza. Una novela de aventuras caballerescas, escuderos y un poco de trasfondo añadido para los fans de Juego de Tronos. Se lee muy rápido y seguro que acertarás con este libro como regalo a la mínima que le guste la fantasía.





Caballero de los siete reinos, El (Gigamesh Ficción)

‘Seinfeldia: How a Show About Nothing Changed Everything’, de Jennifer Keishin Armstrong (en inglés)

Recomendado por Javier Lacort

Han pasado casi 23 años desde que dejó de emitirse, pero ‘Seinfeld’ sigue viva por su enorme influencia cultural, la de una serie que decía de sí misma que no iba sobre nada, pero claro que iba sobre algo: relaciones sociales en la cotidianidad retratada por cuatro miserables que no eran quienes nos gustaría ser, sino quienes realmente somos.

La mayoría de situaciones de la vida cotidiana tienen su espejo en alguno de los 180 episodios que dejó la serie, y en ‘Seinfeldia’ (15 euros) se recogen las situaciones, ideas y vivencias que los propiciaron. Es café para los muy cafeteros, pero a un amante de Seinfeld le encantará.





Seinfeldia: How a Show About Nothing Changed Everything

‘Axiom’s End’, de Lindsay Ellis (en inglés)

La recomendación de Miguel López

Tras terminarme la trilogía del ‘Problema de los Tres Cuerpos’ de Cixin Liu me quedé con hambre de ciencia-ficción, sobre todo de relatos sobre primer contacto con civilizaciones alienígenas. Una búsqueda de recomendaciones por la red me llevó a ‘Axiom’s End’ (13 euros), una novela escrita por Lindsay Ellis que está cosechando buenas críticas y que trata precisamente sobre lo que comento. No tiene la complejidad de las obras de Liu, pero es una buena lectura y la interesante primera entrega de una trilogía para quien sea aficionado/a a leer sci-fi. OJO: de momento sólo se vende en inglés, no he encontrado ninguna edición en español.





Axiom’s End

‘¿Estamos solos? En busca de otras vidas en el cosmos’, de Carlos Briones

La recomendación de Juan Carlos López

El ensayo ‘¿Estamos solos? En busca de otras vidas en el cosmos’ (23 euros) es una propuesta estupenda para cualquier persona que tenga inquietud por conocer mejor cuál es nuestro lugar en el universo desde una perspectiva científica. Carlos Briones, su autor, es un experto en astrobiología e investigador del CSIC que nos explica con rigor y de una forma muy amena qué nos dice la ciencia actual acerca de la posibilidad de que exista alguna forma de vida fuera de nuestro planeta, así como cuáles son nuestras herramientas para dar con ella, si es que realmente existe.

Además, acertadamente, no esquiva las implicaciones éticas, filosóficas y culturales que conlleva intentar encontrar la respuesta a una pregunta tan trascendental como es averiguar si estamos o no solos en el universo.





¿Estamos solos?: En busca de otras vidas en el Cosmos (Drakontos)

‘El Hombre más rico de Babilonia’, de George Clason

Recomendado por Ricardo Aguilar

Uno de los libros que más estoy recomendando ahora mismo es ‘El Hombre más rico de Babilonia’ (8 euros). Es un relato bastante entretenido en el que aprenderemos conceptos básicos sobre cultura financiera. Resulta sorprendente la cantidad de cosas que podemos aprender sobre gestión del dinero de una forma tan amena, así que lo recomiendo con los ojos cerrados.





El Hombre más rico de Babilonia (Éxito)

‘The Disney Monorail: Imagineering the Highway in the Sky’, de Jeff Kurtti, Vanessa Hunt y Paul Wolski (en inglés)

Recomendado por Rubén Márquez

No sé cómo llegó a mis manos o en qué momento descubrí ‘The Disney Monorail: Imagineering the Highway in the Sky’ (37 euros), pero cuando supe de su existencia no tarde en autoregalármelo. Además de ser una de esas ediciones que resultan ser una exquisitez, aquí dentro hay varias de las cosas que más me fascinan.

Por un lado está el imperio Disney más allá de las películas, en especial su negocio de los parques de atracciones. Por el otro, aquella visión del futuro que tenían nuestros antepasados. Y de regalo, una generosísima colección de diseños, fotografías y arte conceptual de una de las grandes rarezas que nos ha dado la ingeniería.





The Disney Monorail: Imagineering the Highway in the Sky (Disney Editions Deluxe)

‘La segunda guerra mundial contada para escépticos’, de Juan Eslava Galán

La recomendación de JaviPas

Disfruté mucho recientemente de ‘La segunda guerra mundial contada para escépticos’ (11 euros), de Juan Eslava Galán. El libro narra el conflicto bélico que perfiló nuestro mundo tal y como es hoy y lo hace de una forma espectacularmente amena y, diría, hasta divertida.

Eslava Galán no para de ametrallarnos con datos y anécdotas estupendas —los centenares de notas que acompañan a la narración son una prodigiosa recopilación de anécdotas sorprendentes—, y uno acaba el libro con una visión mucho más global e informada de esa parte de nuestra historia. El libro, por cierto, es parte de su serie ‘para escépticos’ de libros de divulgación histórica.





La segunda guerra mundial contada para escépticos (Colección especial 2019)

‘El director’, de David Jiménez García

La recomendación de Lady Fitness

Mi recomendación es ‘El director’ (17 euros) de David Jiménez García. Un libro súper interesante para saber cómo funcionaba la redacción de El Mundo entre 2015 y 2016, en plena transformación digital. Una historia que atrapa (lo leí casi del tirón) por lo inverosímil de muchas de las situaciones que se plantean y que el lector dudaría que pudiesen tener lugar dentro del corazón de uno de los medios más conocidos del país. Una lectura imprescindible tanto para aquellos que trabajan en medios como para los lectores de los mismos.





El director: Secretos e intrigas de la prensa narrados por el exdirector (NARRATIVA)

‘El universo en tu mano: Un viaje extraordinario a los límites del tiempo y el espacio’, de Christophe Galfard

La recomendación de José García Nieto

No me cansaré de recomendar ‘El universo en tu mano: Un viaje extraordinario a los límites del tiempo y el espacio’ (21 euros), de Christophe Galfard. Es un libro al que le guardo especial cariño, ya que fue el que me empujó a interesarme por la física y el espacio. Si te interesa lo más mínimo el tema y no sabes por dónde empezar, este libro es un buen comienzo.

No es para nada denso y tampoco es complicado. No se enrolla con fórmulas matemáticas y asuntos complejos, sino que todo está explicado con ejemplos y con un lenguaje llano. Es una maravilla de libro que, además, puedes consultar en cualquier momento para refrescar conceptos. En mi opinión, tendría que estar en la estantería de cualquier persona mínimamente curiosa.





El universo en tu mano: Un viaje extraordinario a los límites del tiempo y el espacio

Bevilacqua y Chamorro, de Lorenzo Silva

Ilustración de la portada de la primera novela de la serie, ‘Donde los escorpiones’

La recomendación de Arantxa Herranz

En lugar de uno, recomiendo toda la saga de la pareja de Guardias Civiles más emblemáticos de la literatura española: ‘Bevilacqua y Chamorro’ (25 euros), creados por Lorenzo Silva. Son libros muy entretenidos, fáciles de leer, pero muy bien escritos. Es fácil imaginarse a todos sus personajes, sus historias son verosímiles y sabes que nunca te van a defraudar





Pack Bevilacqua y Chamorro

‘Chainsaw Man’, de Tatsuki Fujimoto

La recomendación de Samuel Oliver (Xataka Vídeo)

Quiero recomendar uno de los mangas más locos y poco convencionales que he leído. Se trata de Chainsaw Man (8,55 euros) y es probable que al menos hayáis oído hablar de él porque se está convirtiendo en todo un fenómeno. El título deja poco margen a la imaginación y es que el manga va literalmente de un chico que puede transformarse en un hombre motosierra (una en la cabeza y otra en cada brazo) y, ¿para qué? Pues para luchar en un mundo plagado de distintos demonios. Así dicho puede parecer tu típico shonen, pero a la que leas poco de él te darás cuenta de que no lo es para nada. El autor, Tatsuki Fujimoto ya nos voló la cabeza con su anterior manga: ‘Firepunch’ y Chainsaw Man no se queda atrás.

‘Los Pilares de la Tierra’, de Ken Follet

La recomendación de Iván Linares

Recientemente terminé la trilogía de ‘Los Pilares de la Tierra’ (10,40 euros), así que ésta sería mi recomendación: es perfecta para los aficionados a la ficción histórica que mantengan especial predilección por las catedrales. La narrativa de Ken Follet huye de excesivos artificios más allá de detallar todos los elementos arquitectónicos de las grandes construcciones medievales. Libros muy bien tramados, amenos, plagados de aventuras y con gran maestría en el planteamiento de personajes. Las novelas van de mayor a menor calidad, bajo mi punto de vista, pero las tres son muy recomendables.

Dado que estoy en modo ‘Follet’ también voy a recomendar la novela que tengo actualmente entre manos: ‘La caída de los gigantes’, primera parte de la trilogía ‘The Century’. Ambientada en la Primera Guerra Mundial, Ken Follet consigue un relato de ficción histórica tan detallado como costumbrista. El elenco de personajes es muy amplio (quizá demasiado), pero se siguen los distintos hilos y planos argumentales sin demasiado problema. La prosa de este libro te atrapa quitándote hasta el sueño.





Los pilares de la tierra: 1 (Saga Los pilares de la Tierra)

‘Rey blanco’, de Juan Gómez-Jurado

La recomendación de Laura Sacristán

‘Rey blanco’ (19,85 euros) es de lectura obligada para aquellos que hayan leído ya las otras dos partes de la trilogía de Antonia Scott (‘Reina roja’ y ‘Loba negra’) y muy recomendable para los que no lo hayan hecho ya. Si te gusta la novela policiaca, este libro, al igual que los otros dos, te enganchará desde el principio. Intriga, misterio y una pequeña dosis de humor es la receta perfecta para pasar un buen rato de lectura.





Rey blanco (La Trama)

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.