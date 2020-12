23 libros recomendados para regalar esta Navidad de los editores de Xataka

Regalar un libro es un caramelo envenenado. Son relativamente baratos (frente a otras ideas de regalo) y tienen potencial para enamorar… pero si no conoces los gustos de la persona a la que vas a regalar, pueden ser un fracaso. Queremos ayudarte en esta misión con una recopilación de libros recomendados por nuestros editores para regalar en Navidad. Hay de todo, desde grandes clásicos a novedades, bestsellers a autores desconocidos, ensayos y novela… echa un vistazo y nos cuentas.

La aventura colosal, de Jesús Martínez del Vas

La recomendación de Antonio Ortiz

Martínez del Vas hace un repaso exhaustivo, de verdadero experto que lleva cubriendo décadas el mundo de los videojuegos retro. La historia de las aventuras conversacionales es fascinante para los que vivimos y disfrutamos su era dorada, pero también creo que tiene mucho interés para interesados en el medio porque también es la historia de quienes se iban a comer el mundo de los videojuegos y de repente todo cambió y fueron ellos los devorados.

La Aventura Colosal (Ensayo)

Sin filtro: La historia secreta de Instagram, de Sarah Frier

La recomendación de Antonio Sabán

Un libro para regalar en 2020 es ‘No Filter’ o ‘Sin filtro: La historia secreta de Instagram’. Este libro de Sarah Frier repasa toda la trayectoria de la red social desde su nacimiento hasta prácticamente la actualidad.

Aunque también se centra en tocar aspectos como el papel de Instagram en la sociedad o el de los influencers, para mí lo más interesante de este libro es entender cómo Instagram se desvió de las ideas que tenían sus creadores originales para adaptarse a las de Facebook. Y en ese sentido me deja una gran pregunta: ¿cómo sería Instagram si Facebook no hubiera boicoteado por dentro su crecimiento, como explica el libro?

Sin filtro: La historia secreta de Instagram (Conecta)

The World of Cyberpunk 2077 (Varios)

La recomendación de Frankie MB

En cuestión de videojuegos, el cierre de 2020 es sinónimo de Cyberpunk 2077: la aclamada experiencia de papel y dados de hace 30 años se pone en manos de los creadores de ‘The Witcher 3’ y, junto a Mike Pondsmith (el autor original del juego de rol), se han atrevido a imaginar y diseñar el universo del propio juego de arriba a abajo y de lado a lado: desde la estructura de la sociedad a las guerras corporativas, pasando por la cultura de las bandas locales y los peligros a los que están expuestos los ciudadanos de a pie de Night City, la ciudad que vive al límite. Y, en ese aspecto, The World of Cyberpunk 2077 es el compendio definitivo para comenzar a sumergirse en la experiencia.

Elaborado por Dark Horse (nada menos) y publicado y traducido por Panini ‘The World of Cyberpunk 2077‘ es la guía turística definitiva del próximo mundo abierto de CD Projekt Red. No es una guía de juego con un mapa que te marque los objetivos y secretos, sino un denso y muy elaborado trabajo de imaginación que toma como base el manual de Cyberpunk 2020 y lo actualiza para ofrecer a sus fans y a los nuevos visitantes la radiografía definitiva del mundo del futuro de Pondsmith sin exponerlos a spoilers sobre el propio juego. Y, en el proceso, logra que cada página sea un regalo para la vista con arte original, capturas de Cyberpunk 2077.

Merece la pena recordar que, además de la edición española, también existe una ‘The World of Cyberpunk 2077 Deluxe Edition’ (en inglés) con portada alternativa, varios extras, pósters, postales y otros extras envueltos en un flamante estuche que hace que el conjunto sea todavía más atractivo. Todo un regalazo que nos tendrá todavía más obsesionados con la siguiente cita obligada para los amantes del RPG y la ciencia ficción, incluso con la consola o el PC apagados.

Exhalación, de Ted Chiang

La recomendación de John Tones

Chiang es uno de los autores de ciencia-ficción más singulares, inclasificables y, a la vez, accesibles, del panorama actual. Su renuncia a usar las típicas ambientaciones de space opera, con viajes espaciales y batallas galácticas. no le impide entrar a fondo en cuestiones que son puro género: de la manipulación del espacio y el tiempo a los universos alternativos, pasando por la inteligencia artificial. Lo poco que se prodiga hace que pasen años hasta que reúne suficiente material para engrosar un recopilatorio de relatos, y por eso podemos celebrar que este 2020 tenemos Ted Chiang.

El resultado está a la altura de su revelador recopilatorio ‘La historia de tu vida’, que contenía el relato en el que se inspiró la película ‘La llegada’. Chiang vuelve esta vez con un conjunto de relatos de un lirismo y una exquisitez muy especiales, que sorprenden al manejar conceptos entre abstractos y delirantes, a menudo muy cerebrales, pero que a la vez consiguen ser altamente emocionales y aptos para todo tipo de públicos.

La recomendación de Jesús León

Tengo un libro ideal para regalar a los que gustan de ciencia ficción: ‘Exhalación’ de Ted Chiang. Se trata de un libro de relatos donde su prestigioso autor utiliza la ciencia ficción como un modo de cuestionar lo que damos por hecho. Su autor no es muy prolífico (dos libros en 30 años) pero sí que ha logrado fama, especialmente por acumular varios de los premios más renombrados dentro del género (premios Hugo, Nébula,…). Se ha lanzado hace pocas semanas, por lo que es una novedad editorial ideal para regalar en estas fechas.

Exhalación (NARRATIVA SEXTO PISO)

Mujeres olvidadas: las científicas, de Zing Tsjeng

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

¿Cuántas mujeres científicas eres capaz de mencionar? ¿Y cuando eras una criaturita? Te juro que hasta hace relativamente poco era capaz de contarlas con los dedos de la mano. De hecho, recuerdo perfectamente cómo me llamó la atención el nombre del edificio al que acudía a la biblioteca al comenzar la universidad: el Ada Byron. Lo googleé al instante y descubrí la historia de la condesa de Lovelace y su importancia en la historia de la informática. Y es que ser mujer y dedicarse a la ciencia o la tecnología significa tener que cavar hondo para dar con referentes femeninos.

Pero, pese a ser históricamente poco más que «una costilla» del hombre (permitidme el guiño religioso), haberlas haylas. Este libro trata de ponerlas en el lugar en el que les corresponde. En una cuidada edición de tapa dura, la editora de Vice UK repasa la obra y milagros de 48 mujeres sin las cuales el mundo no sería como lo conocemos. Un autoregalo ideal o un regalo para que las nuevas generaciones no crezcan como la mía, casi huérfanas de la labor de la otra mitad de la humanidad.

Mujeres olvidadas: las científicas (Libros singulares)

El pene perdido de Napoleón, de Ad Absurdum

La recomendación de Javier Penalva

El libro que tengo previsto regalar mucho este año, y no es ninguna indirecta para nadie, es ‘El pene perdido de Napoleón’. El libro desvela de manera rigurosa pero con un gran sentido del humor qué tienen de cierto más de 300 mitos y comentarios históricos que están en boca de muchos y que repetimos sin preguntarnos si son verdad o no.

Los autores, tres murcianos graduados en Historia, sirven en bandeja de plata el inicio y seguramente final de muchas conversaciones curiosas y con cierta mala leche para esta época tan familiar.

El pene perdido de napoleón: y otras 333 preguntas de la Historia

Mindf*ck: Cambridge Analytica. La trama para desestabilizar el mundo, de Christopher Wylie:

La recomendación de Jesús Quesada

Uno de los mayores escándalos recientes de la historia relacionado con Internet es el de Cambrydge Analytica, sobre extracción de datos para manipulación en distintos ámbitos. Cristopher Wylie, uno de los cabecillas del proyecto, fue el que desenmascaró la trama, y en este libro cuenta todo el proceso desde el principio aportando detalles reveladores a la par que alarmantes.

Mindf*ck: Cambridge Analytica. La trama para desestabilizar el mundo (No Ficción)

Tras el Tiempo Muerto, de Daniel Cantos

La recomendación de Anna Martí

Estas Navidades pseudo-confinadas se presentan bastante ideales para regalar un libro como ‘Tras el Tiempo Muerto’, de Daniel Cantos. Me gusta mucho la prosa de este autor al ser tan natural y cercana, y en su tercer libro logra hacernos entrar mucho a la trama que nos presenta, muy de estos momentos aunque llevada a un extremo al que espero que no lleguemos con esto de las pandemias.

El libro se basa en las vivencias de su protagonista en plena recuperación de una situación que puso en jaque al mundo, de cómo se salió de la misma y de cómo se va desenvolviendo en los retos que tiene (especialmente socioeconómicos).

La ley marca unas normas a seguir que no encajan nada con ella, de personalidad fuerte y sin pelos en la lengua, aunque no será la pandemia que nos plantea esta novela la situación más rara que le tocará vivir. Tiene el aliciente de basarse en Madrid, una ciudad que muchos conocemos un poco y así es muy fácil hacerse “la película mental” con todos los personajes.

En papel por 14,99 euros. Por 2,99 euros en Kindle y gratis si eres de Unlimited

Tras el Tiempo Muerto

Rey Blanco, de Juan Gómez Jurado

La recomendación de César Muela

. La tercera parte de la saga de Antonia Scott seguro que es uno de los superventas de este año en España. Los dos anteriores me parecieron los típicos para devorar y engancharse con una historia y unos personajes que el autor cuenta con mucha frescura y dinamismo. Si te gusta la novela policíaca y te apetece una historia para no complicarte la cabeza y simplemente pasar un buen rato, creo que no fallarás con Rey Blanco. Eso sí, asegúrate de que a quien se lo regales se ha leído los dos previos. Si no, siempre puedes marcarte un tanto y regalar los tres («Reina Roja», «Loba Negra»), aunque igual te arriesgas a que no le guste ninguno. El cuerpo humano: guía para ocupantes, de Bill Bryson. Es del mismo autor de ‘Una breve historia de casi todo’, que muchos catalogan como uno de los mejores libros de divulgación científica para el gran público de los últimos años. Con su nuevo libro, decide centrarse en explicar el cuerpo humano de una manera bastante didáctica y entretenida. Parte de la premisa de «Nos pasamos toda una vida con un solo cuerpo y casi no sabemos cómo funciona», por lo que creo que puede ser un buen regalo para gente curiosa.

Rey blanco (La Trama)

Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?: y otros quinientos pensamientos, de Jorge Wagensberg

La recomendación de Enrique Pérez

Un libro de filosofía, visto desde múltiples disciplinas. Un pequeño homenaje al que fuera primer director del CosmoCaixa, museo del que tengo especial cariño. En ‘Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?: y otros quinientos pensamientos sobre la incertidumbre’, Wagensberg escribe de forma amena sobre la propia existencia.

Es una colección de frases y preguntas al aire que harán las delicias de aquellos que quieran pasar un rato dándole vueltas a la vida. Leí el libro mientras estaba en la universidad y es muy recomendable para regalar a quien esté en ese momento personal donde nos apetece cuestionar lo que nos rodea.

Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?: y otros quinientos pensamientos (Metatemas)

The Paris Review: Entrevistas (1953-2012) (Varios)

La recomendación de Javier Jiménez

En 1953, Harold L. Humes, Peter Matthiessen y George Plimpton decidieron fundar ‘The Paris Review’, una de las revistas literarias más importantes del siglo XX. ‘The Paris review’ tiene muchas cosas interesantes, pero, sobre todo, sus entrevistas. En ellas, han conseguido reunir a muchos de los grandes nombres de la literatura y los han puesto a hablar en primera persona. Este libro me parece fascinante porque nos permite una mirada panorámica de más de 50 años a las formas y modos en los que la escritura ha intentado darle sentido al mundo.

«The Paris Review» (estuche con dos volúmenes): Entrevistas (1953-2012): 415 (El Acantilado)

Blink: The Power of Thinking Without Thinking, de Malcolm Gladwell (en inglés)

La recomendación de Javier Lacort

Uno de mis profesores de la universidad era un señor de 60 años a quien tenía un respeto reverencial. No solo era un gran profesor, era también un gran orador con un punto de vista sobre cualquier cosa que siempre me resultaba interesante. Siempre que me lo encontraba por la facultad le saludaba con especial interés. Sin embargo, un día entrando en el campus pasé por su lado sin darme cuenta y fue él quien me saludó tras rebasarle sin siquiera mirarle.

Estaba fumando junto a la puerta y llevaba, por primera vez ante mis ojos, un plumífero rojo brillante, chillón y estridente en un profesorado acostumbrado a vestir colores neutros y discretos. Pensé que con ese plumífero rojo era aún más raro que yo no le viese, pero cuando leí ‘Blink’, entendí que si no reparé en él fue precisamente por su plumífero.

Un sujeto parado junto a la puerta de una universidad con un plumífero así es lo que asociamos mental e inconscientemente a un repartidor de paquetería, o de comida, algo a lo que no debemos prestar atención. Esa es la trampa de nuestro cerebro, de nuestro subconsciente, que hizo que yo ni le mirase. De vestir un traje, seguramente sí lo hubiese hecho. De estas trampas mentales habla Malcom Gladwell en este libro, lleno de investigaciones sobre psicología y economía conductual que revelan cómo actuamos mediante automatismos inconscientes más a menudo de lo que creemos.

Blink: The Power of Thinking Without Thinking

El ocho, de Katherine Nevill

La recomendación de Arantxa Herranz

Si te ha enganchado Gambito de Dama, no puedes dejar de leer El Ocho. Lo único que tienen en común es el ajedrez, pero es uno de esos libros que todo el mundo debería leer alguna vez y, además, si lo vas a regalar es casi un valor seguro: al 87% de los usuarios de Google les ha gustado el libro. Aunque es una novela que tiene más de 30 años, no pasa de moda.

El ocho (Best Seller)

Los asquerosos, de Santiago Lorenzo

La recomendación de Javier Pastor

Tiene una prosa muy especial, algo pedante y rebuscada, y eso probablemente genere cierta polarización, pero lo cierto es que me encantó leer ‘Los asquerosos’ de Santiago Lorenzo. La historia, aun siendo sencilla, te atrapa desde el primer momento, y el protagonista, todo un hater, acaba sirviendo para hacer una crítica ácida de ciertas tendencias sociales actuales

Los asquerosos

Lecciones de liderazgo creativo: Mi gran aventura al frente de la empresa que ha convertido la magia en realidad,

de Robert A. Iger

La recomendación de María González

Bog Iger fue CEO de Disney desde 2005 hasta 2020 y fue el gran responsable del cambio y la expansión que la compañía ha vivido todos estos años. Después de leer este libro, una especie de «memorias empresariales» que él mismo ha hecho, entiendes muchas cosas en lo relativo al mundo del entretenimiento, el auge de los servicios de streaming, la transformación de Disney…

Hace un repaso super interesante por su carrera, desde sus inicios en la televisión en ABC, y cómo ha ido ascendiendo y pasando prácticamente por todas las etapas del entretenimiento moderno. El libro es una mezcla curiosa sobre la historia de la televisión, sobre liderazgo de compañías y equipos y sobre la propia historia de Disney. Muy entretenido, muy recomendado.

Lecciones de liderazgo creativo: Mi gran aventura al frente de la empresa que ha convertido la magia en realidad (Conecta)

Un viaje por… 200 discos clave del siglo XXI, de Sebas E. Alonso

La recomendación de PRobertoJ

Desde que hace ya 15 años apareciese Jenesaispop, Sebas E. Alonso lleva escudriñando la música contemporánea desde su perspectiva más pop… y los enfoques más emocionales y a la vez entretenidos que pueda imaginar.

Por eso, en su primer libro (que también sirve para apoyar JNSP en momentos complicados), no hace una lista de los mejores discos de este siglo (algunos de los elegidos, de hecho, te harán tirarte de los pelos; es la idea), sino que propone un “Elige tu propia aventura” de la música pop de este siglo, donde puedes saltar de Radiohead a Manel, de Deerhunter a Arca, y de Lorde a Tove Lo. Se puede leer cronológicamente pero… aquí hemos venido a jugar.

Respira: La nueva ciencia de un arte olvidado, de James Nestor

La recomendación de Cristian Rus

Uno de los libros más curiosos que he leído este 2020 es ‘Respira’ de James Nestor. Nunca me había planteado lo importante que es la respiración porque es algo que hacemos de forma cotidiana y sin prestarle atención. Sin embargo, tiene un impacto mucho mayor del que pensamos en nuestra salud física y mental. El libro repasa varios matices a tener en cuenta para mejorar la respiración y los beneficios que esto puede tener para el cuerpo. Sin duda un libro ideal para regalar a prácticamente cualquier persona.

Respira: La nueva ciencia de un arte olvidado (No Ficción)

Para entender a Einstein: Una emocionante aproximación a E=mc2, de Christophe Galfard

La recomendación de Juan Carlos López

Entender en qué consiste y qué implicaciones tiene la Teoría de la Relatividad General que Einstein elaboró hace ya más de un siglo parece estar al alcance solo de los eruditos de la Física, pero, afortunadamente, no es así.

En ‘Para entender a Einstein: una emocionante aproximación a E = mc2’ el físico y divulgador científico Christophe Galfard nos demuestra que la Física aparentemente más compleja puede ser asequible. Eso sí, si te la explican bien. Y este autor en este libro lo hace. Me parece una obra muy recomendable para cualquier lector que quiera indagar en el pensamiento y la obra de Einstein, independientemente de su edad.»

Para entender a Einstein: Una emocionante aproximación a E=mc2 (Colección Ideas Brillantes)

Marvel Young Adults: Ojo de Halcón, de Leonardo Romero, Kelly Thompson, Michael Walsh, Jordie Bellaire

La recomendación de Albertini

Ahora que parece que se confirma que Halee Steinfeld interpretará a Kate Bishop en ‘Hawkeye’ de Disney+, parece un momento propicio para ponerse al día con sus aventuras como Ojo de Halcón, detective privado/superhéroe. Y esto lo podemos hacer gracias a una colección que ha inaugurado Panini dedicado a la nueva generación de héroes de Marvel y otros cómics juveniles.

Así por poco más de lo que nos cuesta una copa (o menos, depende de dónde vivas), podemos leer las aventuras de Spider-Gwen, Los Campeones o de la discípula de Clint Barton (o, en mi caso, todos a la vez).

El guion de Kelly Thompson es sensacional, con una estupenda mezcla de aventura y diversión que complementa el dibujo de Leonardo Romero y Michael Walsh. Me parece una opción idónea para regalar tanto a los chavales de la casa como para el que está ya un poco cansado de los personajes de siempre.

El instituto, de Stephen King

La recomendación de Álex Cánovas

Llevaba mucho tiempo sin leer nada de Stephen King. Mal, muy mal, lo sé, pero a veces pasan estas cosas. El retorno se ha producido con ‘El Instituto’, a pesar de que tengo varias novelas suyas anteriores en cola, y lo cierto es que me ha entusiasmado. Es uno de esos libros que cuesta dejar incluso para ir a hacer otras cosas más o menos importantes como comer o dormir. Una vez que empiezas tienes que seguir. Sin parar.

Mientras lo leía me vinieron a la mente otras obras anteriores de King como ‘It’, ‘La larga marcha’ o ‘El cazador de sueños’, por mencionar unas pocas, pero tiene conexiones con muchas historias más. Y sí, el instituto al que hace referencia el título de la novela es, de alguna forma, una versión retorcida y triste de la mansión de los X-Men. Una vez descubierto el pastel, os aseguro que no podría ser más macabro.

El Instituto (CAMPAÑAS)

Patria, de Fernando Aramburu

La recomendación de José García Nieto

Yo creo que este año es tan bueno como cualquier otro para leer ‘Patria’, y más después del pelotazo que ha sido la serie de HBO. Fernando Aramburu hace un trabajo fabuloso contando cómo se vivió el cese definitivo de la actividad armada de ETA, todo ello desde un punto de vista muy humano, muy crudo. El libro tiene ya unos años, pero es más que recomendable, sobre todo para todo aquel que esté interesado en la historia de España.

Patria (MAXI)

La Perla, de John Steinbeck

La recomendación de Santi Araújo

Este libro ilustra a la perfección que todo es relativo: la mayor de las suertes puede ser la mayor condena, y que ansiar o proyectar demasiado puede ser tu perdición. Es algo que también se ve en ‘El Viejo y el Mar’ (de Ernest Hemingway), otro libro corto e intensísimo con una moraleja súper potente.

Ambos libros son obras maestras, que se leen sin problema en una sentada, pero hasta la fecha pocas veces he sentido tanta intensidad en un libro como con las últimas páginas de ‘La Perla’. Yo estaba allí, con esa familia, escondido en medio del desierto y arriesgando mi vida por un “pequeño” tesoro.

La perla (gl) (bolsillo): 102 (Pocket)

Prométeme que serás libre, de Jorge Molist

La recomendación de Ángela Blanco

De mis últimas lecturas recomendaría ‘Prométeme que serás libre’ de Jorge Molist. En este momento estaba buscando una lectura amena que me distrajese, algo fácil de leer para esos días en los que solo quieres desconectar y este libro ha sido perfecto. Cuenta las vida de Joan tras perder a su familia, en definitiva es una historia de aventuras y desventuras ambientada en 1484.

Prométeme que serás libre (Bestseller)

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación