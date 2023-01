A la energía nuclear española le ha salido un aliado inesperado: la crisis del gas

La cuenta atrás ya ha empezado. El itinerario que maneja el Gobierno actualmente prevé cerrar de forma programada los siete reactores alojados en las cinco centrales nucleares españolas en operación entre 2027 y 2035. La primera que pondrá fin a su actividad será la de Almaraz, en Cáceres, que cerrará su primer reactor en noviembre de 2027, y el segundo apenas un año después, en octubre de 2028.

Los siguientes en esta lista serán los reactores de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), que dejarán de estar operativos en 2030, y tras ellos cerrará Ascó II, en 2032. Los dos últimos reactores que pasarán a la inactividad serán los de Vandellós II y Trillo, ambos en 2035. No obstante, los trabajos que es necesario llevar a cabo para ejecutar el cierre y el desmantelamiento de una central nuclear no son pan comido.

Habitualmente el cierre debe planificarse con una anticipación previa de al menos tres años, y el desmantelamiento no puede iniciarse hasta que han transcurrido otros tres años desde el momento en el que cesó la actividad del reactor debido a que el combustible debe enfriarse en las piscinas de la central. A partir de ese momento el desmontaje de las instalaciones puede prolongarse durante diez años más. Así están las cosas ahora, pero la crisis del gas que ha desencadenado la guerra de Ucrania puede cambiar las reglas del juego.

La estrategia del Gobierno está siendo contemplada con buenos ojos por algunos expertos, como Pedro Fresco, un profundo conocedor de los mercados energéticos y las energías renovables que ha ejercido como Director General de Transición Ecológica en la Generalitat Valenciana:

«El calendario del apagón nuclear no solo es realista, sino que el propio gobierno español ha conseguido que muchas de las empresas propietarias, que querían cerrar a los cuarenta años las centrales nucleares porque no eran rentables, hayan aceptado extender la operación hasta los cuarenta y cinco o los cuarenta y seis años.»

Sin embargo, otros expertos creen que esta estrategia no es la adecuada, especialmente en la coyuntura actual. Alfredo García, más conocido en Twitter por su alter ego @OperadorNuclear, es uno de ellos:

«Realmente esos cuarenta años definen un periodo mínimo en el que tienes que garantizar que la central funciona correctamente y con seguridad para asegurar la inversión que se ha realizado. No es una fecha de caducidad. Una central no puede durar treinta años porque entonces no se amortizaría completamente, pero una vez que ha llegado a los cuarenta años y se ha mantenido con seguridad, y siempre que el organismo regulador garantice que funciona de forma segura y es rentable, esa central puede seguir funcionando muchos más años.»