Activision Blizzard compra el estudio español Digital Legends, que participará en un nuevo juego para móviles de ‘Call of Duty’

Interesante noticia la que ha anunciado Activision Blizzard. El titán de la industria de los videojuegos, encargada de franquicias como ‘World of Warcraft’ y ‘Call of Duty’, ha comprado el estudio español Digital Legends. Fundado por Xavier Carrillo-Costa, el estudio ha desarrollado juegos para móviles como ‘Battlefield Bad Company 2’ y ‘Respawnables Heroes’.

Desde la empresa explican que Digital Legends pasará a formar parte de su lista de estudios independientes y que «apoyará el desarrollo de un nuevo juego para móviles todavía no anunciado dentro del universo de ‘Call of Duty’«. Los términos del acuerdo y el monto pagado por Activision Blizzard no han sido desvelados.

Tras esta adquisión, Digital Legends pasará a formar parte del roaster de Activision Blizzard, un gigante de la industria del videojuego tanto móvil como de consolas y PC. La compañía, actualmente, está compuesta por Activision (‘Call of Duty’), Blizzard (‘World of Warcraft’) y King (‘Candy Crash Saga’).

Digital Legends es un estudio conocido por sus juegos de acción TPS (Thir-Person Shooters) para móviles. Durante su trayectoria, ha colaborado con empresas como Electronic Arts, Disney y Adidas desarrollando juegos como el ya mencionado ‘Battlefield Bad Company 2‘ para móviles. También es conocido por ‘Respawnables Heroes‘, un juego que acumula más de 56 millones de descargas.

Excited to join @Activision and @CallofDuty. We agree, great things are coming for mobile players. Here we go! https://t.co/7ZjT4kxR9E

— Xavier CarrilloCosta (@Xavier_Carrillo) October 28, 2021