‘Age of Empires IV’: ocho preguntas (y sus respuestas) sobre cómo esta nueva entrega quiere revolucionar los juegos de estrategia

Aunque no es una saga tan prolija ni tan sobreexplotada como otras, el papel de ‘Age of Empires’ en la historia de los videojuegos estrategia en tiempo real e indiscutible. Relic Entertainment, creadores de otros títulos también esenciales como ‘Warhammer 40,000: Dawn of War’ o ‘Company of Heroes’, son los encargados de reempaquetar la franquicia clásica, algo que han hecho acercándose a una entrega histórica, la segunda, y volviendo a un escenario que ya conocemos.

En el evento de presentación de la primera entrega de la saga en diez años tras ‘Age of Empires Online’, se nos recordó que el género ha evolucionado, y ‘Age of Empires IV’ quiere ser un puente entre el estilo clásico y la nueva forma de ver el género. Estas ocho preguntas responden a muchas de las cuestiones acerca de esta esperadísima entrega, pero sobre todo a una: ¿cómo recordar a los juegos clásicos de la serie sin dejar de innovar?

Volvemos a la Edad Media

‘Age of Empires IV’ vuelve, como se ha desvelado este fin de semana, a la Edad Media, es decir, la misma época que vertebraba la segunda entrega. Serán cuatro campañas con eventos históricos específicos, y la primera anunciada es la conquista inglesa de Normandía. Según el jefe de narrativa del juego, Philippe Boull, «desde una perspectiva histórica, la Edad Media es una época increíblemente rica en la que profundizar. (…) Mucha gente hoy en día no entiende cuánto de nuestra vida actual se basa en lo que sucedió en esos períodos, no sólo en Europa, sino en todo el mundo»,

Del mismo modo, Relic ha contado que habrá 8 civilizaciones, de las que de momento se han revelado China, Inglaterra, Mongolia y el Sultanato de Delhi. De las cuatro que quedan por anunciar, ya se ha adelantado que no todas serán parte de Europa y Asia, así que no descartemos imperios africanos o americanos entrando en conflicto.

¿Solo ocho civilizaciones?

Cada una de esas civilizaciones serán distintas entre sí: tendrán distintas formas de moverse y atacar, así como de gestionar recursos, es decir, que no serán ocho civilizaciones clónicas entre sí con meros cambios estéticos o de cantidad de unidades. Cada una de ellas se manejará de forma distinta y exigirá al jugador que se adapte a sus peculiaridades. Un ejemplo que puso el equipo fue el de los mongoles: al ser un imperio nómada, todas las ciudades pueden moverse de un lado a otro. Es lo que el equipo llama «asimetría de las civilizaciones», o más bien «semi asimería», porque compartirán algunas unidades.

En cualquier caso, afirman en Relic, «empezar con ocho civilizaciones ya es de por sí un esfuerzo bastante grande, pero a partir de ahí ampliaremos los ejércitos». Es decir, que siguiendo la costumbre en la franquicia, las futuras expansiones del juego podrían traer consigo nuevas civilizaciones con las que jugar.

¿Qué cambios hay en la mecánica?

Esencialmente estamos ante un ‘Age of Empires’ clásico, pero adaptado a los nuevos tiempos, aunque aún faltan multitud de detalles por conocer, como el número de tropas que se podrán manejar. Los vídeos que hemos visto hasta ahora y las cifras que se manejan en el multijugador hacen pensar en batallas de mucha mayor escala que lo experimentado hasta ahora en otros juegos de la serie.

Algunas mecánicas clásicas, como los triángulos de fuerzas y vulnerabilidades en los combates siguen presentes pero adaptadas, como no niega el equipo, para atraer a jugadores no avezados en el género. Otras opciones que el juego ha presentado son las emboscadas, con las que unos ejércitos podrán sorprender a otros ocultándose; o los asedios, que servirán para debilitar asentamientos amurallados. También se han mencionado batallas urbanas, lo que hace pensar en que las ciudades tendrán un tamaño colosal.

¿Habrá personajes en la campaña?

Sí, pero planteados de forma distinta a otras entregas, como la segunda y sus personajes históricos, o la tercera, con personajes anónimos pero implicados en eventos históricos. Aquí se puso el ejemplo de la única campaña de la que se ha hablado, la normanda. Se empieza con Guillermo el Conquistador en la batalla de Hastings, y las sucesivas campañas van a permitir jugar con su hijos, Enrique I y Roberto Curtshose, y los hijos de sus hijos, conduciendo a la fundación de Inglaterra. Relic quiere que las campañas sean muy humanas, y las tres horas de vídeo poniendo en situación al jugador en cada campaña contribuirán a ello.

¿Qué propuestas tiene el juego a nivel gráfico?

Relic ha decidido permanecer fiel a la estética clásica del juego, lo que podría traducirse en poca espectacularidad visual, pero es en los detalles donde se refleja el enorme trabajo de la compañía. Por ejemplo, los escenarios estarán al principio semiocultos en brumas, como corresponde a la Edad Media donde todo está por descubrir, pero según vayan creciendo los imperios irán ganando en claridad y colorido.

Por otra parte, el acento del realismo se ha puesto sobre la iluminación y la fluidez, dejando en un segundo plano a las tropas. Lo hacen para evitar lo que han llamado «sobrecarga cognitiva», es decir, que un exceso de detallismo gráfico en los personajes impida al jugador concentrarse en los grandes movimientos y combates de masas.

¿Cómo funcionarán los idiomas?

Buscando la verosimilitud absoluta, el equipo se ha documentado de forma muy prolija (y lo ha plasmado en el juego) en aspectos como los idiomas, que se escuchan en el juego con distintos acentos que van evolucionando a lo largo de los siglos, hasta el punto de hacer que sean absolutamente incomprensibles, por ejemplo, en sus etapas iniciales. Y esto será así con todos los idiomas del juego, orientales incluidos.

¿Cómo será el multijugador?

Desde el principio se diseñó con el cuatro contra cuatro en mente. Aquí sí que se han dado cifras: 200 tropas por cada ejército, es decir, un total de 1600 en el cuatro contra cuatro.

¿Qué queda por saber?

Muchísimo: esto solo ha sido un primer acercamiento. Aparte de cifras más específicas acerca de número de unidades que podremos ver en acción en el juego y otro tipo de estadísticas, queda saber más sobre las batallas navales, que para regocijo de los jugadores, se sabe que existirán en esta entrega. También tenemos que saber todo sobre posibles expansiones y modos de edición y creación de campañas.

Y, por supuesto, próximas entregas: Relic ya habla de que «la Edad Media es un gran escenario en el que empezar. Ya veremos qué ofrece el futuro», lo que hace pensar inevitablemente en su franquicia clásica ‘Company of Heroes’. Y con ello, en la posibilidad de que veamos próximos ‘Age of Empires’ con combates en el siglo XX.