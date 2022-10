‘Age of Empires Mobile’ será una realidad: el clásico de estrategia llegará «pronto»

‘Age of Empires Mobile’ será una realidad: el clásico de estrategia llegará...

Ayer tuvo lugar la celebración de los 25 años de la saga Age of Empires, anunciando importantes lanzamientos como Age of Empires II: Definitive Edition y Age of Empires IV para consolas Xbox. Grandes noticias para los poseedores de la Xbox, con sorpresa incluida para todos los demás usuarios, los de teléfono.

Desde el estudio confirman que Age of Empires Mobile será una realidad y, aunque no han dado fecha cerrada, es más que probable que veamos la entrega a partir del año que viene. Por el momento, solo sabemos que «llegará pronto».

Por fin, un Age of Empires para móvil

Durante la celebración de los 25 años de Age of Empires, una de las sorpresas más destacadas fue el anuncio oficial de «Age of Empires Mobile». Un anuncio muy importante para la compañía y para los usuarios, que por fin podrán disfrutar de uno de los juegos más importantes e históricos en sus teléfonos.

AOE Mobile no será una versión ya existente adaptada a móvil. Será un juego completamente pensado para nuestros teléfonos

Sobre AOD en su versión móvil no se ha desvelado lo más mínimo. Será un juego para iOS y Android, aunque no se conoce el modelo de juego aún. Quedará por ver si es un free-to-play en el que mediante pagos podremos avanzar en nuestra conquista, o si tendremos que pasar por caja para acceder a una versión completa. Conociendo el actual modelo de negocio en juegos móviles, todo apuntaría a un free-to-play con cuantiosas opciones de compra dentro del juego.

Se promete por parte del estudio una interfaz especialmente diseñada para teléfonos móviles y ligeramente alejada de lo que hemos ido viendo en PC, así como un buen apartado visual para disfrutar al máximo de la entrega.

Sobre la fecha, el estudio afirma que «llegará pronto», por lo que podemos especular sobre una posible llegada a partir del año que viene.