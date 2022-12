Ahorra en tus regalos de Navidad con estos ofertones y chollos en portátiles, smart TVs, relojes y teléfonos: Cazando Gangas

Ya falta menos para la Navidades y se va agotando el tiempo para recibir nuestras compras en plazos adecuados para que sean nuestros regalos. Por eso, muchas de las ofertas que hemos seleccionado hoy, serán perfectas si tienes algún regalo tecnológico que hacer. No dejes que el reloj siga corriendo: es hora de seguir Cazando Gangas.





Televisión y sonido

Samsung QE65S95B

Si no nos decidimos antes de que comenzara el Mundial pero queremos autoregalarnos una buena smart TV estas Navidades, podemos optar por una como la Samsung QE65S95B. Es un modelo de gama alta con panel QD-OLED de 2022, con 65 pulgadas 4K a 120 Hz, compatible con HDR10+ y con AMD FreeSync Premium. Ofrece 60 W de potencia de sonido y cuenta con 4 puertos HDMI 2.1.

Si bien la podemos encontrar 10 euros más barata en MediaMarkt, en El Corte Inglés además de dejárnosla un 48% más barata que los 3.299 euros habituales, (1.590 euros menos), por 1.709 euros, nos ofrecen un reembolso de 250 euros.







SAMSUNG TV OLED 65S95 2022 – Smart TV de 65″, Tecnología OLED Quantum HDR 1500, Procesador Quantum 4K con Inteligencia Artificial, 60W 60W con Dolby Atmos®, Pantalla Antirreflejos y Alexa integrada

LG 55QNED7S6QA

Para los que busquen algo más económico, en MediaMartk tienen rebaja la LG 55QNED7S6Q, una smart TV con panel QNED de 55 pulgadas 4K, compatible con HDR10 Pro y HLG, 20 W de potencia de sonido, 4 puertos HDMI y modo automático de baja latencia entres otras prestaciones.

Este modelo tiene un precio habitual de 949 euros, pero esta semana, lo podemos encontrar por un 31% menos, a 649 euros, con lo que nos ahorraremos 300 euros en su compra.







LG 55QNED7S6QA

Fire TV Stick 4K Max

Amazon vuelve a tener la mayoría de sus dispositivos en oferta. Si quieres regalar el mejor de sus streamers de tipo stick, tienes el Fire TV Stick 4K Max por 41,99 euros, rebajado desde los 64,99 en 23 euros.

Es el modelo más potente de la gama y ofrece control por voz, WiFi 6, un procesador más potente y 2 GB de RAM en lugar del GB o del GB y medio del resto de modelos. Con él podremos disfrutar de todos los contenidos propios de Amazon y podremos instalar apps Android con un alto rendimiento, ya sea usando el mando a distancia como aprovechando el control por voz.







Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6 y mando por voz Alexa (incluye controles para el televisor)

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Si queremos regalar unos auriculares true wireless muy, muy económicos, los Xiaomi Redmi Buds 3 Lite pueden ser una buena opción. De tipo botón, cuentan con reducción de ruido, ofrecen hasta 18 horas de autonomía y controles táctiles, y vienen con tres juegos de almohadillas de silicona.

Ahora los podemos encontrar en PcComponentes por unos ajustados 19,99 euros, tanto en blanco como en negro, con unos 10 euros de descuento sobre los 29,99 habituales. Eso sí, hay que sumar 3,95 euros por el envío a su precio.







Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Auriculares Inalambricos Bluetooth 5.2, Cascos Inalambricos, 18 Horas de Batería, Control táctil Reducción de Ruido Resistencia al Polvo y al Agua, Blanco

Smartphones, smartwatches y accesorios

OnePlus 10T 5G

Regalar un buen smartphone Android esta Navidad sale más barato si elegimos uno como el OnePlus 10T 5G. Amazon lo a un precio estupendo por 516,31 euros en lugar de los 719 euros habituales. Nuestro ahorro será de 202,69 euros.

Este potente terminal de gama media-alta lleva una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ a 120 Hz compatible con HDR10+, monta un procesador Snapdragon 8+ Gen 1 con modem 5G, y en el caso de la oferta, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Cuenta con cámara principal triple con 50 Mp y su batería de 4.800 mAh cuenta con carga rápida a 150W.







OnePlus 10T 5G con 8GB RAM y 128GB de memoria con SUPERVOOC de 150 W Endurance Edition y Triple sistema de cámara 50MP – 2 años de garantía del fabricante – Jade Green

Xiaomi 12 Lite 5G

Podemos también decantarnos por uno de los últimos modelos de Xiaomi como es el 12 Lite 5G, cuya versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento podemos comprar en eBay por 329 euros, con 50 euros de descuento extra gracias al cupón MOVILESW50. Lo vende Xiaomiesstore, que tiene un 99,95% de valoraciones positivas.

Este terminal Android nos ofrece una pantalla FHD+ de 6,55 pulgadas a 120 Hz, tras la que lleva un procesador Snapdragon 778G con 5G, además de una cámara principal triple con 108+8+2 Mp y una cámara frontal de 32 así como una batería de 4300 mAh con carga rápida a 67W.







Xiaomi 12 Lite 8+128 GB Black 5G

Samsung Galaxy M33

Otro buen precio en smartphones que podemos encontrar es para el Galaxy M33 de Samsung. Amazon lo tiene por sólo 219 euros en lugar de los 359 habituales: nos ahorramos 140 euros comprándolo en estos momentos.

Por ese precio nos llevamos un terminal 5G con pantalla LCD de 6,6 pulgadas, con resolución Full HD+ a 120 Hz, procesador Snapdragon 750G junto con 6 GB de RAM y almacenamiento de 128 GB. Su cámara principal es cuádruple con 50 Mp y la batería es de 5.000 mAh.







Samsung Galaxy M33 5G (128 GB) Marrón – Teléfono Móvil Libre Android, Smartphone con 6 GB de RAM [Exclusivo de Amazon] (Versión Española)

Ticwatch E3

En smartwatches podemos encontrar a precio mínimo en Amazon el TicWacth E3, que cuenta con GPS integrado y sensor de frecuencia cardiaca, lleva Wear OS de Google como sistema operativo y es compatible tanto con iOS como con Android.

Ahora lo podemos comprar por 129,99 euros, con 70 euros de descuento sobre los 199,99 euros habituales.







Ticwatch E3 Smartwatch para Hombres Wear OS con Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plataforma de Sistema Dual Google Pay GPS Integrado Monitoreo de frecuencia cardíaca Seguimiento del sueño iOS y Android

Amazfit GTR 2

Tanto en negro como en dorado, tenemos también a muy buen precio la versión 2022 del Amazfit GTS. Nos lo podemos llevar por 99,90 euros, rebajado en unos 30 euros desde los 129,99 habituales.

Este completo reloj en formato redondo (como indica la R de round de su nombre), cuenta con una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas Always on, que destaca por su autonomía de hasta 14 días en un uso normal. Además, nos ofrece seguimiento de la actividad física con sensores cardiaco y de oxígeno en sangre incluidos aunque no GPS.







[2022 New versión] Amazfit GTR 2 Smartwatch con llamada Bluetooth 90 + Modos Deportivos Rastreador de Actividad Frecuencia Cardíaca Monitor SpO2 Almacenamiento de Música 3 GB Alexa incorporado

Amazfit GTS 2 Mini

También tenemos en oferta el Amazfit GTS 2 Mini, que podemos comprar por sólo 66,49 euros en lugar de los 89,90 oficiales. Son casi 23 euros y medio de descuento los que lleva.

Este otro smartwatch es también muy completo, sobre todo a un precio como el que tiene en estos momentos, destacando por una autonomía de hasta a 14 días. Nos ofrece un diseño cuadrado, muy al estilo del del reloj de Apple, con 70 modos deportivos, medición de oxigeno en sangre SpO2, seguimiento de la actividad física con sensor cardiaco incluido y un precio mucho más reducido.







Amazfit GTS 2 Mini Reloj Inteligente Smartwatch Fitness Diseño Delgado Duración de Batería de 14 días más de 70 Modos Deportivos Medición del Nivel de SpO2 Monitorización de Frecuencia Cardíaca Sueño

Portátiles, gaming e informática

MSI Katana GF66 12UC-456XES

Si estamos buscando un portátil gaming potente a un precio bastante ajustado, tenemos el MSI Katana GF66 12UC-456XES por 819 euros, con un descuento de 330 euros sobre los 1.149 euros habituales.

Por este precio tendremos un equipo con pantalla de 15 pulgadas Full HD a 144 Hz sin sistema operativo, y con un procesador Intel Core i5-12500H de última generación, acompañado de una polivalente gráfica RTX3050 con 4 GB de memoria dedicada, más 16 GB de RAM y un SSD con 512 GB de capacidad.







MSI Katana GF66 12UC-456XES – Ordenador portátil Gaming de 15.6″ FHD 144Hz (Intel Core i5-12500H, 16GB (8GB*2) RAM, 512 GB SSD, RTX3050, Sin sistema operativo) Negro – Teclado QWERTY Español

Acer Nitro 5 AN515-58-7365

Otra interesante oferta para hacernos con un portátil gaming la podemos encontrar en PcComponentes, con el Acer Nitro 5 AN515-58-7365 , que se queda en 879 euros con unos 420 euros de descuento sobre los 1.299 habituales.

Este equipo cuenta con pantalla IPS Full HD de 15 pulgadas a 144 Hz no lleva sistema operativo de serie, y viene con una potente configuración de última generación, basada en un procesador Intel Core i7-12700H, acompañado de una gráfica NVIDIA GTX3050Ti con 4 GB de memoria dedicada, y de 16 GB de RAM, además de un disco duro SSD de 512 GB.







Acer Nitro 5 AN515-58-7365

HP 15s-fq4087n

Y si lo que queremos para nosotros o para regalar es un portátil de trabajo, todo un superventas como HP 15s-fq4087n, puede ser nuestro por 559 euros en Amazon, donde lleva 90 euros de descuento sobre los 649 euros habituales.

Este modelo cuenta con pantalla de 15 pulgadas con resolución Full HD, viene sin sistema operativo y monta un procesador Intel Core i5-1155G7 de decimoprimera generación con gráfica integrada Intel Iris Xe, más 16 GB de memoria RAM y un SSD de 512 GB de capacidad.







HP 15s-fq4087ns – Ordenador Portátil de 15.6″ Full HD (Intel Core i5-1155G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Sin Sistema Operativo) Plata – Teclado QWERTY Español

Xiaomi Mi Pad 5

Para regalar una tablet, podemos decantarnos por la Xiaomi Pad 5, toda una superventas que además es una campeona en relación calidad-precio. Se trata de un modelo que ofrece una pantalla LCD IPS de 11 pulgadas con resolución WQHD+ (2560 x 1600) compatible con Dolby Vision. Monta un procesador Snapdragon 860 con gráficos Adreno 640.

Si la elegimos con 6 GB de RAM y de 128 GB de almacenamiento, la podemos comprar en eBay, por 279,65 euros si aprovechamos el cupón MOVILESW50, en lugar de los 359 euros oficiales. La vende Telectronicbear, que cuenta con un 98,9% de valoraciones positivas, envía desde Suiza, sin costes (no nos llegará para Navidad, pero sí para el Día de Reyes), y nos permite pagar con PayPal.







Xiaomi Pad 6GB+128GB

iPad 2021

Si preferimos hacernos con la tableta más económica posible dentro del ecosistema iOS, tenemos el polivalente iPad 2021 a buen precio en MediaMarkt (con oferta en Amazon). La versión con 64 GB puede ser nuestra por 379 euros, con una rebaja de 50 euros, ya que normalmente tiene un precio de 429 euros.

Hablamos de la tableta más básica de la gama de Apple a la venta oficialmente, que cuenta con el chip A13 y una pantalla Retina de 10,2 pulgadas, con conectividad WiFi únicamente en este caso y que sigue a la venta oficialmente tras el lanzamiento del nuevo modelo 2022.







2021 Apple iPad (de 10,2 Pulgadas con Wi-Fi, 64 GB) – Plata (9.ª generación)

Hogar y otros

Ufesa Twist

Si estamos pensando en comprar o regalar una freidora de aire para un hogar de uno o dos miembros, una buena oferta es la que encontramos en Amazon para la Ufesa Twist, un modelo de 2 litros de capacidad, con 1200 W de potencia, 6 programas predeterminados y temperaturas de uso de 80 a 200º.

La podemos comprar por 55,99 euros, rebajada en 19 euros desde los 74,99 habituales.







Ufesa Twist Freidora de Aire sin Aceite de 2L, 6 Programas, 1200W, Temporizador, Temperatura 80ºC – 200ºC, Sin BPA, Cubeta y Bandeja Anti-Adherentes, Cuerpo/Asa Tacto Frío

Xiaomi Smart Pet Food Feeder

Si queremos hacer un regalo a nuestro perro o gato (de tamaño pequeño o mediano) esta Navidad, podemos aprovechar para comprar el comedero automático de Xiaomi, el Smart Pet Food Feeder, que nos asegura poder despreocuparnos de dejarlos sin comida hasta en unos 20 días, gracias a su capacidad de 1,8 Kg y a su conectividad WiFi, que nos permite programar y dosificar desde nuestro smartphone.

Lo podemos encontrar en Amazon por 99,99 euros, con 30 euros de descuento sobre los 129,99 euros oficiales.







Xiaomi Smart Pet Food Feeder – Comedero automático para Perros y Gatos de pequeño y Mediano tamaño, dosificación automática con temporización, 1.8 Kg de alimento, hasta 20 días, App Xiaomi Home

Echo Dot de 5ª generación con reloj

Para el dormilón de la casa, tenemos un regalo perfecto en el Echo Dot 5ª de generación con reloj, que nos ofrece las prestaciones de los altavoces inteligentes con Alexa de Amazon y además cuenta con reloj digital para colocarlo en la mesilla de noche.

Por la campaña de Navidad, lo podemos encontrar por 30 euros menos, bajando desde los 69,99 hasta los 39,99 euros.







Nuevo Echo Dot (5.ª generación, modelo de 2022) con reloj | Altavoz inteligente con reloj y Alexa | Gris azulado

Pack Blink Outdoor + Blink Mini

Para terminar, un regalo perfecto para aquellos que están preocupados por la seguridad de sus hogares es este pack con una Blink Outdoor y una Blink Mini. Se trata de dos cámaras de seguridad de Amazon, compatibles con Alexa. Una preparada para soportar la intemperie, y la otra para usar dentro de casa. Ofrecen resolución 1080p, visión nocturna, audio bidireccional y más.

Lo podemos comprar ahora por sólo 55,99 euros, cuando el precio habitual del conjunto es de 134,98 euros, por lo que es todo un chollo con unos 79 euros de descuento.







Blink Outdoor | Cámara de seguridad HD inalámbrica y resistente a la intemperie, 1 cámara + Blink Mini, Cámara de seguridad inteligente compacta, interior, vídeo HD 1080p, con Alexa integrada

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.