Al ‘Reloj del Apocalipsis’ le quedan 100 segundos: qué factores siguen estos científicos para especular cuánto le queda al planeta

El fin del mundo está más cerca que nunca, así lo han determinado los científicos del Boletín de Científicos Atómicos. Cada año advierten de cuántos minutos quedan para la medianoche, para el fin del mundo. Lo hacen en el simbólico ‘Reloj del Apocalipsis’, que este año, por primera vez, ya no cuenta en minutos sino en segundos. Nos quedan 100 segundos, pero la duda que surge es a cuánto corresponden esos 100 segundos. ¿Pueden realmente estos científicos determinar cuándo será el fin del mundo?

El ‘Reloj del Apocalipsis’ es una forma metafórica de expresar el tiempo que nos queda en el planeta antes de que como humanidad nos aniquilemos, según sus creadores. Se creó en 1947 y desde entonces ha estado adelantándose y retrasándose año tras año según la situación en la que se encontraba el planeta en cada momento. Su punto álgido lo tuvo a principios de los 90, con 17 minutos para el Apocalipsis. Su punto más bajo lo acabamos de conseguir en este 2020, menos de dos minutos con el cambio climático como principal consecuencia.

Qué factores mueven la manecilla del ‘Reloj del Apocalipsis’

El reloj comenzó siendo un indicador de la Guerra Fría, buscaba expresar cómo de cerca estábamos de acabar con la civilización debido a una guerra termonuclear. Era el principal y único factor que movía el minutero del reloj. Sin embargo, a lo largo de los años ha ido incluyendo otros factores (a medida que el riesgo nuclear descendía), como por ejemplo la emergencia climática, que ha sido el factor en el que más hincapié se ha hecho este año.

La inteligencia artificial o la biotecnología son algunas de la otra amenazas que para los científicos del Boletín de Científicos Atómicos se comparan con el riesgo de una guerra nuclear y el cambio climático. El problema es que cada vez se ha ampliado más y más el abanico de amenazas que tiene en cuenta el ‘Reloj del Apocalipsis’.

‘Reloj del Apocalipsis’ en 2020.

¿Pueden las fake news acabar con la Tierra? Al parecer sí, por incluir factores en 2018 se incluyó hasta las redes sociales como factor determinante para el fin del mundo. El informe de ese año dice lo siguiente:

«El mundo ha visto la amenaza que representa el mal uso de la tecnología de la información y ha sido testigo de la vulnerabilidad de las democracias a la desinformación. Hay un lado negativo en el abuso de las redes sociales. Los líderes reaccionan cuando los ciudadanos insisten en que lo hagan, y los ciudadanos de todo el mundo pueden usar el poder de Internet para mejorar las perspectivas a largo plazo de sus hijos y nietos.»

Midiendo más un nivel de preocupación que una fecha para el Apocalipsis

Dado que la emergencia climática sólo ha estado presente entre los factores del reloj desde 2007, es el riesgo de una guerra atómica el factor que más ha influido en el movimiento de las manecillas del reloj. En 1953 se redujo hasta los dos minutos por la creciente tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por otro lado, llegó a su punto más alto en 1991 con 17 minutos. ¿La razón? George Bush (padre) y Mijaíl Gorbachov firmaron el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas.

Evolución de los minutos restantes del reloj a lo largo de los años. Vía Wikipedia.

Sin embargo, repasando algunos puntos críticos en la Guerra Fría, el ‘Reloj del Apocalipsis’ no se ajustó acorde a lo que esperaríamos. Por ejemplo es bien conocida la Crisis de los misiles de Cuba en 1962, uno de los momentos más tensos que se recuerdan. Por aquel entonces el reloj marcaba siete minutos para el fin del mundo.

¿Y el Incidente del equinoccio de otoño? El 26 de diciembre de 1983 estuvimos a un botón de que la Unión Soviética lanzara sus misiles contra Estados Unidos. Un error en el sistema soviético dio a entender que estaban siendo atacados, el protocolo decía que debían responder lanzando sus misiles pero un el oficial de servicio de aquel momento decidió no pulsar el botón. El ‘Reloj del Apocalipsis’ estaba en cuatro minutos.

Además de estas incoherencias cuando el riesgo atómico era el factor principal, hay quien incluso pide que el reloj se pare para siempre por los factores actuales que se utilizan. El físico Lawrence Krauss, miembro del consejo del Boletín de Científicos Atómicos de 2009 a 2018, pedía estos días parar el reloj ya que los factores actuales ya no correspone a científicos atómicos analizarlos:

«Hay un problema más profundo. No solo el ‘Reloj del Apocalipsis’ no es científico; los factores que lo determinan están más dominados por cuestiones políticas que por cuestiones científicas. Lo primero puede ser importante, pero reclamar la autoridad de los científicos atómicos es apropiado solo para lo segundo.»

Cuando Lawrence Krauss die que el reloj no es científico hace referencia a que no hay una forma empírica de demostrar esos minutos que refleja. El reloj ha estado marcando el fin del mundo durante siete décadas y sin embargo el mundo aún no se ha acabado. ¿A cuánto corresponden 6 minutos? ¿y 100 segundos? La organización siempre ha comentado que ellos tratan de alertar del peligro y no de predecir una fecha. Es decir, las medidas del ‘Reloj del Apocalipsis’ nos on cuantificables, no hay un punto de referencia para entender el tiempo que marca, ni siquiera de forma aproximada.

Según Anders Sandberg, investigador de la Universidad de Oxford, el ‘Reloj del Apocalipsis’ no es una medida del tiempo, de la probabilidad o de la distancia, es más bien una medida de la necesidad de actuar de las personas. Refleja más un nivel e preocupación que existe (no de forma coherente en algunos casos) que un riesgo real que podamos cuantificar. Sea como sea, hay muchos datos más precisos que nos alertan del cambio climático que un reloj estático marcando 100 segundos para las medianoche.

Más información | Boletín de Científicos Atómicos y Wikipedia

Imagen | @camilaa_rv