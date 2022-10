Alerta de emergencias móvil del Gobierno: para qué sirve, cómo suena, cuándo se prueba y cómo mirar si la tienes activada

Vamos a explicarte de forma sencilla todo lo que debes saber sobre el sistema de alerta de emergencias en el móvil que el Gobierno de España va a estar probando en los próximos días. Vas a notarlo, porque posiblemente te llegue un pitido al móvil bastante alarmante y diferente al de otras notificaciones, y es bueno saber de qué se trata y para qué sirve.

Primero vamos a intentar explicarte qué es exactamente lo que se va a estar probando con este pitido y para qué se va a utilizar. Luego, te diremos cómo es la notificación en sí y qué días se va a probar, y terminaremos diciéndote cómo comprobar si tienes esta función de emergencias activada en el móvil.

Qué van a ser las alertas en el móvil

Las alertas que vas a recibir, según han explicado la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a través de su web oficial, son pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema ES-Alert, que es un protocolo conocido también como el 112 inverso, y que se desplegó en toda España el pasado 21 de junio.

Este es un sistema con el que el Gobierno de España va a poder alertar de forma rápida y a gran escala a todos los ciudadanos del país de cualquier posible desastre, como puede ser la erupción de un volcán o un temporal especialmente peligroso. Así pues, todos podamos tener una alerta de lo que está por venir con el suficiente tiempo para reaccionar.

La tecnología que se va a utilizar es la del Cell Broadcast, que le va a permitir a Protección Civil usar emisiones de radio para hacer llegar mensajes a los móviles de los usuarios de una zona concreta. Así pues, si el peligro está en una zona concreta también se podrá avisar a sus ciudadanos.

Por lo tanto, las alertas de esta semana serán pruebas para ver que todo funciona y que las alarmas se pueden enviar de una manera eficaz a los móviles de los usuarios. No es que vaya a suceder nada, solo es una prueba para ver que todo funciona, y así seguir avanzando en la implantación de este sistema.

Cómo va a ser el aviso

El aviso de alerta que se va a probar esta semana va a tener unas características muy particulares para que no la puedas avisar con ninguna otra notificación. Posiblemente incluso te resulte un poco estridente, y eso es lo que se pretende, ya que la idea es que en cuanto suene el aviso capte inmediatamente tu atención.

Este mensaje de alerta que te llegará al móvil emitirá un sonido agudo y mostrará el texto de la advertencia. El sonido seguirá sonando y no se detendrá hasta que tú confirmes que lo has leído, de forma que si estás lejos del móvil no puedas perder el aviso de emergencia porque ha dejado de sonar.

Cuándo te sonará el aviso de emergencias

Aunque no hay una hora exacta establecida, sí que se han dicho las fechas en las que se enviará el mensaje en cada una de las comunidades autónomas. No va a ser a todos a la vez, sino que se repartirá el envío de mensajes en distintos días. Aquí tienes el calendario de pruebas emitido por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias:

24 de octubre : Cantabria, Andalucía y Asturias.

: Cantabria, Andalucía y Asturias. 27 de octubre : Extremadura, Comunidad Valenciana y Galicia.

: Extremadura, Comunidad Valenciana y Galicia. 2 de noviembre : Murcia, Baleares, Madrid, Aragón, Navarra y Cataluña.

: Murcia, Baleares, Madrid, Aragón, Navarra y Cataluña. 10 de noviembre : País Vasco, Castilla y León, Canarias y Ceuta

: País Vasco, Castilla y León, Canarias y Ceuta 16 de noviembre: Castilla-La Mancha, La Rioja y Melilla.

Comprueba que tu móvil las tiene activadas

Si tienes un móvil un poco viejo y no sabes si es compatible, o te quieres arriesgas a no recibir este tipo de alertas realmente útiles e importantes, siempre vas a poder revisarlas y configurarlas desde tu dispositivo Android o tu iPhone. En ambos, hay maneras en las que vas a poder comprobar que están activadas o desactivarlas.

Para comprobar estas alertas en Android, tienes que ir a los ajustes y entrar en el apartado de Seguridad y emergencias. Aquí dentro, puedes pulsar en la opción de Alertas de emergencia inalámbricas para acceder a la pantalla en la que deberías tener activada la opción de *Permitir alertas.

De hecho, en Android puedes configurar por separado varios tipos de alertas cada uno con una finalidad diferente. Aquí te decimos cuáles hay disponibles para activar o desactivar y para qué sirven.

Alertas AMBER : Se trata de alertas sobre menores secuestrados. Donde más se usa es en EEUU, pero también está disponible en países como España.

: Se trata de alertas sobre menores secuestrados. Donde más se usa es en EEUU, pero también está disponible en países como España. Amenazas extremas : El aviso de alertas para situaciones realmente extremas, como pueden ser desastres naturales como terremotos, huracanes y volcanes, pero también otros como bombas nucleares.

: El aviso de alertas para situaciones realmente extremas, como pueden ser desastres naturales como terremotos, huracanes y volcanes, pero también otros como bombas nucleares. Amenazas graves : Un nivel un poco más bajo de alertas, y que además de poder darse en los casos anteriores, por su naturaleza tengan un posible menor impacto o que nos vayan a afectar un poco menos.

: Un nivel un poco más bajo de alertas, y que además de poder darse en los casos anteriores, por su naturaleza tengan un posible menor impacto o que nos vayan a afectar un poco menos. Alertas de prueba: Son alertas de prueba como la que vamos a recibir estos días, y con las que las autoridades comprueban que toda la tecnología y el sistema funcionan correctamente.

Para comprobar estas alertas en iOS tienes que entrar en el apartado de Notificaciones de los ajustes, y activar la opción de Pre-Alertas de Protección Civil que tienes abajo del todo. Aquí, de momento no vas a poder especificar los tipos de alertas que quieres recibir.