Alguien creó un videojuego en el que te dedicabas a matar Pokémon. Ahora Nintendo ha conseguido tumbarlo

Hace unos cuantos días se viralizó en redes sociales un clip de @dragon_gamedev2. En este, el desarrollador independiente mostraba el progreso de un videojuego en el que, básicamente, el jugador, escopeta y fusil de asalto en mano, se dedicaba a cazar y matar Pokémon.

Desde matar a un Pikachu con un escopeta a disparar a un Zapdos con lo que parecía una M4, en el clip del juego no se dejaba títere con cabeza. Ahora, y para sorpresa de nadie, los vídeos del juego han desaparecido de Twitter y YouTube. ¿El motivo? Una reclamación de copyright.

Con Nintendo (y sus propiedades) no se juega

Last month I started working on developing a Pokémon First Person Shooter. #IndieGameDev #pokemon pic.twitter.com/dZZTuYWq22 — Dragon (@Dragon_GameDev2) January 17, 2022

Aunque el desarrollado no ha publicado ninguna información al respecto, podemos ver en sus tweets el siguiente mensaje: «Este contenido multimedia se desactivó en respuesta a una denuncia del titular de los derechos de autor». En el caso del vídeo de YouTube en el que el desarrollador explicaba cómo lo había hecho, el mensaje reza que «este vídeo ya no está disponible debido a una reclamación de derechos de autor presentada por The Pokémon Company International, Inc. (TPCi)».

Según explicó el desarrollador en Reddit, «no se reutilizó ningún código, pero sí utilicé una gran cantidad de recursos y obtuve los modelos y las animaciones de ‘Pokémon de Sol ‘y ‘Luna’. El proyecto era el primero de una serie en la que el desarrollador iba a crear proyectos aleatorios en 30 días, por lo que no parece que fuese a ser algo comercial y que, por lo tanto, podría esgrimirse que era un «fair use» o uso razonable de la propiedad intelectual.

No obstante, que esto haya pasado no debe sorprender a nadie. Nintendo se toma muy enserio su propiedad intelectual y actúa con mano de hierro ante posibles violaciones. Ejemplos hay muchos, como cuando Nintendo obligó a retirar un remake de ‘Super Mario 64’ en HD allá por 2015, cuando obligó a retirar la versión 3D del ‘The Legend of Zelda’ de la NES en 2016 o cuando canceló el remake 2D de ‘Metroid Prime’ desarrollado por un fan en agosto de 2021.

A eso hemos de sumarle que Nintendo tiende a evitar la sangre, la violencia y el gore en sus videojuegos. El ejemplo más claro es ‘Splatoon’, un shooter, sí, pero en clave familiar en el que se dispara pintura. También se ha mostrado férrea ante las webs de ROMs y emuladores, una forma de acceder a juegos antiguos que nunca ha tenido el beneplácito de la compañía.