Alguien ha calculado todas las hormigas que hay en el mundo. Es un número literalmente «inimaginable»

Es la respuesta a una de esas preguntas que (casi) nadie había realizado, pero un grupo de investigadores ha calculado el número de hormigas que hay en el mundo y la biomasa que éstas representan. No se trata de la primera estimación realizada de esta cifra pero es la más precisa hasta la fecha. ¿La respuesta? En la tierra hay, aproximadamente, unos 20.000 billones de hormigas.





Una cantidad inconcebible.

20.000 billones de hormigas, 20 cuatrillones en notación anglosajona, un dos seguido de 16 ceros o dos veces 10 elevado a 16. Hay varias formas de escribir esta cifra, pero concebirla ya es una tarea más complicada, tal y como señalaba en una nota de prensa Sabine Nooten, una de las autoras del estudio, una de las autoras y co-líderes del estudio.

En la misma nota, Patrick Schultheiss ponía en contexto las 12 megatoneladas de carbono que suponen la biomasa total de las hormigas del mundo: “Esto excede la biomasa combinada de aves y mamíferos salvajes y corresponde a aproximadamente el 20% de la biomasa de la humanidad.” Puesto de otra manera, es el equivalente a más de 30 veces el peso del edificio Empire State de Nueva York.

Otra de las conclusiones que señalaba el equipo era la “sorprendente” concentración de hormigas en los trópicos, especialmente en sabanas y bosques húmedos.

Cómo se cuentan 20.000 billones de hormigas.

La nueva estimación dobla las cifras más altas calculadas hasta ahora pero, señalan los autores, también es más precisa, puesto que se ha realizado “de abajo hacia arriba” (bottom up), basado en diversos estudios que contabilizaban el número de hormigas en una región concreta.

El equipo analizó unos 12.000 informes, de los cuales seleccionaron 489 que consideraron rigurosos y representativos para incluir en su propia estimación. El estudio ha sido publicado en forma de artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

En casi todos los continentes.

A pesar de la particular concentración de hormigas en las zonas tropicales, estos insectos pueden encontrarse en la mayor parte de rincones del planeta, excluyendo la Antártica y otras regiones cercanas a los polos. Más allá de la curiosidad, conocer la cantidad y distribución de estos insectos es importante para entender los ecosistemas.

Según explica Schultheiss “por hectárea, las hormigas mueven 13 toneladas de suelo cada año, por lo que tienen gran influencia a la hora de mantener el ciclo de nutrientes y desempeñan un papel decisivo en la distribución de semillas de las plantas.” Es más, las hormigas sirven de alimento a otros artrópodos, aves y mamíferos; además también colaboran acelerando el ritmo de descomposición de la materia orgánica.

Su rol ecológico no siempre es positivo. Las distintas especies conocidas como hormigas de fuego (Solenopsis) son especies invasoras que han causado notables perjuicios en las regiones en las que se han extendido.

Bichos en caída libre.

Los expertos llevan alertando de la caída en las poblaciones de insectos en diversas regiones del mundo. Si las abejas son el paradigma de esta pérdida de la biodiversidad, aún no sabemos si las hormigas pueden ser la excepción a este fenómeno que algunos ya han denominado “bichocalipsis” (o bugpocalypse) en inglés.

Consultado por periodistas del Washington Post, Schultheiss explicó que desconocen cómo puede evolucionar en número de hormigas en el futuro. “Para ser honesto, no tenemos idea. “No intentamos mostrar este cambio temporal en la abundancia de hormigas” comentaba Nooten al mismo medio. “Eso sería algo que vendría después”.

El nombre de este “bichocalipsis” no debe esconder el riesgo: un estudio reciente alertó de la posibilidad de que el 40% de la entomofauna pueda perderse. La mayor amenaza recae sobre escarabajos y mariposas.

Imagen | Prince Patel