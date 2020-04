Alguien ha inventado un «wearable» para la masa madre y así poder monitorizar su temperatura, humedad y crecimiento

En días de cuarentena estamos viendo ciertas tendencias y vuelta a viejas costumbres, buscando quizás algo que nos entretenga y que al mismo tiempo nos beneficie de cara a tener algo que normalmente iríamos a comprar fuera. Parece que pocas cosas tan básicas como el pan haya en nuestro día a día a juzgar por la cantidad de panes que se están viendo en redes sociales, y la idea de un «fitness tracker» para controlar la masa madre ahora (quizás) no parezca tan descabellada.

La premisa es que elaborar pan puede no ser algo tan sencillo como parece pensando que «total, es pan, harina, levadura y a correr», sobre todo si en vez de levadura añadida recurrimos a la masa madre natural. Esto requiere acertar en la mezcla de agua y harina, y dado que existen numerosas variables que tener en cuenta a Christine Sunu se le ha ocurrido que la tecnología podía ayudarle.

Sunu explica el funcionamiento de Sourd.Io en Twilio, algo así como un accesorio cuantificador para monitorizar el crecimiento de la masa madre natural, vigilando su temperatura y humedad. Es un «wearable» que podemos construir nosotros mismos (DIY), diseñado para ser instalado a modo de tapa del tarro donde tenemos la masa madre.

For all of you baking sourdough out there, here’s a fitness tracker for your starter. It monitors the temperature, humidity, and rise of your starter, and you can even set it up to text you when it’s time to make bread. https://t.co/1tuE51VoVi pic.twitter.com/gFy6YFIiP7

