Alguien ha pagado casi 700.000 dólares por un Apple-1. No es el más caro vendido hasta la fecha

Apple es una de las compañías más valiosas del mundo a nivel de capitalización bursátil y reputación, el sueño de muchas tecnológicas. Este presente, sin embargo, podría ser muy diferente si Steve Wozniak no hubiera diseñado y construido en el garaje de Steve Jobs el primer ordenador de la marca. Estamos hablando del Apple-1, una reliquia que se ha convertido en una obsesión de los coleccionistas.

Cuando estos productos aparecen en escena, los amantes de la marca son capaces de desembolsar importantes cantidades de dinero para conseguirlos. Un ejemplo claro de esto es que recientemente se ha vendido un prototipo de un Apple-1 por casi 700.000 dólares. No se trata del equipo completo, sino de la placa base que en sus mejores tiempos tuvo una treintena de chips y alcanzó 1 MHz de velocidad.

El prototipo de Apple-1 soldado a mano por Wozniak

RR Auction, la firma que en el pasado ha subastado otros artículos relacionados a la compañía de la manzana, como una tarjeta de visita y una revista Macworld firmada por Steve Jobs, ha anunciado que un comprador anónimo se ha hecho con el prototipo de Apple-1 por 677.196 dólares, mucho más que los 666,66 dólares que se vendían las unidades de producción. El precio, sin dudas, está relacionado a su significado histórico.

El Apple-1 de la subasta fue construido a mano por Steve Wozniak y fue el modelo que Steve Jobs utilizó en 1976 para mostrar su concepto de ordenadores personales a Paul Terrell, el propietario de The Byte Shop, una de las primeras tiendas de informática del mundo que estaba situada en Mountain View, California. Esa demostración fue tan exitosa que se tradujo en el primer gran pedido para Apple Computer.

Gracias a ese movimiento, el incipiente proyecto de Jobs y Wozniak empezó a consolidarse. Jobs guardó esa unidad de Apple-1 durante muchos años hasta que hace aproximadamente 30 años, cuando estaba enfocado su nueva compañía NeXt (recordemos que había sido despedido en 1985) entregó el prototipo a una personas para que reutilizara algunos de sus componentes sin imaginar que años más tarde sería subastado.

Como podemos ver en las imágenes, la placa base no se encuentra en condiciones de funcionar. La esquina superior derecha, a la altura de la fuente de alimentación, está dañada y, literalmente, falta un pedazo. Sin embargo, se puede observar la leyenda «Apple Computer A, © 76», que da cuenta que es un prototipo, ya que las versiones de producción decían «Apple Computer 1, Palo Alto, Ca., Copyright 1976».

RR Auction dice que se ha podido identificar que este modelo fue el presentado por Jobs en The Byte Shop gracias a unas fotografías Polaroid capturadas por Terrell en 1976. Esto lo ha convertido en otro producto de Apple sumamente exclusivo que atrae a los coleccionistas, pero no es el primero ni será el último. Una unidad de estas se vendió en 2013 por 671.400 dólares, pero no fue la más cara.

En 2014 Bonhams Auctions incluyó uno de estos ordenadores como parte de su subasta «Historia de la ciencia y la tecnología» con una oferta base de 300.000 dólares. La máquina, que estaba en «perfectas condiciones», fue comprada por 905.000 dólares. Actualmente se cree que existen solo 62 unidades de producción del Apple-1.

