Alguien ha reconvertido una vieja Game Boy en una cámara de apariencia casi profesional. Lo mejor: sus fotos retro

Es un lugar común, un topicazo manido y una pésima manera de arrancar un post, lo sé; pero no me resisto a decirlo: el tiempo pasa volando. Este año se cumplen dos décadas desde que Nintendo dejó de producir su Game Boy Camera (GBC), aquel accesorio de finales de los 90 que te permitía utilizar tu Game Boy como una primitiva cámara digital. Y si bien 20 años en el ruedo tecnológico equivalen casi a tres vidas, no han sido suficientes para que los incondicionales de la GBC hayan olvidado lo fascinantes que resultaban aquellas fotos pixeladas. La nostalgia, ya se sabe.

Christopher Graves es uno de esos devotos de las imágenes retro de la GBC. Del pixel y la limitada escala de grises. Solo que en su caso la morriña ha servido para algo más que conservar impoluta su vieja Camera de los años 90 o salir a la calle para cazar instantáneas pixeladas.

Tirando de su pasión por la GBC y la fotografía y sus habilidades de modder, Graves ha logrado una hazaña: crear su propia versión de una cámara basada en la Game Boy, un prototipo sorprendente que —tras valorar diferentes nombres— ha decidido bautizar como Camera M, o M1.

«Quería algo de lo que estuviera orgulloso»

Sacrificando una Game Boy Pocket para reconvertirla en una cámara sin espejo con una apariencia y acabado que recuerda, en cierto modo, a la estética estilizada de las Fujifilm X-E4.

“M1 es una Game Boy modificada y rediseñada para su uso exclusivo como Game Boy Camera. Toma muchas señales de diseño de las cámaras SLR (Single-lens reflex) y se asemeja a algo un poco más profesional y refinado para la fotografía que una Game Boy”, comenta Graves.

Para darle forma, además de la Game Boy Pocket, utilizó básicamente una carcasa de cuero sintético adaptada a su diseño, PCB personalizados y una pantalla IPS retroiluminada. El diseño se ha mejorado además con controles de Game Boy Advance SP y una modificación del propio cartucho de la Game Boy Camera para incorporar su sensor dentro de una montura CS.

Ejemplo de fotografía tomada con Camera M.

Otra de sus obsesiones a la hora de diseñar la Camera M fue la autonomía. Resultado: en el prototipo las pilas AAA se cambiaron por una batería recargable de 1.800 mAh que —calcula Graves— permiten que la cámara funcione durante aproximadamente ocho horas.

La lista completa de especificaciones la comparte el propio modder en la web que ha lanzado para dar a conocer su creación. E incluye, entre otras características:

Carcasa personalizada

Cubierta de cuero sintético

PCB personalizadas

Botón obturador A en la parte superior

Rediseño del interruptor de encendido

Montura CS/C

Pantalla IPS retroiluminada

Añadidos para incorporar diferentes accesorios, incluido un trípode o correa

Puerto Game Boy Link

Batería de 1.800 mAH

Puerto de carga USB tipo C

“Es un proyecto totalmente personal y egoísta que pretendía crear una solución para mejorar mis habilidades como modder y fotógrafo. Soy autodidacta y mi carrera no tiene nada que ver con estas habilidades”, señala: “Me propuse crear algo de lo que estuviera orgulloso y creo que lo logré”.

Que esté orgulloso no significa, eso sí, que haya dado su visto bueno definitivo al resultado o que vaya a dejar de pensar nuevas mejoras para sus diseños. “Aunque este ‘prototipo’ está completo, todavía no estoy 100% satisfecho”, confiesa. Entre los puntos en los que quiere seguir avanzando destaca la carcasa, la optimización de los PCB o, sencillamente, simplificar la fabricación.

Su objetivo pasa por vender algunas unidades de M1 ya completas e incluso kits de montaje. También ha lanzado diferentes canales en busca de apoyo y recursos para que la Camera M siga haciendo las delicias de los devotos de las fotos con estética retro y pixeladas.

En su pasión, desde luego, no está solo.

