Amazon Alexa Pro: un referente de cómo deberían ser el resto de mandos para el televisor

Con el televisor, el mando sigue siendo el rey. Ni el móvil ni la voz. Amazon lo sabe bien, pese a que haya intentado que Alexa sea la primera opción. Por ello han lanzado un mando actualizado para controlar sus últimos dispositivos, el Alexa Pro.

Hemos estado probando el mando por voz Alexa Pro durante las últimas semanas junto al Fire TV Cube (2022) y aquí os contamos qué ventajas trae respecto al anterior modelo y los mandos tradicionales.





Compacto, ligero y bien aprovechado. Minimalismo sí, pero lo justo. Si voy a utilizar un mando quiero que tenga las opciones necesarias, ya que de otra manera simplemente tengo suficiente con el móvil. El caso del Alexa Pro es un ejemplo de lo que busco en un mando. Que tenga el tamaño justo pero esté bien aprovechado.

El nuevo mando de Amazon es muy compacto (menos de 15 cm, 4 cm de ancho y 2 cm de grueso), ligero (54 gramos sin pilas) y tiene unos acabados bien perfilados. Es cierto que todavía se opta por el plástico, pero viene muy bien pulido. Las formas redondeadas también facilitan el agarre. Gratamente contento con el diseño de este mando.

Botones personalizables. El mando viene con Bluetooth e infrarrojos y puede conectarse al televisor para apagarlo, encenderlo o navegar por los canales. También tiene los clásicos botones de reproducción, volumen y menús. Pero una de las novedades es que cuenta con dos botones personalizables, marcados con el 1 y el 2. Básicamente podemos asociar una aplicación, canal de TV u orden de voz para Alexa a cada uno de ellos.

Me parece una incorporación que todos los mandos deberían tener. Pongamos que yo siempre miro el canal de RTVE del Mundial, pues lo pongo en el 1. Y resulta que me encanta Filmin, pues lo pongo en el 2. Elegir esta configuración es muy sencillo y es tremendamente práctico.

Encaja muy bien con el hecho de que el mando Alexa Pro viene con accesos directos a Prime Video, Netflix, Disney+ y Amazon Music, pero no a otros servicios de streaming. Aquí Amazon peca de barrer hacia casa, pero oye, con la opción del botón personalizable se suple bien.

Ningún mando sin botones retroiluminados. No hay color. Parece un detalle sin importancia y de hecho durante la mayor parte del día lo es. Pero cuando llega la noche marca la diferencia. Es muchísimo más práctico. Es cierto que se trata de un mando con un precio elevado, pero al compararlo directamente con su antecesor me ha quedado clarísimo que todos los buenos mandos deberían tener botones retroiluminados.

Se activa por movimiento cuando hay poca luz y se apagan cuando se dejan quieto unos segundos. El tiempo de iluminación es el correcto y su funcionamiento de nuevo es ideal. Sin luces que destaquen ni nada por el estilo, pero dando en el clavo.

Con Alexa y un acceso directo para auriculares. No podía faltar un botón de acceso directo a Alexa. El mando sirve como micrófono para pedirle cosas por voz al televisor, aunque en este caso con Fire TV. Si tenemos un reproductor de Amazon podremos aprovechar el mando para abrir aplicaciones, movernos y buscar series con la voz. Esto es algo que ya permitían algunos mandos de Amazon, aunque no todos.

Adicionalmente este Alexa Pro añade un pequeño botón en la esquina superior derecha para los auriculares. Pulsándolo abrimos un menú Bluetooth para conectar los auriculares inalámbricos rápidamente. Si somos de los que escuchamos la tele por auriculares, se agradece tener un acceso rápido. En mi caso no le he dado tanto uso, pero es una de esas incorporaciones super especificas que para ciertos usuarios puede ser un motivo de compra.

«Alexa, dónde he dejado mi mando». El Alexa Pro incorpora un pequeño altavoz capaz de producir un sinuoso sonido cuando le pedimos a Alexa que encuentre el mando. Desde la app de Alexa del móvil, desde otro dispositivo Alexa o desde la aplicación de Fire TV del televisor, si le damos a la opción de buscar el mando se activará el sonido y nos permitirá encontrarlo. De nuevo no es una característica que cambie nuestro día a día, pero tampoco está de más.

Un mando perfecto si viniera incluido en el precio. El mando por voz Alexa Pro me ha parecido excelente. Utilizarlo junto al Fire TV Cube (2022) es ideal, pero sinceramente no entiendo como este mando no es el que viene por defecto. No nos engañemos, tiene un coste oficial de 39,99 euros. No es precisamente barato.

Es equilibrado, tiene muchas opciones y me ha parecido idóneo para todo tipo de usuarios. Ojalá el mando de mi televisor fuera así. Pero salvo para usuarios muy concretos que busquen añadidos como el de los auriculares o un botón específico para una aplicación que utilizan siempre, es complejo justificar la inversión. Si nos olvidamos del aspecto económico, este Alexa Pro es un paso excelente en la buena dirección.



Te presentamos el mando por voz Alexa Pro | Con función de búsqueda del mando, controles de TV y botones retroiluminados (se requiere un dispositivo Fire TV compatible) Hoy en Amazon por 39,99€

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Amazon. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

