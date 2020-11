Amazon Fire TV Cube (2020), análisis: este todo en uno demuestra que hablarle al televisor puede ser natural y muy práctico

Es la solución todo en uno. Es un Echo Dot, pero también es un Fire TV Stick. Después de probar los reproductores multimedia más económicos de Amazon, es el turno del análisis del Amazon Fire TV Cube (2020).

Hemos pasado las últimas semanas con él y aquí os contamos nuestra experiencia con el dispositivo más completo de Amazon para ver series o películas en cualquier televisor y además poder controlarlo con la voz, como si fuera uno de sus altavoces inteligentes. Una combinación que después de probarlo a fondo nos ha parecido de lo más natural. Aquí os lo explicamos.

Amazon Fire TV Cube: especificaciones técnicas

El Amazon Fire TV Cube ha llegado a España directamente con su segunda generación, con una mejora que consiste principalmente en el mando. Tenemos un set-top-box en forma de cubo que incorpora un altavoz para hablar y escuchar con Alexa, así como conectividad HDMI para enlazarse en el televisor y permitir la reproducción de contenido.

A nivel de reproducción, el Fire TV Cube ofrece la posibilidad de vídeo con resolución 4K Ultra HD vía streaming, compatible con Dolby Vision, HDR10 y HDR10+. Es decir, desde el dispositivo podremos extraer el máximo partido de los televisores 4K que hay actualmente en el mercado.

En el interior nos encontramos un procesador de seis núcleos junto a 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento. Se trata de características bastante competitivas en comparación con otros reproductores, lo que a la práctica se traduce en que el sistema se moverá de manera más fluida.

Para la conectividad contamos con WiFi 5, Bluetooth 5.0 y un adaptador Ethernet incluido, mientras que para la carga lo haremos a través del puerto microUSB. Además del adaptador de red, contamos con un puerto extendido de infrarrojos y un mando con voz y los botones para apagar/encender el televisor y subir/bajar el volumen, equivalente al del Fire TV Stick 4K de este año.

En la parte superior del Fire TV Cube encontraremos una tira LED azul que se iluminará cuando hablemos con Alexa. El sonido exterior se produce a través de un altavoz de 1,6 pulgadas, con un tweeter de 40 milímetros, equivalente al del Echo Dot de cuarta generación.

Amazon Fire TV Cube Dimensiones y peso 86,1 x 86,1 x 76,9 mm

465 g Procesador Hexa-Core (Quad-Core a 2,2 GHz y Dual-Core a 1,9 GHz) GPU ARM Mali G52-MP2 (3EE), 800 MHz Memoria 2 GB Almacenamiento 16 GB Conectividad WiFi 802.11a/b/g/n/ac, MIMO, Bluetooth 5.0 Reproducción Ultra HD 4K, 1080p y 720p hasta a 60 FPS

Dolby Vision, HDR 10, HDR10+ Sonido Altavoz de 1,6″ (40 mm)

Dolby Atmos Puertos HDMI, alimentación, micro USB, infrarrojos

Adaptador Ethernet Sistema Fire TV OS 7 basado en Android 9

Mando con voz y control del TV

Alexa Precio 119,99 euros

Presentamos Fire TV Cube | Reproductor multimedia en streaming con control por voz a través de Alexa y Ultra HD 4K

Ni tan bonito como un Echo Dot ni pasa tan desapercibido como los Stick

Al intentar ofrecer lo mismo que dos mundos, se queda a medio camino. El Amazon Fire TV Cube no tiene un aspecto tan cuidado como el Echo Dot, pero tampoco es tan pequeño como un Fire TV Stick que se puede colocar detrás del televisor. Su tamaño es razonable, pero la estética de cubo se nos antoja algo sencilla. Cumple su función, pero no diríamos que brilla por su diseño.

Amazon ha renovado este año el diseño de sus Echo Dot y no descartamos que haga lo propio con este Fire TV Cube para la próxima generación. Por el momento creemos que queda en tierra de nadie, entre lo que es un altavoz para hablar con Alexa y tenerlo en el mueble cerca del televisor y lo que es un reproductor puro para el televisor. Estamos ante un híbrido muy práctico, pero que a nivel estético no termina de convencernos.

El Fire TV Cube es sobrio y encaja en casi cualquier mueble, pero su diseño está lejos del nuevo Echo Dot y tampoco podemos ocultarlo tan fácil detrás del televisor como con el Fire TV Stick.

El Cube tiene una parte superior en color negro mate, con cuatro botones físicos colocados a modo de cruceta. En la parte delantera cuenta con una tira LED que se iluminará de color azul cuando hablemos con Alexa y un frontal de cristal, con el logo de Amazon únicamente visible si nos acercamos o incide la luz de determinado modo.

Pese a casi no moverlo del televisor, hemos notado que el cristal tiene considerables microarañazos y muchas huellas, más de lo que es habitual encontrar en las traseras de los móviles que utilizan este material. No es un producto por el que deberíamos preocuparnos por los arañazos, pero nos ha llamado la atención.

En la parte inferior del dispositivo están los agujeros para que salga el sonido y cuenta con cuatro pequeñas patas para que no se deslice por el mueble. La estabilidad es muy buena y más allá del cristal, transmite solidez.

No es un dispositivo especialmente complicado a nivel de uso, pero sí ofrece algunas opciones en comparación con otros reproductores de Amazon. Contamos con varios accesorios, de los que ahora hablaremos, así como cuatro botones superiores para subir o bajar el volumen, silenciar los 8 micrófonos y un botón de acción.

En la zona trasera tenemos un puerto micro USB que podremos utilizar para conectar otros accesorios, como un disco duro externo mediante con el clásico adaptador USB OTG. Junto a él se incorpora un puerto infrarrojos, la conexión HDMI para enlazarlo con el televisor y el puerto de alimentación.

Con mando y accesorio para Ethernet, pero sin cable HDMI

Al contrario que otros reproductores más sencillos, el Fire TV Cube incluye un buen número de accesorios. Además del propio cubo, tenemos un mando a distancia para controlar el televisor. La caja también incluye el cargador de 15W, un cable de extensión del puerto infrarrojos para mejorar la recepción del mando y un adaptador para Ethernet 10/100Mbps, con el que podremos conectar el cable de fibra directamente. De alguna manera, son pequeñas incorporaciones que ayudan a justificar el precio.

En las generaciones previas, muchos usuarios habían constatado que la recepción de infrarrojos o conectividad no era suficiente buena. El Fire TV Cube (2020) cuenta con WiFi 5 y Bluetooth 5.0, pero se agradece la inclusión de estos accesorios para perfilar la experiencia. Lo cierto es que después de probarlo con y sin ellos, hemos acabado utilizándolos porque la conectividad no es la más estable de base.

El propio adaptador de Ethernet cuenta además con puerto microUSB, por lo que no perderemos el que ofrece el dispositivo. Sí nos ha llamado la atención que en la caja no se incluye ningún cable HDMI, por pequeño que sea. Amazon explica que el Fire TV Cube requiere de un cable HDMI por separado para funcionar y se remarca en la tienda que se vende por separado, pero igualmente nos ha sorprendido que no llegue con un cable que es requisito imprescindible para conectarlo con el televisor.

Amazon nos ofrece un mando, un cable de extensión de infrarrojos y hasta un adaptador Ethernet, pero curiosamente se olvida del cable HDMI para conectarlo al televisor.

El mando del Fire TV Cube de segunda generación es el mismo que el nuevo Fire TV 4K. Tenemos un sencillo mando construido en plástico con teclas físicas para ir atrás, acceder a los menús, pausar o adelantar la reproducción, una cruceta para movernos y un botón de voz para preguntar con Alexa. En este caso, ese botón de voz es menos necesario pues habitualmente con los micrófonos del propio Cube tendremos suficiente para poder hablar con el televisor. Únicamente cuando estemos lejos, más de 4 o 5 metros, será mejor usar el mando.

El mando del Fire TV Cube (2020) nos permite hablar por voz, movernos por los menús, encender el televisor o subir y bajar el volumen.

En la primera generación del Fire TV Cube no se incluían los botones de volumen ni el de apagado/encendido del televisor en el mando, pero sí en esta nueva versión que recientemente ha llegado a España.

Experiencia de uso: Fire TV OS vuela, pero el sistema puede mejorar

Cuando conectamos el Fire TV Cube con el televisor tendremos acceso a Fire TV OS7, el sistema operativo de Amazon que nos permitirá tener acceso a aplicaciones como Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ o Youtube. El listado de aplicaciones compatibles es muy elevado y únicamente echamos en falta HBO.

Lo más destacado del Fire TV Cube es su rendimiento. Con el procesador Hexa-core y los 2 GB de RAM, Fire TV OS va realmente rápido. Moverse por los menús es muy fluido y se nota que este producto está un paso por delante de otras alternativas en cuanto a velocidad.

Por el lado contrario, Fire TV OS tiene margen de mejora a nivel de diseño, opciones e integración de Alexa. La interfaz del sistema es bastante intuitiva y sencilla, con fuerte presencia para recomendaciones de series y películas de Prime Video. Aquí nos habría gustado que Fire TV OS diera más presencia al contenido de otros servicios de streaming, pero entendemos que la compañía quiere dar valor a su propio servicio.

En la página de inicio tendremos recomendaciones de contenido y acceso a las aplicaciones instaladas, en la siguiente pestaña se nos muestra la tienda de aplicaciones, donde podremos instalar desde otras apps de multimedia como Kodi o Movistar+ hasta juegos como Asphalt 8. En general encontraremos aplicaciones bastante conocidas, pues el sistema está basado en Android. El Fire TV Cube cuenta con 16 GB de almacenamiento, de los que tendremos libres 12,99 GB.

Fire TV OS cuenta con un menú de ajustes y con un buscador propio, donde podremos encontrar información de series y películas o buscar aplicaciones. Se trata de un equivalente a lo que podremos pedirle desde Alexa.

Con Alexa, sea desde el mando o directamente hablándole al cubo, podremos pedir que reproduzca una determinada serie, que encienda la tele o que suba el volumen. El Fire TV Cube es compatible con barras de sonido y receptores AV y permitirá adaptar el volumen a través de la voz, lo que es una función curiosa para poder controlar nuestro equipo multimedia completamente con la voz.

Para aquellos que tengan cierto reparo en tener un altavoz escuchando constantemente, está la opción de bloquear los micrófonos. Se trata de un botón físico y con él lo que haremos será bloquear físicamente los micros para que Alexa no esté activa. Nos aparecerá una luz roja, indicando que está bloqueada. Otros colores que podemos recibir es el naranja, cuando tengamos problemas o el amarillo, cuando recibamos una notificación del sistema.

El mando sigue siendo necesario para algunas acciones, pero poder controlar el televisor a viva voz sin tener que pulsar ningún botón es muy cómodo. Y todo desde un mismo dispositivo.

El Fire TV Cube permite preguntar a Alexa sin necesidad de tener el televisor encendido, actuando como si fuera un Echo Dot. Pero también podemos decirle que ponga un vídeo concreto. El uso de la voz para controlar la tele es muy agradable y no tener que utilizar el mando es un plus que merece la pena. Tener en un mismo dispositivo tanto el receptor de voz como el reproductor es el camino a seguir, pero por el momento el mando seguirá siendo necesario para algunas acciones. Alexa no es muy cómoda para moverse por los menús y no siempre nos ofrece lo que queríamos reproducir.

Alexa nos entiende bien, pero falla bastante a la hora de encontrar contenido de servicios más allá de Prime Video.

Alexa ofrece buenos resultados cuando le preguntamos sobre una serie de Prime Video, pero no es tan buena con Netflix. Menos con Youtube, donde sí podremos buscar canales pero no encontrará un vídeo concreto. Lo mucho que hace Alexa con Youtube es mostrar el vídeo destacado del canal. Si lo que queremos es un reproductor con asistente de voz para utilizarlo con Youtube, creemos que la opción del Chromecast con Google TV es mejor. Al menos a nivel del asistente.

Sí es interesante que Alexa permite órdenes secundarias. En ocasiones nos mostrará un listado de opciones y con la voz podremos decirle que active la segunda opción o contesta que sí a algo. La interacción con Alexa es sencilla, aunque lamentablemente los resultados podrían ser más acertados.

A nivel de reproducción de contenido, con el Fire TV Cube podremos ver vídeos en resolución 4K sin problemas, sea desde Prime Video, Netflix, Youtube o directamente desde el archivo. Amazon nos ofrece aquí resolución 4K, compatible con HDR 10+, Dolby Vision y Dolby Atmos para el sonido. La conectividad, aunque correcta, es algo justa, por lo que recomendamos aprovechar el adaptador ethernet para obtener la mejor velocidad y poder reproducir contenido 4K de manera fluida.

Donde se nos ha quedado algo corto este Fire TV Cube es en el sonido. Tenemos un transductor de 40 milímetros, lo que lo coloca a la altura de los Echo Dot o Nest Mini. Todo sea dicho, no nos ha parecido que sea un dispositivo que luzca por su calidad de sonido. En general hemos acabado aprovechando los altavoces del televisor.

Para aquellos que busquen una mejor calidad de sonido, Amazon dispone de modelos como el Echo Studio, aunque en este caso sí necesitaremos un Fire TV Stick para gestionar el televisor. Mientras tanto, este Fire TV Cube es el producto más avanzado de Amazon que aúna en un mismo dispositivo las dos opciones.

Amazon Fire TV Cube (2020), la opinión de Xataka

El Fire TV Cube tiene un precio oficial de 119,99 euros, aunque ya lo hemos visto rebajado a 79,99 euros en algunas ocasiones. Lo cierto es que este segundo nivel nos parece bastante más acertado para lo que ofrece. La gran ventaja del Fire TV Cube es que soluciona dos necesidades. Si teníais pensado comprar un altavoz Echo para hablar por Alexa y además queréis tener un nuevo sistema operativo en el televisor, este Fire TV Cube es una solución muy efectiva.

Como altavoz, el Fire TV Cube quizás no tiene un diseño tan atractivo como los Echo Dot y su coste es considerablemente mayor. Tampoco podemos decir que tenga un sonido superior, por lo que la mejor manera de entender el producto es pensar en un Echo al que debemos sumarle un Fire TV Stick 4K. Si únicamente pensabas comprar uno, quizás no necesitas tener lo otro.

Como reproductor multimedia, la experiencia es prácticamente calcada al del resto de productos de Amazon. Aquí creemos que Alexa tiene margen de mejora, pero en lo que es rendimiento, este Fire TV Cube es probablemente de los mejores reproductores de la actualidad. Su mayor rival es el Chromecast con Google TV, un producto que quizás a nivel de reproducción y uso ofrece una experiencia más redonda.

El Amazon Fire TV Cube (2020) es un todo en uno muy práctico, con las ventajas de un reproductor multimedia 4K junto a la experiencia de hablar con Alexa sin necesidad de utilizar el mando. Uno de los mejores dispositivos para el televisor que podemos comprar hoy en día y un posible superventas en cuanto baje de precio.

Pero es como la mezcla de los dos tipos de dispositivo donde luce el Fire TV Stick. Por este precio no hay ninguna alternativa entre las grandes marcas que pueda hacerle sombra. Y creemos que es una combinación muy práctica. Utilizar la voz con el mando está bien, pero ya tenemos que utilizar el mando y pulsar un botón. Con los micrófonos del altavoz la gestión es mucho más natural, mucho más cercano a la verdadera idea de poder «hablarle a la tele».

Si tienes Prime Video y no echas de menos HBO, este Fire TV Cube es uno de los mejores dispositivos que podemos comprar hoy en día para el televisor. Ofrece buena resolución, incorpora la mayoría de herramientas que podemos necesitar y la experiencia general es redonda.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Amazon. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.