Amazon Go llegará a España en 2024: así serán las decenas de tiendas donde compraremos sin cajeros

Los supermercados sin cajeros de Amazon llegarán a España. Tras su paso por Estados Unidos y Reino Unido, el gigante del ecommerce quiere fortalecer su presencia física en Europa y planea abrir un centenar de sus tiendas sin cajeros en España, Alemania e Italia, entre 2023 y 2024, según explica Info Retail.

Amazon Go inició su andadura en 2016. Son tiendas donde entras, coges lo que quieres y te vas. El «truco» está en que Amazon, a través de un sistema de visión artificial, sensores y aprendizaje automático, combinado con el móvil, puede ir detectando lo que hemos comprado para después cobrárnoslo como si lo hubiéramos hecho online.

Amazon también quiere expandirse con sus tiendas físicas

El formato de Amazon Go y sus supermercados sin cajeros parece funcionar. En Reino Unido ya cuentan con más de una docena de puntos de venta, mientras que en Estados Unidos hay hasta 24 tiendas, en ciudades como Nueva York, Seattle, San Francisco y Chicago.

Ahora serán España, Italia y Alemania los siguientes países donde Amazon abrirá sus tiendas. Por el momento no se ha anunciado qué ciudades recibirán estas tiendas, pero sí parece claro que no serán un fenómeno puntual, ya que la intención es implementarlas en gran número. En respuesta a Xataka, desde Amazon han preferido no hacer comentarios sobre estos planes de expansión de las tiendas Amazon Go.

Las tiendas sin cajeros suponen una forma completamente distinta de comprar de la que estamos acostumbrados. Para poder comprar necesitaremos una cuenta de Amazon, aunque no hace falta ser Prime.

En las tiendas Amazon Go no hay cajeros. Seleccionas el producto y te marchas. Amazon ya se encarga de cobrarlo correctamente.

El mecanismo de compra es lo que Amazon denomina ‘Just Walk Out’, donde el sistema asociará los productos agarrados a la primera persona que los toque. Es un punto importante que, en nuestra visita a una de estas tiendas, nos explicaron.

Una de las críticas es que mientras estamos comprando no tenemos información de lo que estamos escogiendo y únicamente al salir de la tienda, cuando nos cobren, podremos ver el listado de la compra. El recibo aparecerá al cabo de unos 12 minutos, tiempo para poder pedir aclaraciones o solicitar reembolsos en caso que el sistema haya tenido algún fallo.

Según explicó Amazon en su momento, el sistema de vigilancia funciona con más de 400 personas al mismo tiempo, aunque en las tiendas actuales estaba limitada (antes de la pandemia) la actividad a un máximo de 150 personas.

Pese a denominarse como «tiendas sin cajeros», lo cierto es que sí hay algunos empleados. La tienda es semi automatizada y no se realizan pagos allí, pero hay distintos empleados para acomodar a los clientes y algunos cocineros para platos preparados. También en la zona de bebidas alcohólicas habrá un encargado para determinar que se venden a mayores de edad.

Vía | Info Retail