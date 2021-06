Amazon Prime Day: mejores televisores que puedes comprar de oferta recomendados por nuestros editores

Este Prime Day 2021 puede ser un gran momento para renovar tu televisor gracias a las rebajas que encontramos de este festival de ofertas para usuarios de Prime, ya sea en modalidad de pago o en los 30 días gratis de prueba.

No obstante, cambiar de tele son palabras mayores. El electrodoméstico rey del salón no es una compra que se haga todos los días, de ahí que sea tan importante tener claro qué necesitas para elegir bien un televisor. Hemos preguntado a los editores de Xataka expertos en imagen y sonido por los televisores más interesantes que están de oferta este Prime Day 2021.

Hemos hablado con los editores Juan Carlos López de Xataka, Enrique Pérez de Xataka, Paco Rodríguez de Xataka Home y Antonio Sabán de Genbeta, especializados en audiovisual y habituales en nuestros análisis de televisores y estas son sus opiniones sobre cuáles son los mejores televisores que puedes comprar de oferta en este Prime Day 2021.

Recomendado por Enrique Pérez:

Recomendado por Paco Rodríguez:

«La Philips 55OLED804/12 a 979 euros , una gama media en OLED más que interesante por ese precio y que cuenta con sistema Ambilight de tres zonas para mejorar la experiencia de visionado en salas oscuras o incluso para usar como sistema iluminación ambiental.

Destacaría también su diseño sencillo y minimalista, el procesador P5 Perfect Picture Engine que ofrece uno de los mejores escalados del mercado, su sistema operativo Android TV con acceso a multitud de apps y la compatibilidad con sonido Dolby Atmos y altavoces 2.1 de 50 vatios integrados.

Me parece una tele muy completa para adentrarse en el sector de los modelos OLED si no queremos gastar mucho y no necesitamos lo último en conectividad para jugar a consolas de nueva generación, puesto que no cuenta con puertos HDMI 2.1. Aún así, por ese precio es toda una tentación para los amantes del cine.»