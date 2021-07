Amazon recibe la mayor multa de la historia de la Unión Europea en materia de privacidad: 746 millones de euros por no cumplir el RGPD

Amazon ha sido multado por la Unión Europea, en la que es la mayor multa de la historia hasta la fecha en materia de privacidad y violación del Reglamento de Protección de Datos Europeo (RGPD). El CNPD, la autoridad de protección de Datos de Luxemburgo, donde Amazon tiene la sede en Europa, ha impuesto una sanción de 746 millones de euros. Récord absoluto y casi 15 veces superior a la multa más alta hasta la fecha impuesta por no cumplir el RGPD.

A través de los últimos resultados financieros de Amazon, la compañía expone esta multa que data del 16 de julio de 2021 y se ha dado a conocer hoy. Amazon explica que la multa es debido a no cumplir con el RGPD de la Unión Europea; una multa que según su punto de vista «carece de fundamento» y por la que pretenden «defenderse enérgicamente».

Una sanción 15 veces superior al récord anterior (de Google)

Los 746 millones de euros rompen la baraja en lo relativo a las multas impuestas en materia de privacidad. En enero de 2021 se comunicó que el total de multas por incumplimiento del RGPD ascendían a 272,5 millones de euros, siendo 158,5 millones de euros relativos al 2020. Con la nueva multa a Amazon esta cifra se disparará.

De las empresas multadas por incumplir el reglamento destacaba Google, con una multa por parte de la autoridad francesa por valor de 50 millones de euros. En España, Caixabank y BBVA han sido multadas por 6 y 5 millones de euros respectivamente. Cantidades irrisorias en comparación con la sanción impuesta a Amazon.

Amazon se enfrenta a la mayor multa de la historia del RGPD, pero no queda claro en qué se basa. El Wall Street Journal apuntaba que la decisión estaba relacionada con prácticas de recopilación de datos de Amazon, pero que no incluían los Amazon Web Services.

La multa anunciada sobrepasa los 425 millones de dólares que se calculó inicialmente que podrían aplicarse. Pese a que la cantidad final casi se ha doblado, sigue estando muy por debajo del máximo del 4% que puede aplicarse por incumplimiento del RGPD. Una cantidad que en el caso de Amazon y sus ingresos anuales de 386.064 millones de dólares, podría ascender hasta los 15.442 millones de dólares.

Desde Amazon explican en un comunicado que «la prioridad principal es preservar la seguridad de la información de nuestros clientes y su confianza en nosotros. En este caso, no ha habido una brecha de seguridad y no se ha expuesto ningún dato de clientes a terceros. Estos hechos están fuera de toda duda. Estamos totalmente en desacuerdo con el fallo y tenemos la intención de apelar. La decisión de la CNPD se basa en interpretaciones subjetivas y no probadas de la ley de privacidad europea, y la multa propuesta es totalmente desproporcionada incluso con esa interpretación.»

Fuentes de Amazon explican a Xataka que la compañía ha cooperado antes y después con las autoridades de protección de datos de Luxemburgo, pero que no están nada de acuerdo con la resolución. Según apuntan, la decisión se basa en leyes de areas donde no se han realizado recomendaciones formales por parte de las autoridades.

En Xataka | Cómo de espía es el altavoz inteligente: comparativa de condiciones y escándalos con Amazon, Google, Apple y Facebook