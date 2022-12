Amazon Studios da luz verde a una serie de ‘God of War’: la exitosa franquicia llegará a Prime Video

Amazon sigue haciendo apuestas para mejorar el creciente catálogo de contenidos de Prime Video. El último movimiento de la compañía en este sentido llega de la mano de ‘God of War’. La exitosa franquicia de videojuegos llegará al servicio de streaming adaptada como una serie ‘Live Action’.

Ha sido la cuenta de Prime Video la que ha realizado el anuncio oficial del nuevo y ambicioso contenido. En un comunicado han dado más detalles. Este proyecto se materializará gracias a una asociación entre Sony Pictures Television, Amazon Studios y PlayStation Productions, con Rafe Judkins como showrunner.

La historia de Kratos llegará a Prime Video

“‘God of War’ es una franquicia cautivadora y basada en personajes que creemos cautivará a nuestros clientes globales tanto con sus mundos expansivos e inmersivos como con su rica narración”, dijo el director de contenidos globales de Amazon Studios, Vernon Sanders. El ejecutivo, no obstante, no dijo la fecha de estreno.

De momento sabemos que la historia se basará en los hechos del videojuego cuyo protagonista es Kratos. Este, después de exiliarse de su pasado empapado de sangre y terror en la antigua Grecia, decide dejar sus armas de lado en el reino nórdico de Midgard.

Después de la muerte de su esposa, Kratos emprende un peligroso viaje con su hijo para esparcir las cenizas de ella en el pico más alto. En un momento el personaje se da cuenta que el viaje es una aventura épica disfrazada que podrán a prueba sus lazos de padre e hijo y se verá obligado a luchar contra nuevos dioses.

‘God of War’ es tan solo uno de los contenidos basados en videojuegos que podemos encontrar en las plataformas de streaming. Por ejemplo, ‘The Witcher‘ está disponible en Netflix, ‘Halo’ llegó a Paramount y ‘The Last of Us’ llegará muy pronto a HBO.

