Amazon también quiere ser tu farmacia, y en EEUU ya tiene una suscripción de 5 euros al mes para conseguirlo

Hace un año publicabamos un artículo en el que contábamos cómo Amazon ya es tu jefe, tu supermercado, tu televisión y tu Internet. La novedad entonces era que también iba a convertirse en tu colegio, con un nuevo programa que la empresa lanzó en el sector académico. Hoy Amazon lo ha vuelto hacer. El gigante tecnológico quiere ser también tu farmacia: ha lanzado un servicio mensual Prime de 5 euros para enviarte todos los medicamentos que quieras.

Tarifa plana de medicamentos. RxPass es una nueva subscripción de medicamentos exclusiva para miembros Prime que cobra a los usuarios una tarifa mensual de 5 euros para enviarte todos los medicamentos que necesites (y estén recetados) a tu puerta. Esta tarifa es fija, incluye el coste de envío y no aumenta incluso si requieres varias recetas al mes. De momento, este servicio está disponible solamente en Estados Unidos, y aún no sabemos si Amazon tiene planes para extenderlo a Europa.

¿Qué incluye? Entre la lista de medicamentos cubiertos por el servicio encontramos 80 genéricos para tratar dolencias comunes, que incluyen Amoxicilina, que sirve para tratar la bronquitis o la neumonía, Losartán, el genérico del medicamento para la hipertensión Cozaar, Sertralina, el genérico del antidepresivo Zoloft, bupropión, cefalexina, doxiciclina, estradiol, tratamientos contra el reflujo gástrico, pastillas para el crecimiento del cabello, y un sinfín más de medicamentos.

Se trata de una maniobra muy grande del coloso tecnológico, pero está claro que el hecho de que la tarifa sea de 5€ y puedas pedir todos estos medicamentos hace evidente que el programa está dirigido a aquellos que ya pagan más que esto al mes por ellos. De forma que les sea rentable.

No son de marca. Ojo. Los productos enviados por Amazon no son de marca, sino que son versiones genéricas de medicamentos comunes ofrecidos bajo la marca Amazon Pharmacy. Eso quiere decir que es probable que el servicio ahorre dinero a los clientes en medicamentos genéricos de bajo coste, pero no afectará los precios de los medicamentos de marca más caros. Algunos expertos, de hecho, esperan que Amazon pierda dinero con este servicio.

Hay que tener en cuenta que, aunque los medicamentos genéricos representan alrededor del 86% de todas las recetas de EEUU, también son solo el 20% del gasto en medicamentos recetados.

La estrategia. Amazon ha querido entrar en el terreno de juego con la promesa de un precio más conveniente, a sabiendas de que el sistema de salud americano depende normalmente de seguros para operar y, en general, son muy costosos para las familias, lo que lleva a muchos a renunciar a obtener lo que necesitan. Amazon quiere solucionar eso.

Por otro lado, Amazon aún no ha dicho por qué 5 euros y si esa es una cifra subsidiada para atraer a más usuarios, pero los datos publicados el año pasado por la OCDE señalan que en EEUU el gasto anual per cápita en pagos de bolsillo por medicamentos recetados son de 164 al año de media. Si bien no es una cifra que cubra solo 80 condiciones como Amazon, da una idea de lo que se gastan normalmente, y por qué han decidido que el precio sea algo menor.

No es la primera vez que Amazon se mete en sanidad. En EEUU, los usuarios de Prime ya tenían acceso exclusivo a una farmacia online (Amazon Pharmacy), lanzada en 2020, donde comprar medicamentos. Con RxPass, ya no tienen que buscarlos, llegan a tu casa. Amazon ha buscado la oportunidad de entrar en el sector de la salud durante años, comprando empresas y lanzando servicios. Estas incluyen las adquisiciones de la farmacia online PillPack en 2018 y la plataforma de atención primaria OneMedical por 3.900 millones en 2022.

De hecho, Amazon ha lanzado varios servicios de atención médica en los últimos años. La compañía cerró su programa original de telesalud Amazon Care (lanzado en 2019) en noviembre del año pasado por su nuevo servicio de telesalud Amazon Clinic, una alternativa para acceder a un médico «sin citas ni salas de espera». Permite, según Amazon, acceso rápido a profesionales para tratar problemas relativamente comunes como infecciones urinarias, jaquecas, alergias o incluso control anticonceptivo.

