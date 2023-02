AMD Radeon RX 7900 XT, análisis: haber nacido a la sombra de la versión XTX no impide a esta GPU ser una bestia

Esta tarjeta gráfica tiene al enemigo dentro de su propia casa. AMD la presentó junto a la más ambiciosa Radeon RX 7900 XTX, que no es otra cosa que una versión hipervitaminada de la XT que vamos a poner a prueba en este análisis. Y en estas circunstancias es comprensible que muchos usuarios prestásemos más atención a la que sobre el papel es la más potente de las dos. Aun así, nos interesa no pasar por alto que ambas son soluciones de gama alta, y, sobre todo, que la XTX es habitualmente entre 150 y 250 euros más cara que la XT.

Esta situación coloca a los jugadores que tienen en mente hacerse con una de las nuevas tarjetas gráficas de AMD frente a una decisión delicada: ¿merece la pena afrontar ese desembolso adicional tomando como referencia la diferencia de rendimiento entre estas dos soluciones gráficas? Esta es una de las preguntas a las que daremos respuesta en este análisis, pero ahí va un pequeño espóiler para ir abriendo boca: la Radeon RX 7900 XT rinde mejor de lo que nos sugieren sus especificaciones si las comparamos con las de la XTX.

AMD Radeon RX 7900 XT: especificaciones técnicas

RAdeon rx 7900 xtx radeon rx 7900 xt microarquitectura RDNA 3 RDNA 3 transistores 58.000 millones 58.000 millones fotolitografía TSMC 5 nm (GCD) y 6 nm (MCD) TSMC 5 nm (GCD) y 6 nm (MCD) memoria vram 24 GB GDDR6 20 GB GDDR6 unidades de cálculo 96 84 aceleradores de rayos 96 84 procesadores de transmisión 6.144 5.376 motores de sombreado 6 6 unidades de texturas 384 336 unidades rop 192 192 frecuencia de reloj 2.300 MHz 2.000 MHz frecuencia de reloj máxima 2.500 MHz 2.400 MHz rendimiento fp32 61 TFLOPS 52 TFLOPS velocidad máxima de relleno de píxeles 480 GP/s 460 GP/s velocidad máxima de relleno de texturas 960 GT/s 810 GT/s caché infinity 96 MB 80 MB bus de memoria 384 bits 320 bits velocidad efectiva de la memoria 20 Gbps 20 Gbps ancho de banda de la memoria Hasta 960 GB/s Hasta 800 GB/s displayport 2.1 2.1 hdmi 2.1 2.1 USB Tipo C Tipo C consumo típico 355 vatios 315 vatios fuente de alimentación recomendada 800 vatios 750 vatios longitud de la tarjeta gráfica 287 mm 276 mm número de ranuras 2,5 2,5 conectores de alimentación 2 x 8 pines 2 x 8 pines precio 1.249,91 euros 994,90 euros



SAPPHIRE AMD Radeon™ RX 7900 XT Gaming Graphics Card 20GB GDDR6 HDMI / Dual DP / USB-C

Indagamos en la microarquitectura RDNA 3

Para abrir boca merece la pena que indaguemos en la que sin duda es una de las características más interesantes de las GPU Radeon RX 7000: los chiplets. Y es que estos son los primeros procesadores gráficos de consumo que apuestan por distribuir su lógica en varios circuitos integrados físicamente independientes, aunque, lógicamente, están interconectados mediante enlaces de alto rendimiento.

Esta estrategia sobre el papel permite a AMD optimizar el diseño físico de sus nuevas GPU con el propósito de incrementar el rendimiento por milímetro cuadrado de oblea de silicio. Además, no todos los chiplets tienen por qué estar fabricados empleando la misma fotolitografía, de manera que cada uno de ellos se puede producir utilizando la tecnología de integración que encaja mejor con su cometido y que permite balancear su coste.

El motor gráfico se conoce como GCD, aglutina la lógica esencial de la GPU y está fabricado en el nodo de 5 nm de TSMC

En la diapositiva que publicamos debajo de estas líneas podemos ver que las GPU Radeon RX 7000 incorporan siete chiplets. El motor gráfico se conoce como GCD (Graphics Compute Die), aglutina la lógica esencial de la GPU y está fabricado en el nodo de 5 nm de TSMC. Por otro lado, la memoria caché o MCD (Memory Cache Die) está distribuida en los otros seis chiplets, y se produce empleando la fotolitografía de 6 nm de TSMC.

Esto significa, sencillamente, que estas GPU utilizan «solo» dos tipos de chiplets. No obstante, dentro del MCD no reside solo la caché de nivel 3 (a la que AMD llama Infinity Cache); con ella cohabitan los controladores de 2 x 32 bits vinculados a la administración de la memoria GDDR6. Un apunte importante: la distribución de esta caché en varios chiplets permite a AMD escalarla fácilmente. De hecho, la GPU Radeon RX 7900 XTX, que es la que podemos ver en la diapositiva, incorpora seis MCD activos, mientras que la Radeon RX 7900 XT tiene cinco unidades activas.

La siguiente diapositiva recoge algunas de las características más interesantes del procesador gráfico más avanzado que tiene AMD ahora mismo: el Radeon RX 7900 XTX. Su rendimiento máximo teórico al llevar a cabo operaciones FP32 asciende a 61 TFLOPS, el GCD y los MCD están conectados mediante enlaces capaces de alcanzar una velocidad de transferencia de 5,3 TB/s, y, además, esta GPU trabaja codo con codo con un mapa VRAM de 24 GB de tipo GDDR6. Un apunte más: este chip aglutina 58.000 millones de transistores.

Vamos ahora con la que sin duda es una de las grandes promesas que nos hace AMD de la mano de la introducción de la microarquitectura RDNA 3: las GPU que la utilizan nos entregan, en teoría, un incremento del rendimiento por vatio del 54% frente a sus predecesoras con microarquitectura RDNA 2. Esta optimización es posible gracias tanto a la implementación de la arquitectura como a los procesos fotolitográficos empleados en la fabricación de la GPU.

Como veremos más adelante, hay varias diferencias importantes entre algunas unidades funcionales de la GPU Radeon RX 7900 XTX y la ligeramente más modesta 7900 XT, pero hay otro apartado en el que estas tarjetas gráficas difieren: su memoria VRAM. La RX 7900 XTX incorpora 24 GB de tipo GDDR6, mientras que la RX 7900 XT apuesta por 20 GB GDDR6. A priori ambos subsistemas de memoria tienen la capacidad necesaria para lidiar con la resolución 2160p en los juegos de última hornada, y también para rendir bien en un escenario de creación de contenidos.

Como hemos comprobado más arriba, la utilización de chiplets permite a AMD decantarse por la litografía idónea para cada uno de ellos. El GCD es el más complejo, por lo que, a pesar de estar fabricado en el nodo de 5 nm, tiene una superficie de 300 mm². Los MCD están producidos en el nodo de 6 nm, como hemos visto, y cada uno de ellos tiene una superficie de 37 mm².

La caché de nivel 3 encapsulada en las GPU Radeon RX 7000 no es idéntica a la que incorporan los procesadores gráficos RDNA 2. Esta memoria Infinity Cache de segunda generación trabaja codo con codo con el controlador de memoria de 64 bits (2 x 32 bits) del que hemos hablado brevemente más arriba, y, según AMD, el enlace de alto rendimiento que la comunica con la memoria GDDR6 multiplica por hasta 2,7 la productividad del enlace implementado en la microarquitectura RDNA 2.

La unidad funcional básica de los procesadores gráficos de AMD son las unidades de computación o CU. Podemos contemplarlas como los pequeños ladrillos con los que está construida la GPU, de manera que el rendimiento del procesador gráfico depende en gran medida del trabajo que es capaz de llevar a cabo cada una de estas pequeñas unidades funcionales. En RDNA 3 todas las CU tienen una misma estructura y son fácilmente escalables. De hecho, como veremos más adelante, las GPU Radeon 7900 XTX y XT difieren en el número de estas unidades que incorporan.

La siguiente diapositiva nos invita a indagar en el interior de estas diminutas CU. Curiosamente, gracias al desarrollo de la fotolitografía incorporan un 165% más transistores por mm² que sus predecesoras en la microarquitectura RDNA 2. Este incremento nos permite intuir que su complejidad es también notablemente mayor. Un apunte importante: cada CU incorpora bloques funcionales específicos que han sido implementados para intervenir en la ejecución de los algoritmos de inteligencia artificial y trazado de rayos.

Una de las características más relevantes de los procesadores stream integrados en el interior de cada CU consiste en que son capaces de expedir en cada unidad de tiempo el doble de instrucciones que sus predecesores integrados en las CU de RDNA 2. Sobre el papel esta mejora de la microarquitectura debería tener un impacto muy profundo en el rendimiento de estas unidades, lo que nos recuerda que la productividad de la GPU no está condicionada únicamente por la frecuencia de reloj a la que trabaja o el número de CU que incorpora; la forma en que están implementadas estas unidades funcionales importa. Y mucho.

Cada CU integra dos unidades funcionales especializadas en la ejecución de las instrucciones utilizadas en los algoritmos de inteligencia artificial. En esta revisión de las CU los ingenieros de AMD han implementado nuevas instrucciones, y, además, según esta marca el rendimiento de cada acelerador de inteligencia artificial es hasta 2,7 veces más alto que el de las unidades equiparables de las CU de RDNA 2.

Al igual que los nuevos aceleradores de inteligencia artificial, las unidades funcionales de cada CU especializadas en la ejecución del código vinculado al trazado de rayos también pueden lidiar con nuevas instrucciones. Según AMD los aceleradores RT de segunda generación de sus nuevas CU nos entregan un rendimiento hasta un 50% más alto que sus predecesores, una característica muy importante que persigue ayudarles a rivalizar con el renderizado con trazado de rayos de las GeForce RTX 40.

Una baza de las nuevas tarjetas gráficas de AMD con la que no cuentan las GeForce RTX 40 de NVIDIA consiste en que, como hemos visto, las salidas de vídeo DisplayPort de las Radeon RX 7000 implementan la norma 2.1. Esta especificación permite a este enlace alcanzar una velocidad de transferencia de hasta 54 Gbps, así como trabajar con una profundidad de color de 12 bits por canal. Pero esto no es todo. También puede transportar señales 4K de hasta 480 Hz y 8K de hasta 165 Hz.

Un inciso antes de seguir adelante. En una GPU el front end tiene una responsabilidad diferente a la del back end o motor de ejecución. Muy a grandes rasgos y sin entrar en detalles complicados este último se encarga de ejecutar las instrucciones, mientras que el front end se responsabiliza de recogerlas desde la memoria caché y de decodificarlas para que posteriormente puedan ser procesadas por el motor de ejecución.

Una peculiaridad de los procesadores gráficos Radeon RX 7000 es que en ellos su front end no tiene por qué operar a la misma frecuencia de reloj a la que trabajan los sombreadores del back end. El primero puede operar a una frecuencia de hasta 2,5 GHz (es un 15% más alta que la del front end de RDNA 2), y el segundo a 2,3 GHz. Esta diferenciación permite a la GPU ahorrar energía, por lo que condiciona su rendimiento por vatio.

Con frecuencia los entusiastas del hardware gráfico damos a los teraflops de una GPU más importancia de la que realmente tienen. Al fin y al cabo solo es un dato más del conjunto de características que describe el rendimiento de un procesador gráfico. En cualquier caso, ahí va un dato para saciar nuestro apetito: la GPU Radeon RX 7900 XTX nos entrega un máximo de 61 TFLOPS en operaciones FP32, una cifra muy superior a los 23,65 TFLOPS del procesador gráfico Radeon RX 6950 XT basado en la arquitectura RDNA 2.

El diseño de referencia de la Radeon RX 7900 XT, bajo nuestra lupa

Al igual que la versión XTX, esta tarjeta gráfica es mucho más impactante cuando la tienes delante, en vivo, que cuando la ves en una colección de fotografías como las que hemos tomado para ilustrar este artículo. El diseño que nos propone AMD es elegante y sobrio, pero lo que a mí más me ha llamado la atención es su construcción. Y es que el recinto en el que está confinada la placa de circuito impreso es muy sólido, algo, por otro lado, exigible a un componente por el que esta marca nos pide una cifra cercana a los 1.000 euros.

Aunque es grande, esta solución gráfica no es tan voluminosa como las GeForce RTX 4090 y 4080 de NVIDIA. También es un poco más compacta que la Radeon RX 7900 XTX. Tiene una longitud de 276 mm y ocupa en el interior de nuestro PC dos ranuras y media, aunque, curiosamente, el PCB es relativamente compacto. Estas dimensiones responden al disipador que los ingenieros de AMD han decidido introducir junto a los tres ventiladores de 80 mm de diámetro con el propósito de garantizar que la GPU, los chips de memoria y los módulos reguladores de voltaje no superarán bajo estrés máximo su límite térmico.

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver qué salidas de vídeo nos propone AMD en esta generación de tarjetas gráficas. Al igual que las Radeon RX 6000, esta RX 7900 XT incorpora una salida HDMI que implementa la norma 2.1. También tiene un puerto en formato USB-C y dos salidas DisplayPort, aunque no responden a la especificación 1.4; implementan la norma 2.1. En este artículo os explicamos con detalle qué mejoras nos propone esta revisión de esta interfaz.

AMD ha adoptado una estrategia más conservadora que NVIDIA a la hora de poner a punto la interfaz que nos permite alimentar sus nuevas tarjetas gráficas. Y es que tanto esta Radeon RX 7900 XT como la versión XTX recurren a dos conectores convencionales de 8 pines, lo que les permite convivir con un abanico muy amplio de fuentes de alimentación siempre que, eso sí, tengan una entrega de potencia coherente con el consumo total del equipo. AMD nos sugiere que la fuente sea de al menos 750 vatios.

No es la GPU más potente, pero no le intimidan los juegos a 2160p

La configuración de la plataforma de pruebas que hemos utilizado para evaluar el rendimiento de esta tarjeta gráfica es la siguiente: microprocesador AMD Ryzen 9 5950X con 16 núcleos (32 hilos de ejecución); dos módulos de memoria Corsair Dominator Platinum DDR4-3600 con una capacidad conjunta de 16 GB y una latencia de 18-19-19-39; una placa base ASUS ROG Crosshair VIII Hero con chipset AMD X570; una unidad SSD Samsung 970 EVO Plus con interfaz NVMe M.2 y una capacidad de 500 GB; y, por último, un sistema de refrigeración por aire para la CPU Corsair A500 con ventilador de rodamientos por levitación magnética.

Todas las pruebas las hemos ejecutado con la máxima calidad gráfica implementada en cada juego o test y habilitando la API DirectX 12 en aquellos títulos en los que está disponible

Otro elemento muy importante de nuestra plataforma de análisis es el monitor que hemos utilizado en nuestras pruebas: un ROG Strix XG27UQ de ASUS equipado con un panel LCD IPS de 27 pulgadas con resolución 4K UHD y capaz de trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz. Esta veterana pantalla es una pieza habitual en nuestros análisis y nos permite sacar todo el jugo a cualquier tarjeta gráfica de última generación.

Todas las pruebas las hemos ejecutado con la máxima calidad gráfica implementada en cada juego o test y habilitando la API DirectX 12 en aquellos títulos en los que está disponible. El modo de reconstrucción de la imagen que hemos seleccionado tanto en las tarjetas gráficas de NVIDIA como en las de AMD en aquellos juegos que implementan esta tecnología es el que prioriza el rendimiento. Y, por último, las herramientas que hemos utilizado para recoger los datos son FrameView, de NVIDIA; OCAT, de AMD; y FRAPS. Las tres están disponibles gratuitamente.

No podemos seguir adelante sin detenernos un momento para echar un vistazo a la fuente de alimentación a la que hemos encomendado la tarea de saciar a la Radeon RX 7900 XT. Durante nuestras pruebas hemos utilizado una fuente Corsair HX1500i modular con una capacidad de entrega de potencia máxima de 1.500 vatios y unas prestaciones acordes a la tarjeta gráfica que estamos analizando. De hecho, durante las decenas de horas que han durado nuestras pruebas esta fuente de alimentación se ha comportado de una manera completamente estable. Además, es sorprendentemente silenciosa.

En el test ‘Time Spy’ de 3DMark la Radeon RX 7900 XT ha quedado justo en la posición en la que podíamos prever que se colocaría: por debajo de la Radeon RX 7900 XTX y entre medias de la GeForce RTX 4080 y la GeForce RTX 4070 Ti. Nos interesa no pasar por alto que, precisamente, si nos ceñimos a su precio su competidora directa en el porfolio de NVIDIA es la RTX 4070 Ti. Este primer punto se lo anota la tarjeta gráfica de AMD.

En ‘Cyberpunk 2077’ la RX 7900 XT ha sufrido. A 1080p se siente relativamente cómoda, pero a 1440p y 2160p lo ideal es recurrir a la reconstrucción de la imagen empleando la tecnología FSR 2.1. De lo contrario la cadencia de imágenes por segundo se verá penalizada seriamente y nuestra experiencia se resentirá. En este juego rinde perceptiblemente mejor la GeForce RTX 4070 Ti.

En ‘Wolfenstein: Youngblood’, sin embargo, la Radeon RX 7900 XT se siente como pez en el agua. De hecho, rinde solo un poco menos que la versión XTX a todas las resoluciones. Aun así, a 2160p supera con claridad una cadencia sostenida de 200 FPS, por lo que este título es perfectamente disfrutable a cualquier resolución y con la máxima calidad gráfica posible si utilizamos esta GPU.

Aunque en ‘Doom Eternal’ la superan buena parte de sus competidoras, la Radeon RX 7900 XT rinde a las mil maravillas. De hecho, a 2160p nos entrega unos sólidos 119 FPS. Eso sí, no podemos pasar por alto que el motor gráfico de este juego está muy bien optimizado, por lo que todas las GPU de última generación deberían sentirse cómodas con él. De nuevo, este punto se lo lleva la GeForce RTX 4070 Ti.

‘Control’ es, como siempre, un hueso duro de roer. Con el trazado de rayos activado la Radeon RX 7900 XT se mueve como pez en el agua a 1080p y 1440p, pero lo pasa mal a 2160p. Eso sí, su rival directa, la GeForce RTX 4070 Ti, nos entrega a esta última resolución prácticamente el mismo rendimiento, por lo que es evidente que este título consigue exprimir hasta la última gota de jugo a estas dos GPU.

En ‘Death Stranding’ sucede algo parecido a lo que hemos visto en ‘Doom Eternal’. El motor gráfico de este juego está bien optimizado, y, aunque las GPU de última generación no nos entregan con él un rendimiento tan alto como en el título de id Software, rinden de maravilla. A 2160p la Radeon RX 7900 XT coquetea con los 140 FPS. No está pero que nada mal. A esta resolución la GeForce RTX 4070 Ti, sin embargo, se queda unos 20 FPS por debajo.

A pesar de su veteranía, el motor gráfico de ‘Final Fantasy XV’ sigue siendo duro de pelar. Aun así, la Radeon RX 7900 XT ha estado a la altura. De hecho, su rendimiento rivaliza con el de tarjetas gráficas más caras. En cualquier caso, curiosamente, la Radeon RX 7900 XT y la GeForce RTX 4070 Ti nos entregan prácticamente la misma cadencia de imágenes por segundo a todas las resoluciones. Por una vez lo justo es declarar un empate entre estas dos GPU.

Vamos ahora con nuestras pruebas de medición de la temperatura. Bajo exactamente la misma carga de trabajo la Radeon RX 7900 XT se calienta menos que la XTX, y solo arroja 1 ºC más que la GeForce RTX 4070 Ti. Un apunte interesante, aunque esperado: estas dos tarjetas gráficas, al igual que sus compañeras de generación, disipan menos energía en forma de calor frente al mismo estrés que las GPU de la anterior generación.

Para medir el nivel de ruido máximo emitido por cada tarjeta gráfica bajo estrés utilizamos nuestro sonómetro Velleman DVM805. Como podemos ver, la Radeon RX 7900 XT es perceptiblemente más ruidosa bajo estrés máximo que las soluciones gráficas con las que la hemos enfrentado. Solo la XTX es todavía más ruidosa. Aun así, no es un problema si cuando jugamos utilizamos auriculares, o bien unas cajas acústicas capaces de entregarnos un nivel de presión sonora razonable.

AMD Radeon RX 7900 XT: la opinión de Xataka

Es un hecho: las tarjetas gráficas son actualmente mucho más caras que las soluciones de la misma categoría con las que los usuarios podíamos hacernos hace varias generaciones. La Radeon RX 7900 XT a la que hemos dedicado este análisis es ahora mismo la segunda tarjeta gráfica más potente de AMD. Solo la supera la versión XTX, que, dicho sea de paso, es, como he mencionado en el primer párrafo de este artículo, entre 150 y 250 euros más cara. Aun así, si queremos hacernos con la RX 7900 XT tendremos que gastarnos aproximadamente 1.000 euros.

La XT rinde globalmente menos que la XTX, pero nos permite disfrutar con garantías la mayor parte de los juegos a 2160p

Es mucho dinero, de eso no cabe duda. En cualquier caso, suponiendo que nos liamos la manta a la cabeza y decidimos desembolsar esa cantidad, ¿merece la pena gastar un poco más e ir a por la XTX? Si nuestro presupuesto está muy ajustado y llegar a esos 1.000 euros nos va a obligar a hacer algún sacrificio, no. No la merece. La XT rinde globalmente menos que la XTX, es evidente, pero, aun así, nos permite disfrutar con garantías la mayor parte de los juegos a 2160p y con la mayor calidad de imagen posible.

Eso sí, si el dinero no es un problema y podemos gastar más, la XTX es una mejor opción. Y también lo son las GeForce RTX 4080 y 4090 de NVIDIA. La GeForce RTX 4070 Ti, que es su rival directa, rinde mejor que la XT en algunos juegos, aunque en otros ambas GPU van a la par. En mi opinión la RTX 4070 Ti es más atractiva que la XT si queremos sacar partido a la reconstrucción de la imagen mediante DLSS 3. De lo contrario la Radeon RX 7900 XT es una opción que merece la pena tener muy en cuenta. La pelota queda ahora en el tejado del hardware gráfico de gama media, que, sin lugar a dudas, está a punto de llegar.



SAPPHIRE AMD Radeon™ RX 7900 XT Gaming Graphics Card 20GB GDDR6 HDMI / Dual DP / USB-C

Esta tarjeta gráfica ha sido cedida para este análisis por AMD. Puedes consultar nuestra política de relaciones con las empresas.

Más información: AMD