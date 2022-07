American Express Centurion: así es la exclusiva tarjeta para las grandes fortunas del planeta

En España tenemos nuestra propia —y espinosa— historia con las tarjetas negras, pero no todas están envueltas en polémica y corruptelas. Las hay que son simple y llanamente una herramienta exclusiva para clientes aún más exclusivos y con un buen despliegue de millones en el banco.

La Centurion Card de American Express es quizás su quinta esencia elevada al cubo. Condiciones, costes y prestaciones aparte, la tarjeta sigue la misma lógica inapelable de los clubs exclusivos: solo entras si estás a la altura… O lo está, dadas las circunstancias, tu cuenta corriente.

Tan exclusiva es que, como explica Forbes, si estás leyendo sobre ella probablemente no sea para ti. De lo contrario quizás ya habrías recibido una llamada para sumarte a su club.

«If you don’t get it, you don’t get it«, bromea, tirando de ironía, The Washington Post.

¿Tan exclusiva es? Sí. Rotundamente.

Lujo para seguir disfrutando… de más lujo

Para empezar, solo puedes conseguirla por invitación o si, después de solicitarla, has superado los criterios de sus responsables. Si es el caso, prepárate para rascarte el bolsillo: la cuota de acceso es de 10.000 dólares y la tarifa anual de 5.000. Si quieres añadir más usuarios autorizados tendrás que pagar a mayores otra tarifa anual de 2.500 dólares por cabeza. En cuanto al gasto mínimo, en Forbes explican que las estimaciones oscilan entre unos 250.000 dólares anuales y millones.

La inmensa mayoría del lumpen mortal nos habríamos quedado ya en el camino, pero si no es tu caso, has conseguido superar la criba y consideras tolerables sus cuotas y requisitos, lo cierto es que la Centurion Card tiene desde luego sus ventajas. El problema, de nuevo, es que necesitas tener una cuenta bien nutrida para disfrutarlas. ¿De qué sirve más lujo si no te puedes permitir el lujo?

La primera ventaja y quizás una de las más valiosas es la exclusividad.

La Centurion es una señal de distinción, igual que conducir un Lamborghini con asientos de cuero diseñados por Prada, volar en jet privado, lucir un Rolex de 100.000 euros o que un megayate XXL te espere amarrado en Puerto Banús. No abunda la información oficial sobre la tarjeta, pero American Express sí permite echarle un ojo: negra y dorada, fabricada supuestamente y al menos en ciertos casos con titanio anodizado, sus usuarios la reciben en un exclusivo empaquetado de cuero.

Y la @AmericanExpress Centurion es -quizá- la tarjeta más prestigiosa del mundo.

Representación del máximo poder económico, plagada de beneficios y con la que seguramente se pagarán muchas entradas a la F1.

Paradójicamente es… negra.

In your face #Pigmentocracia !!! pic.twitter.com/wBJLMnVKna — Xavier Tello (@StratCons) August 10, 2019

Una vez con ella en el bolsillo está pensada para que un mundo de lujos y exclusividad resulte…

… Exacto: aún más lujoso y exclusivo.

Forbes permite conocer algunas de sus ventajas: un trato de élite en algunas de las cadenas hosteleras más lujosas del mundo, como Hilton o Marriot, y un estatus especial a la hora de, por ejemplo, embarcar o acceder a salas de espera VIP en los aeropuertos.

Al usarla acumulas además puntos que luego puede canjear por recompensas cuando viajas o haces más compras. Uno de sus fuertes son los acuerdos que ofrece con firmas del mercado luxury. ¿Te gustan los hoteles de cinco estrellas? ¿Por qué no disfrutarlo entonces con un pellizco de extras, como cuartos aún más lujosos, créditos especiales o mayor flexibilidad en los chek out?

De todas las ventajas de la Centurion quizás la más interesante sea que te permite disfrutar de los servicios de un asesor personal. Lo sé, algo parecido ofrecen las tarjetas normales, pensadas para cuentas mileuristas. En el caso de la Centurion Card sin embargo puedes tomarte lo de la plena disponibilidad del asesor al pie de la letra, sin remilgos ni casi límites.

¿Quieres regalar una PS5 a tu hermano pasado mañana? No hay problema. Él la busca. ¿Que te ha pillado la erupción de un volcán mientras disfrutabas de tus vacaciones en mitad de la Polinesia? No pasa nada. Ya se encarga de hacer los trámites para que puedas volver a casa con comodidad.

«Con Centurion® puede acceder a nuestro excepcional servicio al cliente las 24 horas del día, los siete días de la semana, que lo ayudará con sus requisitos, sin importar cuán pequeños o grandes sean», presume la propia American Express en su dossier sobre la tarjeta.

Servicios exclusivos.

Para clientes exclusivos.

Imágenes | Clemson (Flickr) y Theorb (Wikipedia)