Android 13: guía con 41 funciones y trucos para exprimir el sistema operativo móvil

Te traemos una guía con 41 funciones y trucos para Android 13, con la que te traemos todo lo que necesitas saber para sacar el máximo partido a sus funciones. Con esta guía, te vamos a ir enumerando las principales funciones y algunos de los trucos que podrás utilizar en tu móvil cuando tenga esta versión del sistema operativo.

En este artículo, no vamos a limitarnos a las funciones nuevas de esta versión, sino que vamos a incluirlas todas, las que llegaron en la versión anterior de Android e incluso otras anteriores. La idea es que si un usuario compra su primer Android y tiene Android 13, tenga todo lo necesario para sacarle el máximo provecho.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, si crees que nos hemos dejado algún truco importante te invitamos a compartirlo con todos los demás en la sección de comentarios. Así, cuando los usuarios que necesitan de estos consejos lleguen al artículo, podrán beneficiarse del conocimiento colectivo de nuestra comunidad de Xatakeros.

Activa el modo oscuro

Empezaremos por un clásico, el de activar el modo oscuro para que todos los fondos sean de colores negros, y que así tu viste esté más descansada cuando estés utilizando el móvil. Además, al activarlo a nivel de sistema operativo muchas apps lo detectarán y activarán sus propios modos oscuros de forma automática. Puedes activarlo y desactivarlo con un botón, o programarlo por horas.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Pantalla.

Ahora, pulsa en Tema oscuro.

Aquí podrás activarlo o desactivarlo.

Si pulsas en Programación, podrás elegir las horas a las que se activa.

Utiliza sus buscadores internos

Esta no es una función nueva de Android 13 ni mucho menos, y lleva mucho tiempo en Android ya. Sin embargo, sigue siendo algo que te va a permitir ahorrar mucho tiempo, dos buscadores que puedes encontrar tanto en el cajón de aplicaciones como en el menú de Ajustes. Ambos te ayudarán a encontrar aplicaciones u opciones sin tener que perder tiempo en buscarlas, simplemente tienes que buscar la app que quieres abrir o el ajuste al cambiar.

El buscador del cajón de aplicaciones es simple, solo tienes que empezar a escribir un nombre y se mostrará las apps que coincidan con él. Es perfecto para cuando tengas muchas instaladas y no quieras estar buscando manualmente. Y luego está el buscador de los ajustes, que es incluso más útil. Podrás encontrar esas opciones que no saben exactamente en qué sección están enterradas.

Cambia de idioma a cada app

Esta es una de las principales novedades de Android 13, la de poder configurar el idioma de las apps por separado. Aunque todavía no funciona con todas las apps, esto es algo que puede ayudarte en el caso de que haya apps concretas que prefieres usar en otros idiomas sin que esto afecte a las demás.

Entra a los ajustes del móvil.

Pulsa sobre la opción de Sistema.

Aquí dentro, pulsa en Idiomas e introducción de texto.

A continuación, pulsa en Idiomas de las aplicaciones.

Tendrás una lista con tus apps instaladas.

Pulsa en una de las aplicaciones, y podrás elegir el idioma en el que la vas a usar.

Interfaz con los colores de tu fondo de pantalla

Desde la versión anterior, Android te permite adaptar los colores de la interfaz a los del de tu fondo de pantalla. De esta manera, los elementos de la interfaz tendrán un color relacionado con el fondo que elijas, haciendo que todo el diseño de Android quede más estético y cohesionado.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Fondo de pantalla y estilo.

Cuando cambies de fondo de pantalla, asegúrate de seleccionar la opción de Colores del fondo que hay debajo.

Con esta opción, debajo verás una paleta de colores que ha sido extraída de los de tu fondo de pantalla.

Iconos con colores de tu fondo de pantalla

Dentro de estas opciones del punto anterior, hay una opción que todavía está en Beta en Android 13 como lo estaba también en la versión anterior. Y es la posibilidad de cambiar los iconos de las principales aplicaciones por unos iconos que utilicen un color basado en el que tenga el fondo de pantalla que estés utilizando. Los iconos de muchas apps cambian para tener un color plano y basado en tu fondo de pantalla.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Fondo de pantalla y estilo.

Activa la opción de Iconos con tema.

Cambia cuántas apps caben en el escritorio

Aprovechando que en estas opciones de Fondo de pantalla y estilo Google ha centralizado la configuración del aspecto de Android, dentro también vas a poder elegir el número de cuadrículas que tiene la parrilla del escritorio, en cantidad de horizontales y verticales. En cada cuadrícula cabe el icono de una app, por lo que determina cuántas filas y columnas puedes usar y cuántas apps caben en el escritorio.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Fondo de pantalla y estilo.

Pulsa en Cuadrícula de apps.

Irás una pantalla donde vas a poder elegir la cantidad de filas y columnas que quieras utilizar.

Cambia el tamaño de los elementos de pantalla

Otra de las opciones que tienes desde hace algunas versiones para configurar el aspecto de tu Android es la de aumentar o disminuir el tamaño de los elementos de pantalla. Esto incluye los iconos, o el texto y el resto de elementos que pueda haber en las aplicaciones. Esto puede hacer que algunos iconos o apps cambien de sitio, pero te ayudará si tienes problemas de vista.

Entra a los ajustes del móvil.

Pulsa sobre la opción de Pantalla.

Ahora dale a Tamaño y texto de la pantalla.

Elige el tamaño que quieras para la fuente o los iconos

Graba la pantalla de tu móvil

En la versión nativa de Android, desde hace ya varias versiones puedes grabar lo que pasa en la pantalla de tu móvil. Esto te permite capturar en vídeo lo que quieras, ya sea lo que haces en una app o tus partidas a videojuegos. También podrás elegir si quieres que se marquen los toques que das en la pantalla o que se grabe el audio.

Desliza dos dedos hacia abajo desde la barra de notificaciones para mostrar los ajustes rápidos.

Pulsa en el acceso directo de Grabación de pantalla.

A veces tendrás que deslizar un poco hacia la derecha si la opción está un poco más escondida.

Irás a una pantalla donde puedes habilitar la grabación de audio o mostrar toques en la pantalla.

Si pulsas en donde pone Grabar audio, podrás elegir entre usar el audio del dispositivo, el del micrófono por si hablas, o el audio y micrófono del dispositivo.

Pulsa en Iniciar para grabar, y luego detén la grabación cuando quieras. Se generará un vídeo con lo que hayas grabado.

Escáner QR desde cualquier parte

Una de las novedades de Android 13 es que se ha añadido un escáner de códigos QR a los ajustes rápidos. De esta manera, en el momento que quieras con solo un gesto podrás activar el escáner para acceder a esa carta de menú o cualquier otra información que haya tras un QR, todo sin tener que pensar qué app quieres instalar para hacerlo. Vendrá integrado en el sistema.

Ordena los ajustes rápidos

Y si la opción del punto anterior quieres que esté bien visible, siempre puedes cambiar los ajustes rápidos de la barra de estado para moverla a primer plano, y ordenar todas las muchas opciones que aparecen de la manera que más te convenza. Para eso, tienes un botón para editar los accesos directos que se muestran aquí.

Desliza dos dedos hacia abajo desde la barra de notificaciones para mostrar los ajustes rápidos.

Pulsa el botón de cambiar los iconos. No es el icono de la rueda dentada, sino el del lápiz.

Irás a la pantalla para editar los accesos directos. Arriba tienes los que se muestran, pudiendo arrastrarlos para cambiar el orden.

Más abajo tienes los que están disponibles pero no tienes configurados, por si quieres arrastrarlos hacia arriba para añadirlos.

La cantidad y los accesos disponibles van a depender de cada fabricante y las opciones que ofrezca.

Utiliza los controles de Casa

Otra de las opciones que tienes en los iconos de la barra de estado es la de Casa, que anteriormente se llamaba Control de dispositivos. Con esta opción, podrás controlar los dispositivos vinculados a tu cuenta de Google sin tener que abrir la aplicación Home. Desde bombillas inteligentes hasta cualquier otro accesorio que hayas conectado.

Lo único que vas a tener que hacer es pulsar en este botón, e irás a una pantalla en la que puedes ver todos los dispositivos que hay vinculados. Entonces, simplemente pulsa sobre ese que quieras controlar.

Evita las notificaciones de una nueva app

Esta es otra de las novedades de Android 13, y aunque parece poca cosa, puede ayudarte a no tener que configurar luego las notificaciones de cada app a posteriori. Android ahora te va a permitir elegir si una nueva app te muestra notificaciones desde la primera vez que la abras con una ventana que te aparecerá en ella

Hasta ahora, cuando instalabas una nueva aplicación las notificaciones estaban activadas por defecto. Pero ahora, la primera vez que abras una se mostrará un diálogo en el que se te pregunta si quieres o no quieres que la muestre. Esto es algo que luego podrás cambiar manualmente.

Configura las notificaciones de cada app

Para que tu móvil no se vuelva muy molesto con todas las aplicaciones enviándote notificaciones y sonidos cada poco rato, conviene decidir qué tipo de notificaciones muestra cada app, o incluso desactivar todas las de determinadas apps que no quieres que molesten. Así, cuando te llegue una notificación sabrás que es por algo que realmente te interesa.

Entra a los ajustes del móvil.

Pulsa sobre la opción de Notificaciones.

Una vez dentro, pulsa en Ajuste de aplicaciones.

Irás a una lista de apps, donde puedes desactivar todas las notificaciones de ella con los controles que tienen a la derecha.

Si entras en una de las apps, podrás especificar qué tipo de notificación dejas activada y cuáles desactivas.

Usa (o no) el historial de notificaciones

Una opción curiosa de Android es que puedes activar un historial de notificaciones para revisar cuando quieras todas las que te hayan ido llegando. Así, evitarás que haya notificaciones que se pierdan porque no las has visto o las has cerrado sin querer.

Entra a los ajustes del móvil.

Pulsa sobre la opción de Notificaciones.

Una vez dentro, pulsa en Historial de notificaciones.

Puedes activarlo o desactivarlo.

Si lo activas, verás las notificaciones anteriores que te llegaron.

Dale prioridad a ciertos chats

Android tiene un ajuste con el que puedes configurar la prioridad de tus conversaciones en distintas apps de mensajería. Android detectará los chats abiertos en cada app de mensajería, y te permite decir con quién quieres tener prioridad en las notificaciones, o cuales son menos prioritarias y ni siquiera se te notifican.

Entra a los ajustes del móvil.

Pulsa sobre la opción de Notificaciones.

Una vez dentro, pulsa en Conversaciones.

Podrás elegir las conversaciones de tus chats de mensajería a los que le das más o menos prioridad.

Oculta la información sensible de la pantalla de bloqueo

Cuando tienes el móvil bloqueado, las notificaciones se muestran en la pantalla de bloqueo y su contenido lo puede ver cualquiera. Por eso, un sistema que tiene Android para proteger un poco tu privacidad en este contexto es hacer que el contenido sensible no se muestre en la pantalla de bloqueo… o nunca.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Privacidad.

Pulsa en Notificaciones en pantalla de bloqueo.

En el menú que se abre, elige la opción de Mostrar contenido sensible solo al desbloquear o No mostrar ninguna notificación.

Quita el reproductor multimedia de las notificaciones

Android incluye un reproductor multimedia en las notificaciones para reproducir el contenido que te llega. Pero a veces puede quedarse enganchado y ser molesto, y por eso lo vas a poder desactivar manualmente.

Entra al panel de notificaciones.

Mantén el dedo pulsado sobre el reproductor multimedia.

Cuando se muestren las opciones, entra en Ajustes.

Desactiva la opción de Fijar reproductor multimedia.

Configura las aplicaciones por defecto

Como el resto de sistemas operativos, Android tiene un elenco de aplicaciones que son las que abren determinado tipo de contenido por defecto. Normalmente, cuando instalas una nueva app que interactúe con uno de los contenidos te preguntará si quieres convertirla en app por defecto, pero también puedes cambiar cuando quieras las aplicaciones por defecto de forma manual.

Entra a los ajustes del móvil.

Pulsa sobre la opción de Aplicaciones.

Ahora, dale a la opción de Aplicaciones predeterminadas.

Ahora, ve pulsando sobre las aplicaciones de navegador, de lanzador, de teléfono y todas las secciones que quieras para cambiar su app predeterminada.

Desactiva la ubicación precisa

Una función que llegó en la versión anterior de Android y que sigue siendo útil es la de desactivar las ubicaciones precisas de las aplicaciones que tú quieras de forma individual. De esta manera, si una app necesita tener continuamente tu ubicación para funcionar, podrás hacer que la tenga pero no de forma precisa para conservar un poco de privacidad.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Ubicación.

Ahora, dale a Permisos de ubicación de aplicaciones para gestionarlos.

Pulsa cualquiera de las aplicaciones.

Desactiva la opción de Usar ubicación precisa.

Usa dos apps a la vez con la pantalla dividida

Android lleva tiempo teniendo un modo de pantalla dividida con el que puedes utilizar dos apps a la vez, una en la mitad superior y otra en la inferior. Esto es algo que te puede ayudar en muchos contextos.

Desliza desde la parte inferior hacia el centro de la pantalla.

Se abrirá la pantalla con las últimas apps abiertas.

Pulsa en el icono de una de las apps, encima de su previsualización.

En el menú que aparece, elige la opción de Pantalla dividida.

Esa app quedará en la mitad superior, y ahora tendrás que elegir otra para la inferior.

Revisa la configuración de seguridad de tu móvil

Cuando entres en el apartado de Seguridad de los ajustes de tu Android, irás. aun panel. en el que se le da una nota a tu configuración de seguridad. En ella, se te indicará por colores si tu móvil tiene una buena configuración, una mala o una mediana.

Además de esto, debajo de este cuadro general en el que se te indica esa especie de nota de seguridad, tendrás una lista de paso que tienes que dar para tener la mejor seguridad posible. Android te indicará los pasos que te faltan dar para tener la mejor configuración posible.

Fija una aplicación en la pantalla

También vas a poder fijar una aplicación en tu móvil Android. De esta manera, harás que una aplicación se quede en primer plano sin que la puedas cerrar para utilizar otra. Esto puede ser algo útil en casos como en el de que le vayas a prestar un momento tu móvil a alguien, y quieras quedarte con la tranquilidad de que no saldrá de una aplicación y empezará a cotillearte el móvil.

Entra a los ajustes del móvil.

Pulsa sobre la opción de *Seguridad.

Pulsa en Configuración avanzada.

Abajo del todo, pulsa en Fijar aplicaciones.

Podrás activar la fijación de aplicaciones, y elegir la opción de solicitar tu PIN para cuando las quieras quitar.

Ahora, en la vista de las aplicaciones abiertas, pulsa sobre el icono de la aplicación que quieras fijar.

En el menú que se abre, pulsa la opción Fijar.

Edita un elemento del portapapeles

Cuando copias algo en Android 13, te aparecerá una previsualización en pequeño en una de las esquinas inferiores de la pantalla. Esto es parecido a lo que pasaba hasta ahora, pero con un diseño diferente, y tendrás un botón para compartir el elemento de forma rápida mediante alguna app.

Además de esto, si pulsas en el icono del elemento guardado entrarás en una previsualización donde puedes editarlo, como por ejemplo dibujando por encima de una captura de pantalla, y luego puedes compartirlo directamente.

Navega entre las aplicaciones abiertas

En la parte inferior de la pantalla de tu Android tienes un punto o una raya que sirve de referencia para los controles táctiles. Si deslizas ese punto inferior hacia la izquierda o derecha, irás navegando por las aplicaciones que has ido abriendo antes o después de esa en la que estés.

Extrae texto de las apps sin abrirlas

Y cuando estés visitando la vista en la que se muestran las aplicaciones funcionando en segundo plano, hay un pequeño truco que puedes hacer. Puedes seleccionar fragmentos del texto que aparece en las apps sin tener que entrar en ellas de forma explícita, directamente desde el visor en el que aparecen todas.

Desliza desde la parte inferior hacia el centro de la pantalla.

Se abrirá la pantalla con las últimas apps abiertas.

Pulsa en el botón Seleccionar que hay abajo a la derecha o simplemente mantén pulsado el texto en un texto.

Tras seleccionar un texto, te aparecerá el menú para copiarlo, compartirlo o buscarlo en Google.

Extrae las fotos de las apps sin abrirlas

Y cuando estés en el visor de aplicaciones abiertas y hay una foto en alguna de ellas, también puedes extraer esa foto sin entrar a la app, siempre directamente desde el visor. Para eso, simplemente mantén el dedo pulsado en la foto que se vea en el visor de apps, y se analizará con Google Lens pudiendo copiarla, compartirla o guardarla directamente en el móvil.

Asistente de Google en el botón de encendido

Cuando mantienes pulsado el botón de encendido, Android muestra el menú de apagado. Pero también puedes elegir qué hace el atajo de mantener pulsado el botón de encendido para hacer que se active el Asistente de Google en su lugar, ya que esto puede ser algo que necesites utilizar más a menudo sin tener que estar diciendo Ok Google.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Sistema.

Ahora, dale a Gestos.

Aquí dentro, pulsa en Mantener pulsado el botón de encendido.

Podrás activar la opción de usar el asistente, o desactivarla para mostrar el menú de apagado.

Aumenta la sensibilidad de la pantalla

Si utilizas un protector de pantalla, posiblemente veas que su sensibilidad se ve reducida debido al grosor extra que este le añade. Para esto, Android ofrece la posibilidad de aumentar la sensibilidad de la pantalla y contrarrestar el hecho de que utilices un protector.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Pantalla.

Ahora, activa la opción de Aumentar la sensibilidad táctil en el apartado de Otros controles para la pantalla.

Desactiva el acceso a la cámara o micrófono

En los ajustes de Android tienes dos palancas para desactivar completamente el acceso a tu cámara o micrófono. De esta manera, no vas a necesitar tener que configurar los permisos de cada app por separado, desactivando estos accesos todas las apps dejarán de poder acceder a ellos.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Privacidad.

Aquí, podrás desactivar Acceso a la cámara o Acceso al micrófono.

Evita que las apps le manden datos a Android

Y ya que estás en las opciones de privacidad, también puedes desactivar el interruptor de Personalizar usando datos de aplicaciones. Con él, las apps dejarán de enviarle datos de uso a Android. Esto ayudará a mejorar tu privacidad.

Desactiva las notificaciones silenciosas

En Android tienes dos tipos de notificaciones. Cuando deslices hacia abajo la barra de notificaciones irás a la pantalla donde se verán las normales con las que puedes interactuar, y debajo de ellas tienes unas silenciosas, que se consideran como menos relevantes. Si directamente no quieres ni que aparezcan ahí, puedes desactivarlas..

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Notificaciones.

Baja y activa la opción de No mostrar notificaciones silenciosas en la barra de estado.

Interactúa con las notificaciones

Esta es una de las funciones clásicas de Android, y de esas que hacen que el sistema operativo de Google le de mucho valor a las notificaciones. Puedes interactuar con su contenido directamente desde la misma notificación sin tener que entrar en la app, por ejemplo para responder a un chat o a un correo electrónico. Las opciones disponibles dependen de cada aplicación, y cada una puede mostrar unas interacciones diferentes.

Controla el móvil con una sola mano

Si estás utilizando un móvil demasiado grande y te cuesta poder controlarlo con una sola mano, debes saber que en la configuración de Android puedes activar el modo de una mano. Con este modo, la interfaz se hace más pequeña y se va a una esquina inferior para que llegues a todos los puntos con el pulgar.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Accesibilidad.

Ahora, dale a Controles del sistema.

Aquí dentro, pulsa en Modo a una mano y activa la opción.

Desactiva la navegación por gestos

Si echas de menos el sistema clásico de tres botones de Android para controlar el sistema operativo, debes saber que puedes activarlo y olvidarte de la navegación por gestos. Así, si no terminas de aclararte con los gestos, tendrás los clásicos tres botones en la parte inferior para controlar el móvil.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Accesibilidad.

Ahora, dale a Controles del sistema.

Aquí dentro, pulsa en Navegación del sistema.

Puedes elegir la opción de Navegación con 3 botones.

Muestra u oculta el porcentaje de batería

Un truco rápido de Android es que puedes activar o desactivar la opción de que se muestre el porcentaje de batería que queda en el móvil directamente desde el icono de la barra superior. Esto es algo que vas a poder cambiar a tu gusto para visualizarlo u ocultarlo.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Batería.

Baja y activa o desactiva la opción de Porcentaje de batería.

Batería inteligente para ganar autonomía

Desde hace ya bastantes años Android implemente el sistema de batería inteligente, con el que puedes ahorrar batería analizando nuestros patrones de uso para saber cuándo limitar el consumo de las apps que menos utilizamos. La opción sigue ahí, aunque no siempre viene activada por defecto.

Entra a los ajustes del móvil.

Pulsa sobre la opción de Batería.

Pulsa en Preferencias de funciones inteligentes.

Ahora, activa la opción de Batería inteligente.

Aprende a usar Bienestar Digital

Bienestar Digital es una de las propuestas de Google para reducir el uso del teléfono móvil. Gracias a él, puedes tener un control más férreo sobre lo que haces con el móvil, el tiempo que lo utilizas, y añadir algunas restricciones. Aunque el fabricante de tu móvil puede haber eliminado la opción, en la versión base de Android 12 sigue estando.

Lo verás dentro de los ajustes, y su interfaz principal nos mostrará el tiempo de uso, el número de desbloqueos y las notificaciones recibidas durante el día. Del mismo modo, podemos gestionar las notificaciones que nos llegan, activar un modo descanso para que nadie nos moleste durante cierto periodo de tiempo, y acceder a un panel de control donde veremos de forma pormenorizada el uso del teléfono.

Móvil siempre desbloqueado en sitios de confianza

Android también tiene una función llamada Smart Lock, y que permite hacer más inteligente la función de bloqueo del dispositivo. Con ella, puedes hacer que el móvil se desbloquee sólo en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando estés en una ubicación concreta, cuando tengas cerca un dispositivo de confianza como el reloj, o simplemente se mantendrá desbloqueado mientras lo tengas en movimiento.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Seguridad.

Pulsa en configuración avanzada abajo del todo.

Pulsa en la opción Smart Lock.

La primera vez, tendrás que introducir tu PIN.

Ahora ya puedes configurar dónde y cómo hacer los desbloqueos inteligentes.

Comparte tu WiFi por QR o Nearby

Android te permite compartir la WiFi a la que estás conectado con alguien que esté contigo, para así no tener que dictarles una contraseña complicada o darles un papelito con ella para que gasten un rato largo en escribirla. Vas a tener dos maneras diferentes para hacerlo, por código QR o por Nearby, que es el sistema inalámbrico para compartir cosas entre móviles Android cercanos.

Para esto, tienes que entrar en los ajustes de la WiFi a la que estás conectado. Una vez dentro de su perfil, pulsa en el botón de Compartir que aparece junto a las opciones de olvidar o desconectar. Esto te llevará a una pantalla con el QR de acceso a la WiFi, y debajo tendrás un botón Nearby para compartirla con esta tecnología.

Detección de caras para girar la pantalla

Android te permite activar una opción para detectar la orientación en la que está tu cara, y que así, el giro automático de pantalla no se active cuando no es necesario, como si estás tumbado en horizontal y de lado. Así, en vez de la orientación del móvil, Android tendrá en cuenta la de tu cara para girar o no la pantalla.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Pulsa en Pantalla.

Pulsa en la opción Girar pantalla automáticamente.

Además de la opción de girar automáticamente, también puedes activar la opción de Habilitar Detección de caras.

Vas a necesitar tener un móvil con una cámara frontal bastante moderna para poder usar la opción, en algunos no aparecerá.

Limitar el ancho de banda de descarga

Y para terminar, Android 13 te permite limitar la velocidad de descarga que usa tu móvil en una WiFi. Así, si estás usando una WiFi poco potente evitarás acaparar demasiada conexión y que a los demás les vaya todo demasiado lento. Eso sí, la opción está bastante escondida.

Entra en los ajustes de tu móvil.

Entra en Información del teléfono, y pulsa repetidamente en Número de compilación hasta activar los ajustes para desarrolladores.

Vuelve a la pantalla principal de los ajustes y pulsa en Sistema, y dentro ve a Opciones para desarrolladores.

Dentro, pulsa en Límite de frecuencia de descarga de la red.

Podrás elegir el ancho de banda que usa tu móvil en una WiFi, capando su velocidad máxima.