Android Auto 10.4 oficial: novedades y cómo descargar la última versión estable

Ya estamos en septiembre, y Google tiene una nueva versión final de su sistema operativo para el coche. Se trata de la versión oficial y estable de Android Auto 10.4, el sistema operativo para el coche, pero que se instala en el móvil y luego lo conectas al auto para usarlo en su consola.

En este artículo vamos a explicarte cuáles son las novedades de este nuevo lanzamiento en el caso de que las haya. Y si no las hubiera, también te vamos a entender a qué se debe esa eterna aparente falta de nuevas funciones de cada versión de Android Auto.

Novedades de Android Auto 10.4

Como viene siendo habitual, no puedes esperar que Android Auto 10.4 vaya a venir repleto de novedades. Sin embargo, parece que sí hay alguna en esta ocasión, como un nuevo diseño para Google Assistant que se le está activando a muchos usuarios. Tal como suele hacer Google, esta es una novedad progresiva que no llega a todos a la vez.

No hay más novedades más allá de esta, y tampoco hemos visto el lanzamiento masivo de otras ya anunciadas. Nos referimos al nuevo diseño del Asistente de Google, el nuevo selector de contactos o la configuración para coches eléctricos. Tampoco ha llegado para todos Coolwalk.

Estas novedades no han llegado a todos todavía, pero poco a poco van llegando a más usuarios. Esto quiere decir que es posible que tras actualizar tengas suerte y te llegue a ti, pero también puede ser que no lo haga. Google es muy prudente con esto para evitar que una novedad cause problemas generalizados a todos.

Por lo tanto, Google sigue priorizando el desarrollo centrándose en la solución de bugs, errores internos y problemas de estabilidad, aunque tampoco han estabilizado cuáles de ellos han solucionado.

Y esto último es así porque las novedades de Android Auto van por dentro, con pequeños cambios en el código del sistema operativo. Es un sistema para la conducción, por lo que cualquier error en la app puede ser fatal, lo que hace que en las actualizaciones de Android Auto no pueden simplemente lanzar una nueva función y luego irla mejorando, porque cada fallo puede costar vidas.

Actualiza a Android Auto 10.4