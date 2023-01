Android Auto Coolwalk es un reflejo del problema de las actualizaciones en Android: unos las tienen, otros no

Si no te ha llegado la actualización Coolwalk de Android Auto, tranquilo, no estás solo. Las actualizaciones en Android siempre son progresivas, aunque lo de esta versión de Android Auto es bastante particular. En noviembre de 2022 avisábamos: Coolwalk estaba empezando a activarse. Algunos usuarios de la versión beta reportaban la llegada de la nueva interfaz. Pero solo algunos.

Dos meses después, el día 6 de enero, «empezaba» el despliegue oficial. Google anunciaba la llegada de Coolwalk y era de esperar que, poco a poco, el rediseño fuera llegando. Estamos a las puertas de cerrar febrero, y no son pocos los usuarios que siguen con la interfaz antigua.

El problema no es Coolwalk, el problema es que algo pasa con las actualizaciones en Android

Ha pasado cerca de un mes desde que se anunciase el despliegue de Android Auto Coolwalk. Siguen lanzándose versiones actualizadas del sistema operativo de Android para nuestros vehículos, y los usuarios reportan que no hay noticias de Coolwalk. Es el caso de servidor y todo su círculo. En mi caso particular, tengo varios teléfonos con Android 13 y las últimas betas de Android Auto: no hay ni rastro de la actualización.

En Reddit los usuarios cuentan situaciones aún más curiosas, como la de un usuario que recibió Coolwalk al conectar su Galaxy S20 al coche. Tras comprarse un Galaxy S22, asegura haber perdido la nueva interfaz. Otros usuarios comentan que en algunos teléfonos les aparece, que en otros no… El principal punto aquí es que las actualizaciones de Google dependen del servidor, y no directamente de que tengamos actualizada o no las apps a la última versión.

Las actualizaciones llegan a ciertos grupos de usuarios, de forma progresiva, hasta que todos la tienen. En el proceso, nos topamos con que un grupo cada vez mayor de usuarios va teniendo acceso a estas actualizaciones y funciones, mientras el resto ha de esperar.

Es algo similar a lo que ocurre con las propias actualizaciones de las apps de Google, como Maps, Gmail, etc. Google anuncia novedades, llegan primero a un pequeño grupo de usuarios, la función se va expandiendo a cada vez más grupos, hasta que se cierra el círculo y no queda ningún usuario por actualizar.

Esta es una medida que permite a Google obtener feedback sobre las actualizaciones sin que lleguen a todo el mundo y, en caso de malos resultados, paralizar el despliegue sin causar males mayores. La contrapartida es la sufrimos con Coolwalk: no hay fechas oficiales de llegada.