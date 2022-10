Antivirus en Android: qué son, diferencias entre gratis y de pago y los mejores para tu PC

Te traemos una guía completa para que puedas entender y saberlo todo sobre los antivirus en Android. De esta manera, si nunca te has parado a investigar de lo que tratan, sabrás sus diferencias con respecto a los de ordenador, lo que son capaces de hacer, y las diferencias entre los gratuitos y los de pago.

Vamos a empezar explicándote qué es un antivirus, y de ahí iremos escalando. Y cuando terminemos, aprovecharemos para decirte cuáles son los mejores antivirus gratis y de pago para Android, de forma que si decides darles una oportunidad tengas algunos nombres para empezar.

Qué es un antivirus

Android es el sistema operativo móvil más utilizado del mundo, aunque tampoco hay mucha competencia. Esto tiene una parte negativa, y es que al ser el más utilizado también se convierte en un objetivo idóneo cuando un cibercriminal quiere hacer un malware o virus con el que infectar móviles.

Esto no quiere decir que Android sea por definición más inseguro que iOS. Simplemente, como tiene muchos más usuarios, los cibercriminales prefieren priorizarlo a la hora de crear sus virus. Simplemente, porque por el mismo trabajo puedes atacar a muchas más víctimas potenciales.

Los antivirus nacieron siendo programas que se encargan de detectar y eliminar virus informáticos en un ordenador. Esa era su función principal en los 90 y los 2000, programas sencillos capaces de detectar estas amenazas y evitar que infecten un ordenador, o intentar desinfectarlo si ya tenía un virus.

Ahora, las amenazas informáticas se han ido haciendo más complejas y llegando a más dispositivos. Los antivirus han dado el salto también a los móviles, y además de combatir a los virus también ofrecen otros servicios de seguridad adicional.

En Android, el tipo de malware que vamos a encontrar no es un virus, sino otros tipos de programas malintencionados. Pueden ser programas que accedan a los datos de tu móvil o puedan tomar el control de lo que haces. No es una amenaza para tu móvil Android, sino más bien para tu privacidad, puesto que pueden obtener datos tuyos del dispositivo y espiarte.

Los antivirus en Android, por lo tanto, son programas que tratan de evitar esto. Como en el PC, existen dos tipos de antivirus, los de pago y los gratuitos, y cada uno de los dos tipos tiene un enfoque diferente. Es por eso que casi todas las empresas de seguridad con antivirus de pago tienen también uno gratuito, y que en los gratis existe un gran ecosistema de alternativas.

¿Es necesario un antivirus en Android?

Este es posiblemente uno de los debates más intensos que vas a encontrar en el mundo de Android. Ya hay debate sobre si es necesario usar un antivirus en Windows, y en móvil parece haber incluso menos razones para necesitar utilizarlo. Muchos usuarios piensan que es totalmente innecesario, mientras que otros prefieren tener una capa de seguridad extra.

La cuestión es que, en Android, con unos pocos consejos es relativamente sencillo evitar la mayoría de malware. El primero de estos consejos básicos sería no descargar aplicaciones fuera de la tienda de apps oficial de tu móvil. Ya que cuando descargas e instalas un APK en Android, nunca puedes estar seguro de que el paquete que contiene la aplicación no incluya algún «extra» no deseado.

Es importante elegir siempre las apps oficiales de los servicios a los que accedas, puesto que usar apps de terceros puede hacer que estas accedan a los datos de tus cuentas o incluso te la roben. A la hora de instalar apps, es importante también revisar los comentarios de los usuarios por si hubiera avisos de que funciona mal o es peligrosa.

También es de vital importancia revisar los permisos que te piden las apps para acceder a datos de tu móvil. Aquí, toca usar el sentido común y evitar aplicaciones que te pidan acceder a un tipo de datos que realmente no necesitan. Además, si estás dudando a la hora de descargar una app, posiblemente no la necesites, por lo que ante la duda es mejor no descargarla.

Leído lo anterior, puede parecer relativamente fácil acabar con un malware, pero hay un problema, y es que la tienda de aplicaciones de Android no es totalmente segura. Google no hace que sus empleados revisen manualmente las apps que se suben, por lo que hay veces en los que un malware o una aplicación maliciosa pueda pasar los controles de seguridad basados en algoritmos, y acabe disponible en Google Play.

Además de esto, hay algunas aplicaciones que pueden ser útiles pero no estar en Google Play por alguna razón, y necesites o prefieras usar su APK. En estos casos, lo mejor es descargar el APK desde la web oficial del servicio, y puestos a buscarlas, recurrir a una tienda de probada seguridad como APK Mirror.

Pero al final, los cibercriminales son inteligentes, y siempre te pueden intentar colar un WhatsApp Plus con funciones extra o cualquier otra aplicación con grandes promesas, o te descarguen APK desde páginas web para que los instales sin querer. Android es relativamente seguro si sabes lo que haces pero no es infalible, y ahí es donde un antivirus puede entrar en juego.

Los antivirus son aplicaciones opcionales, pero cuando eliges uno bueno, estará sumando una capa extra de seguridad para tu dispositivo. Van a poder ayudarte a proteger tu móvil de apps maliciosas que puedas instalar, y los de pago también pueden añadir extras de privacidad y otras opciones.

Antivirus gratis o antivirus de pago

A menudo, la gente comete el error de decir que un antivirus gratuito puede darte los mismos beneficios que las alternativas de pago. Pero esto no es así, y el error se debe en parte a que muchos piensan en los antivirus como eso, programas para evitar infecciones en el móvil, cuando realmente han evolucionado para convertirse en mucho más.

Los antivirus gratuitos ofrecen opciones básicas, centrándose sobre todo en la protección frente a archivos APK y otras infecciones comunes. Revisarán tu móvil en busca de signos de que algo va mal y listo. Su efectividad no siempre es la mejor, pero pueden ser útiles para esas tareas básicas, aunque algunos pueden venir con anuncios y publicidad.

Mientras, las soluciones de pago suelen ser antivirus con otras capas extra de protección. Ya no centradas en el malware, sino para ayudarte a conservar mejor tu privacidad, a proteger tus contraseñas, o a navegar con mayor seguridad utilizando una VPN.

Por lo tanto, todo suele depender de cuáles son tus necesidades reales, y de lo que buscas realmente en un antivirus. Si solo buscas una solución sencilla para protegerte frente a potencial malware, entonces cualquiera de los dos puede servirte hasta cierto punto. Pero si necesitas más opciones de seguridad o privacidad, entonces es posible que puedas aprovechar para encontrar uno de pago.

Algunas de las soluciones extra de seguridad y privacidad que ofrecen los antivirus de pago puedes encontrarlas en aplicaciones gratuitas independientes. Pero ni todas ellas son fiables ni son tan completas como una solución por la que estás pagando, sobre todo si es de una empresa especializada en la seguridad.

Mejores antivirus gratuitos para Android

A continuación, vamos a dejarte con una pequeña lista con los mejores antivirus gratis para Android. Aquí, recuerda que casi todos son versiones gratuitas muy limitadas, y que la mayoría tienen luego versiones de pago más avanzadas. Sin embargo, con las versiones gratuitas ya podrás ayudarte a analizar el móvil y los archivos que quieres instalar.

Google Play Protect : Se trata del antivirus instalado por defecto en todos los móviles Android que incluyan la tienda oficial de aplicaciones. Google Play Protect simplemente enviará avisos cuando detecte amenazas en el móvil analizando tus aplicaciones instaladas, y puedes entrar directamente desde Google Play.

: Se trata del antivirus instalado por defecto en todos los móviles Android que incluyan la tienda oficial de aplicaciones. Google Play Protect simplemente enviará avisos cuando detecte amenazas en el móvil analizando tus aplicaciones instaladas, y puedes entrar directamente desde Google Play. Avira : Otro peso pesado dentro del mundo de los antivirus, con 35 años a sus espaldas. En su versión para Android, tiene un análisis de aplicaciones instalada, pero también muchas otras herramientas gratuitas como protección de identidad, el bloqueo de llamadas, protección antirrobo o analizador de red. Posiblemente sea una de las mejores alternativas gratis. Enlace: Google Play.

: Otro peso pesado dentro del mundo de los antivirus, con 35 años a sus espaldas. En su versión para Android, tiene un análisis de aplicaciones instalada, pero también muchas otras herramientas gratuitas como protección de identidad, el bloqueo de llamadas, protección antirrobo o analizador de red. Posiblemente sea una de las mejores alternativas gratis. Enlace: Google Play. Avast : Todo un veterano en el mundo de los antivirus gratuitos para Windows, también ha dado el salto a Android. Te avisa de aplicaciones peligrosas instaladas o en APK, de opciones activas del móvil que pudieran ser explotadas, de phishing y de muchas otras cosas. También incluye escáner de seguridad para WiFi. Enlace: Google Play.

: Todo un veterano en el mundo de los antivirus gratuitos para Windows, también ha dado el salto a Android. Te avisa de aplicaciones peligrosas instaladas o en APK, de opciones activas del móvil que pudieran ser explotadas, de phishing y de muchas otras cosas. También incluye escáner de seguridad para WiFi. Enlace: Google Play. AVG Antivirus : Pertenece también a Avast, por lo que son apps casi idénticas. Te permite escanear archivos APK, aplicaciones instaladas, limpiar basura, analizar redes WiFi, y versiones limitadas de sus opciones premium. Enlace: Google Play.

: Pertenece también a Avast, por lo que son apps casi idénticas. Te permite escanear archivos APK, aplicaciones instaladas, limpiar basura, analizar redes WiFi, y versiones limitadas de sus opciones premium. Enlace: Google Play. Kaspersky : Otro peso pesado de la seguridad online, y que ha tenido que defender su integridad y seguridad abriendo el código de sus aplicaciones. Su interfaz es sencilla, y en su versión gratuita no tiene publicidad ni te empuja demasiado a ir a la de pago. También filtra llamadas y soporta Android Wear, pero el análisis de nuevas apps instaladas debes hacerlo a mano. Enlace: Google Play.

: Otro peso pesado de la seguridad online, y que ha tenido que defender su integridad y seguridad abriendo el código de sus aplicaciones. Su interfaz es sencilla, y en su versión gratuita no tiene publicidad ni te empuja demasiado a ir a la de pago. También filtra llamadas y soporta Android Wear, pero el análisis de nuevas apps instaladas debes hacerlo a mano. Enlace: Google Play. BitDefender : Te permite analizar todos los archivos del disco duro de tu móvil, así como las aplicaciones instaladas, en busca de malware. Es un análisis exhaustivo que puede llevar un tiempo. Y ya está. Es un antivirus como los de antes, sin ningún servicio extra. Y no lo necesita, lo que hace lo hace bien. Enlace: Google Play.

: Te permite analizar todos los archivos del disco duro de tu móvil, así como las aplicaciones instaladas, en busca de malware. Es un análisis exhaustivo que puede llevar un tiempo. Y ya está. Es un antivirus como los de antes, sin ningún servicio extra. Y no lo necesita, lo que hace lo hace bien. Enlace: Google Play. Malwarebytes : Un buscador de malware que analiza en profundidad tus aplicaciones en busca de malware. También te avisa de ajustes del sistema que pueden ser explotados por malwares, y hace auditorías de privacidad con el resumen de accesos otorgados a las apps instaladas. Enlace: Google Play.

: Un buscador de malware que analiza en profundidad tus aplicaciones en busca de malware. También te avisa de ajustes del sistema que pueden ser explotados por malwares, y hace auditorías de privacidad con el resumen de accesos otorgados a las apps instaladas. Enlace: Google Play. McAfee : Otro clásico del escritorio que ha venido al móvil. Busca malware entre tus apps instaladas, y te dice las que potencialmente no son de tu interés por si quieres borrarlas. También tiene análisis de seguridad, protección antirrobo, y liberador de memoria. Enlace: Google Play.

: Otro clásico del escritorio que ha venido al móvil. Busca malware entre tus apps instaladas, y te dice las que potencialmente no son de tu interés por si quieres borrarlas. También tiene análisis de seguridad, protección antirrobo, y liberador de memoria. Enlace: Google Play. Virustotal: No es un antivirus instalable, sino un antivirus web. Se trata de una página donde puedes subir un APK que hayas bajado antes de instalarlo, y te dirá si hay seguro o si tiene alguna sorpresa desagradable. Enlace: Web oficial.

Mejores antivirus de pago para Android

Y ahora, vamos a seguir con otra pequeña lista, en este caso con algunas recomendaciones de los mejores antivirus de pago que tienes disponibles para Android. Como ves, el denominador común entre ellos va a ser el de ofrecer muchos otros servicios de seguridad y privacidad además del escáner de malware.

BitDefender : Además de sus funciones gratuitas de análisis, la versión de pago incluye un cliente VPN integrado con más datos, y un bloqueador de webs maliciosas. También bloquea aplicaciones, tiene herramientas de privacidad, escáner WiFi, antirrobo, y notificaciones de cuando se filtran tus datos. También tiene un analizador de fraudes online que analiza los mensajes que te llegan para decirte los enlaces fraudulentos que pueda haber. Enlace: Google Play.

: Además de sus funciones gratuitas de análisis, la versión de pago incluye un cliente VPN integrado con más datos, y un bloqueador de webs maliciosas. También bloquea aplicaciones, tiene herramientas de privacidad, escáner WiFi, antirrobo, y notificaciones de cuando se filtran tus datos. También tiene un analizador de fraudes online que analiza los mensajes que te llegan para decirte los enlaces fraudulentos que pueda haber. Enlace: Google Play. Norton : Posiblemente sea el antivirus de pago con mejor protección que hay para Android, aunque le faltan algunas opciones como antirrobo o copias de seguridad de contactos. Ofrece VPN ilimitada, monitorización de la dark web en busca de tus datos personales, y los imprescindibles análisis de aplicaciones instaladas y archivos en tu móvil. Enlace: Web oficial.

: Posiblemente sea el antivirus de pago con mejor protección que hay para Android, aunque le faltan algunas opciones como antirrobo o copias de seguridad de contactos. Ofrece VPN ilimitada, monitorización de la dark web en busca de tus datos personales, y los imprescindibles análisis de aplicaciones instaladas y archivos en tu móvil. Enlace: Web oficial. Kaspersky : Centrado sobre todo en la protección contra malware, por lo que no tiene elementos como análisis de redes WiFi ni ayudas para la privacidad. Sin embargo, escanea automáticamente aplicaciones, permite bloquear aplicaciones y páginas web de phishing. No hace mucho, pero lo que hace lo hace bien. Enlace: Web oficial.

: Centrado sobre todo en la protección contra malware, por lo que no tiene elementos como análisis de redes WiFi ni ayudas para la privacidad. Sin embargo, escanea automáticamente aplicaciones, permite bloquear aplicaciones y páginas web de phishing. No hace mucho, pero lo que hace lo hace bien. Enlace: Web oficial. Lookout Security and Antivirus : Fue uno de los primeros antivirus para Android, y durante esos primeros años fue de los mejores. Su gran ventaja es una interfaz sencilla y clara, fácil de usar. Escanea en busca de malware y ayuda con móviles perdidos en su versión gratis, y en la de pago se incluye bloqueo de webs maliciosas, escáner de redes WiFi, VPN ilimitado y notificaciones por brechas de seguridad y filtración de datos. Enlace: Google Play.

: Fue uno de los primeros antivirus para Android, y durante esos primeros años fue de los mejores. Su gran ventaja es una interfaz sencilla y clara, fácil de usar. Escanea en busca de malware y ayuda con móviles perdidos en su versión gratis, y en la de pago se incluye bloqueo de webs maliciosas, escáner de redes WiFi, VPN ilimitado y notificaciones por brechas de seguridad y filtración de datos. Enlace: Google Play. McAfee : En su versión de pago, ofrece elementos como análisis de URLs, con VPN ilimitada en las opciones más caras. Además, tienes el análisis de malware en aplicaciones instaladas. Solía ofrecer más, pero en el último año ha eliminado muchas de sus funciones. Enlace: Google Play.

: En su versión de pago, ofrece elementos como análisis de URLs, con VPN ilimitada en las opciones más caras. Además, tienes el análisis de malware en aplicaciones instaladas. Solía ofrecer más, pero en el último año ha eliminado muchas de sus funciones. Enlace: Google Play. Avast: Quizá una de las alternativas que más servicios ofrece además del de un antivirus que no brilla demasiado. Tiene consejos de privacidad y un optimizador del sistema, así como sistemas de lista negra. También tiene protección antirrobo, bloqueo de llamadas, bloqueadores de app y una VPN. Google Play.