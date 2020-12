Aparecen supuestas imágenes del coche autónomo de Zoox y Amazon una semana antes de su presentación

A comienzos de verano nos hacíamos eco de Amazon comprando Zoox, una startup que se convirtió en la mayor inversión del mundo de la conducción autónoma hasta la fecha y que pasa a ser el caballo de batalla de Amazon para competir contra Waymo. Ahora, medio año después, surgen fotografías del supuesto coche autónomo que Zoox presentará el próximo 14 de diciembre.

@zoox going all in filming at the @FairmontSF today. Looks like 2021 to me! Exciting future ahead of us! #selfdrivingcars #innovation pic.twitter.com/8XjS4qPOcV

— Christian Claus (@Christian1Claus) December 6, 2020