Aparta, John Wick: la saga de acción moderna más brutal, explosiva y sorprendente acaba de aterrizar en Netflix

Con todos nuestros respetos para misiones imposibles, topguns, johnwicks y, por supuesto, avatares y juegos de tronos, no hay saga de acción más rotunda y demoledora en el cine moderno que las dos entregas de ‘The Raid‘, que en España recibieron el VHSero título de ‘Redada asesina’ y que al fin han llegado a streaming, ya que las puedes ver (tanto la primera como la segunda) en Netflix.

Su secreto es sencillísimo: no son producciones norteamericanas, sino indonesias. Es cine oriental de artes marciales y artillería pesada que recoge lo mejor de las producciones asiáticas, el ritmo, la planificación y el tono excesivo y sin monsergas, y que deja en evidencia las paniaguadas producciones de Hollywood, como sabe cualquier pasmado espectador de películas como ‘The Night Comes for Us’, también protagonizada por Iko Iwais y rodada, esta sí, para Netflix.

Y eso pese a que está dirigida por un europeo. Pero claro, qué europeo: el galés Gareth Evans, un occidental con alma cinéfila de asiático, y que está rodando piezas de acción que combinan la brutalidad del cine de Hong Kong, Indonesia y Tailandia con el lujo visual de Europa y Estados Unidos. Suyas son la serie ‘Gangs of London’ y la muy estimable pieza de folk horror con kung fu (!!!) ‘El apóstol’ para Netflix.

Pero estas dos ‘The Raid’ son sus auténticas obras maestras. En la primera, con muchos puntos argumentales en común con ‘Dredd’, un equipo de SWATS queda atrapado en un edificio bajo el control de un criminal y su ejército de asesinos. En la segunda, el héroe de ambos films se introduce en secreto en el crimen organizado de Jakarta en una compleja operación contra la corrupción y la mafia.