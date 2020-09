Apple abre la puerta a los videojuegos en streaming de Google Stadia y xCloud en App Store, aunque impone sus condiciones

Google Stadia y Microsoft xCloud ya están en el mercado y aspiran, junto a GeForce Now, a ser los principales exponentes del streaming de videojuegos. En Android, al menos, porque en lo referente a iOS Apple dijo que este tipo de servicios no cumplían las normas de su tienda de aplicaciones. Ahora la compañía ha actualizado sus políticas y añadido un apartado dedicado a este tipo de servicios donde no solo abre la puerta a que funcionen, sino que establece el marco de condiciones.

En la política de desarrolladores de Apple, actualizada el pasado 11 de septiembre, se ha añadido el punto «4.9. Videojuegos en streaming». En él la compañía de Cupertino explica que el streaming de videojuego está permitido siempre y cuando se adhiera a las guías de App Store. Eso supone, entre otras cosas, enviar cada juego para su correspondiente revisión y aprobación por parte de Apple.

Streaming de videojuegos sí, pero con condiciones

Interfaz de Google Stadia.

Cuando Apple dijo que Google Stadia y Microsoft xCloud no cumplían las normas de la App Store se refirió, precisamente, a que «los servicios de juegos pueden lanzarse absolutamente en el App Store siempre que sigan el mismo conjunto de pautas aplicables a todos los desarrolladores, incluido el envío de juegos individualmente para su revisión y aparecer en rankings y búsquedas». Los servicios de Google y Microsoft no funcionan de esa forma, sino que tienen una «app catálogo» que permite acceder al juego.

Sin embargo, si Google y Microsoft quieren que sus servicios funcionen en iOS y iPadOS, «cada juego de streaming debe ser enviado a la App Store como una aplicación individual para que tenga una página de producto en la App Store, aparezca en los gráficos y en la búsqueda, tenga valoraciones y revisiones de usuarios, pueda ser gestionado con Tiempo de uso y otras aplicaciones de control parental, aparezca en el dispositivo del usuario, etc.»

Cada juego de cada servicio tendrá que ser enviado individualmente para su revisión por parte de Apple

Dicho de otra forma, si un usuario quiere jugar a ‘Gylt‘, uno de los exclusivos de Google Stadia, Google tendría que mandar ese juego como si de un app normal y corriente se tratase. ‘Gylt’ debe ser indexado en App Store, tener su propia ficha y ser aprobado por parte de Apple. Esto mismo se tendrá que aplicar a todos los juegos de cada servicio. ¿Y cómo se accede a los videojuegos? A través de la app catálogo, por ejemplo.

De acuerdo a Apple, «los servicios de juegos de streaming pueden ofrecer una aplicación de catálogo en la App Store para ayudar a los usuarios a registrarse en el servicio y a encontrar los juegos en la App Store, siempre y cuando la aplicación cumpla todas las directrices, incluyendo la de ofrecer a los usuarios la opción de pagar una suscripción con la compra in-app y utilizar la función «Iniciar sesión con Apple». Todos los juegos incluidos en el catálogo de la aplicación deben enlazar con una página de producto individual de la App Store».

Además, en la sección de usos permitidos de las suscripciones con renovación automática, Apple establece que «los juegos ofrecidos en una suscripción de servicio de juegos de streaming deben descargarse directamente de la App Store, deben estar diseñados para evitar la duplicación de pagos por parte de un suscriptor y no deben poner en desventaja a los clientes no suscriptores».

La política, si bien abre la puerta a que los servicios puedan funcionar en iOS, supone un proceso largo y tedioso en el que Apple, de una forma u otra, sigue teniendo la última palabra. Además, por cómo está diseñado el proceso, el usuario parece que se verá obligado a descargar una app (que realmente sería una especie de acceso directo) para cada juego que quiera consumir en streaming, en lugar de una sola app que permita lanzarlos directamente.

Esto es algo que ha sido criticado por Microsoft, que ha dicho en declaraciones a IGN que «esto sigue siendo una mala experiencia para los clientes. Los jugadores quieren saltar directamente a un juego de su catálogo curado dentro de una aplicación como lo hacen con las películas o las canciones, y no verse obligados a descargar más de 100 aplicaciones para jugar juegos individuales desde la nube. Nos comprometemos a poner a los jugadores en el centro de todo lo que hacemos, y proporcionar una gran experiencia es el núcleo de esa misión».

Ahora la pelota queda en el tejado de Google, Microsoft, NVIDIA y demás servicios, que tendrán que decidir si adoptan las políticas de Apple o si, por el contrario, prefieren no hacerlo y que sus servicios no funcionen en iOS y iPadOS. En el caso de Google Stadia, la app catálogo sí está disponible en App Store y permite comprar juegos, pero no lanzarlos. En Android, sin embargo, permite ver el catálogo, comprar y jugar de forma nativa.