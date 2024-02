Apple actualiza el ciclo de vida de la batería de los iPhone 15: asegura que es mucho mejor de lo que había prometido

Apple ha actualizado parte de los datos de rendimiento de la batería de los iPhone 15. Según 9to5Mac, la compañía de Cupertino ahora dice que la mencionada familia de dispositivos puede retener hasta el 80% de su capacidad original tras 1.000 ciclos de carga completos.

Se trata de un salto notable si tenemos en cuenta que cuando la tecnológica lanzó sus nuevos móviles en septiembre del año pasado dijo que estaban diseñados para que sus baterías pudieran retener hasta el 80% de su capacidad original tras 500 ciclos de carga.

El doble de vida útil en un pis pas

Los nuevos datos sobre la batería de los iPhone 15 llegan después de que Apple hiciera pruebas que implicaron cargar y descargar los dispositivos en circunstancias específicas 1.000 veces. Y la conclusión ha sido que la vida útil de las baterías es mejor de lo que se pensaba.

Así que si tenemos en cuenta lo que nos dice Apple, los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max salieron de fábrica con estos valores de rendimiento, pero las estimaciones iniciales no eran precisas. No hay nada que tengamos que hacer los usuarios.

La compañía de Cupertino no relaciona esta mejora a una actualización reciente específica de software. En cambio, si dice que se debe a mejoras continuas en los componentes utilizados en la fabricación de las baterías y en el sistema de administración de energía de iOS.

Cabe señalar que los iPhone 14 mantienen los datos de rendimiento originales. Es decir, son capaces de retener hasta el 80% de su capacidad original con 500 ciclos de carga. No obstante, los dirigidos por Tim Cook está tratando de identificar si también deben actualizar estas estimaciones.

¿Qué es la capacidad original de la batería?

Cuando los fabricantes hablan de la capacidad original de la batería hacen referencia a su capacidad en comparación a cuando el dispositivo era nuevo. Dado que las baterías tienen elementos químicos, estas van degradándose y perdiendo rendimiento con el tiempo.

En otras palabras, su capacidad original empieza a verse reducida inevitablemente después de una determinada cantidad de ciclos de carga. Redemos que también podemos modificar nuestros hábitos para cuidar mejor la salud de las baterías, algo que es recomendable.

Y si te preguntas por los ciclos de carga, cada uno de estos se completa cuando hemos descargado una cantidad equivalente al 100% de la capacidad de nuestra batería. De esta forma, podemos necesitar varios días para completar un ciclo de carga en nuestro móvil.

Se avecina la nueva etiqueta energética para móviles en la UE

El anuncio de Apple de este martes llega antes de que se pongan en marcha los nuevos requisitos de etiquetado energético en la Unión Europea. A partir del 20 de junio de 2025 todos los teléfonos inteligentes deberán llegar acompañados de una etiqueta de clasificación energética.

Así se verá la nueva etiqueta de clasificación energética

Lo del etiquetado no es una novedad. Desde hace varios años es un requisito indispensable que deben cumplir los fabricantes de electrodomésticos. De igual manera, Apple, Samsung, Xiaomi y cualquier otra firma deberá plegarse al nuevo reglamento en 2025.

A nivel de batería los fabricantes de teléfonos móviles deberán ofrecer “baterías suficientemente duraderas que puedan soportar al menos 800 ciclos de carga y descarga conservando al menos el 80 % de su capacidad inicial” para vender sus dispositivos en el bloque.

Imágenes: Apple | Comisión Europea

En Xataka: He probado todos los iPhone 15. Tengo clarísimo cuál es la mejor compra

En Xataka: Las Vision Pro se han topado con un problema recurrente en los nuevos productos de Apple: compartirlas es una odisea