Apple anuncia evento para el próximo 15 de septiembre, pero puede que el protagonista sea el Apple Watch (y no el iPhone 12)

Es uno de los eventos de referencia cada año, y a pesar de la pandemia Apple ha mantenido más o menos los rangos de fechas de anteriores eventos y el próximo 15 de septiembre ha organizado un evento virtual que, eso sí, podría no ser el que esperábamos.

Aunque en otras ocasiones lo normal sería dedicar dicho evento a los nuevos iPhone, la pandemia hace dudar de si Apple los lanzará ese día o esperará un poco más para su presentación. En la invitación de hecho se puede leer «Time Flies» («el tiempo vuela»), lo que parece apuntar a un protagonismo claro de los Apple Watch.

La propia invitación para asistir al evento virtual que está llegando a diversos medios —includido Xataka— muestra una original modificación con un componente de realidad aumentada del logotipo de Apple, y bajo ella el mensaje «Time Flies» («El tiempo vuela»), algo que parece poner en el punto de mira no a los iPhone 12, sino a los Apple Watch.

Los rumores de las últimas semanas apuntan a uno e incluso dos Apple Watch, uno de los cuales sería una versión económica para reemplazar al Apple Watch Series 3. Se espera que el Apple Watch 6 ofrezca monitorización de los niveles de oxígeno en sangre y un mejor registro del sueño, además de un procesador más potente.

Además de hablar de sus nuevos relojes inteligentes, también se habla de la potencial presentación de un iPad Air actualizado que heredaría las líneas del iPad Pro y contaría con un diseño de pantalla con marcos mucho más reducidos.

En las quinielas también están esa potencial versión supraaural de los AirPods, un HomePod más pequeño y renovado e incluso detalles o incluso el lanzamiento del que será el primer Mac basado en sus chips Apple con arquitectura ARM.

El evento se celebrará el próximo 15 de septiembre a las 19:00 CEST, pero puede que no sea entonces cuando conozcamos el renovado catálogo e móviles de Apple. La pandemia de COVID-19 ha disparado los rumores de un posible retraso en todas las fases de puesta en el mercado de los nuevos iPhone 12, y eso podría afectar también a su fecha de presentación, que según analistas como Mark Gurman se retrasaría a octubre.

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL

— Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2020