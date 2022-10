Apple da marcha atrás (de momento) con la publicidad en App Store tras la avalancha de críticas

Uno de los temas del día de ayer fue la publicidad intrusiva que Apple está empezando a introducir en App Store. Con iOS 16.1, su tienda de aplicaciones amanecía hasta arriba de recomendaciones de descarga, publicidad integrada en casi todas las secciones de App Store y, en algunos casos, bastante conflictiva. Era el caso de más y más casos de publicidad de casinos en fichas de Apps para recuperarse de adicciones, apps de pago en juegos para niños, y demás prácticas que no casaban demasiado con la filosofía de Apple.

Tras las feroces críticas en redes sociales, Apple ha tenido que meter una marcha menos y, al menos de forma temporal, pausar los anuncios «relacionados con juegos de azar y algunas otras categorías» en las páginas de producto de Apple Store. No se conocen los cambios que se están haciendo, pero parece que las quejas han surtido un rápido efecto.

Now my app’s product page shows gambling ads, which I’m really not OK with.

Apple shouldn’t be OK with it, either.

The App Store has corrupted such a great company so deeply. They make so much from gambling and manipulative IAPs that they don’t even see the problem anymore. https://t.co/MnNlf7k0kT

— Marco Arment (@marcoarment) October 25, 2022