Apple ha matado el iPhone mini y la culpa la tenemos todos nosotros: ya no queremos móviles compactos

Apple se despide del iPhone mini. Ayer presentó —junto a unas cuantas cosas más— los iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, pero de iPhone 14 mini, nada. El pequeño de la familia decía adiós, y parece difícil pensar que ese adiós no sea permanente.

La decisión parece lógica. Según los datos que se tenían, el iPhone 12 mini se vendió poco y el iPhone 13 mini se vendió menos aún. Puede que los móviles compactos generen simpatías, pero la gente no los compra porque la realidad es contundente: la gente quiere pantallas grandes.

Una cosa es lo que nos gusta y otra lo que queremos (y compramos)

En los últimos años los iPhone mini se habían convertido en referentes absolutos para los amantes de los móviles compactos. Apple defendía ese segmento con unos smartphones que ofrecían unas prestaciones excepcionales a pesar de que las dimensiones eran muy contenidas.

Casi nadie en Android hacía lo mismo. Los móviles más compactos solían ser dispositivos de segunda división, y solo en los últimos tiempos han comenzado a aparecer propuestas realmente competentes que se situaban en las 6 pulgadas o incluso por debajo de ese límite, como sucede con el reciente e interesantísimo Asus Zenfone 9.

Pero el mercado manda, y lo hace especialmente para Apple, que como otras muchas empresas es inmisericorde con los dineros. Si un producto o servicio no acaba de cuajar, lo extermina. El iPhone 13 mini seguía siendo estupendo, pero era con diferencia el modelo menos vendido de toda la gama de 2021.

Teniendo en cuenta que los iPhone 12 mini tampoco habían sido un éxito, la decisión de Apple parece más que justificada. La empresa se había resistido a aceptar una realidad que lleva golpeándonos hace años. La de que que las grandes diagonales son las preferidas de los usuarios.

Recordando al iPhone 6 y el salto a las pantallas «grandes»

De hecho la empresa tardó más de la cuenta en dar el salto a esas diagonales en el pasado. Todos los fabricantes Android habían dado el salto a modelos de entre cinco y seis pulgadas cuando Apple aún seguía defendiendo las cuatro pulgadas de los iPhone 5.

Ventas de los iPhone hasta 2018: en 2015 las ventas se dispararon y la razón fue una y solo una: la llegada de los iPhone 6/Plus y de sus pantallas más grandes. Fuente: Statista.

Cuando en 2014 lanzaron los iPhone 6 (4,7″) y los iPhone 6 Plus (5,5″) las ventas se dispararon de forma espectacular: en Cupertino al fin le daban a los usuarios lo que demandaban: pantallas más grandes.

Ese parece ahora de nuevo el argumento decisivo para el adiós a los iPhone mini. Apple parece haber reconocido su desliz y no solo no ha eliminado ese modelo compacto de la ecuación: lo ha sustituido por el iPhone 14 Plus, cuya apuesta es precisamente ofrecer una mayor diagonal y también mayor batería.

Queda por ver cómo se comportan las ventas tras esta decisión: los precios, más altos que nunca, no ayudan en un contexto en el que nuestros sueldos ya no dan para tanto. Lo que parece difícil es que veamos un nuevo iPhone mini, y eso, queridos lectores, es una lástima.

