Apple ha tardado cinco años en liquidar el ‘notch’: así ha puesto a punto la ‘isla dinámica’ de los iPhone 14 Pro

Más vale tarde que nunca. Es un hecho: con frecuencia Apple se toma con mucha calma la introducción en sus smartphones de tecnologías que algunos de sus competidores incorporan mucho antes. Las filtraciones de las últimas semanas aseguraban que algunas de las versiones de los iPhone 14 que acaban de ver la luz no incorporarían un notch, y sí, ha sucedido, aunque lo cierto es que este elemento no ha desaparecido del todo.

Los iPhone 14 y 14 Plus incorporan un notch esencialmente idéntico al que nos ha entregado esta marca en los móviles que nos ha propuesto durante los últimos años, por lo que en este ámbito estos dos terminales no aportan nada nuevo. Sin embargo, los iPhone 14 Pro y Pro Max integran un nuevo componente conocido como isla dinámica (Dynamic Island). Si somos rigurosos no podemos considerarlo un notch, por lo que, efectivamente, de alguna forma este componente ha desaparecido en estas dos versiones del iPhone 14.

Sin embargo, la cámara TrueDepth alojada en el frontal de estos móviles y los sensores que trabajan en tándem con ella para implementar el reconocimiento facial continúan acaparando algo de espacio en la parte superior de los iPhone 14 Pro y Pro Max. No obstante, esto no significa que Apple no haya innovado lo más mínimo. Sí, algo ha innovado, aunque, como estamos a punto de comprobar, su innovación no reside en el hardware; se erige sobre el software de iOS 16.

La tecnología a la que ha recurrido Apple para eliminar el notch de los iPhone 14 Pro y Pro Max no es nueva. De hecho, muchos de sus competidores la utilizan desde hace varias generaciones de smartphones. Y es que los de Cupertino acaban de recorrer el mismo camino que otras marcas han recorrido mucho antes alojando la cámara frontal y los sensores necesarios para implementar el reconocimiento facial en un orificio practicado sobre la matriz OLED que constituye la pantalla de estos móviles.

Nada nuevo hasta aquí. La alternativa a la incorporación de un agujero en el panel OLED y a la implementación de un notch convencional consiste en alojar la cámara y los sensores debajo del panel, algo que algunas marcas ya han resuelto con un razonable éxito. Dos de ellas son OPPO, que ha logrado minimizar la desviación del brillo en la zona del panel bajo la que reside la cámara por debajo del 2% y el color por debajo de 0.8 de acuerdo al índice JNCD, y Samsung.

Ambas han optado por reducir la densidad de píxeles por pulgada de la región del panel bajo la que reside la cámara en los móviles que incorporan esta tecnología, lo que les ha permitido proponernos una pantalla completamente diáfana. Sin cámaras ni sensores perceptibles.

Sin embargo, como hemos visto, Apple ha optado en sus iPhone 14 Pro y Pro Max por el agujero en pantalla convencional. Quién sabe, quizá cuando se refine más la tecnología que hace posible la integración de la cámara y los sensores debajo del panel de imagen los de Cupertino decidan apostar por ella. En cualquier caso, si en el futuro sucede esto, algo que, honestamente, me parece muy probable, los iPhone se sumarán una vez más a una tendencia iniciada mucho antes por algunos de sus competidores.

Definitivamente, la originalidad de la isla dinámica de los iPhone 13 Pro y Pro Max reside en el software que se responsabiliza de administrar esta prestación. Y es que este componente es una interfaz que se encarga de interactuar con el usuario en tiempo real para mostrar notificaciones, avisos y actividades. Forma parte de iOS 16, y, según Apple, puede ser utilizada por cualquier app para entregarnos la información apropiada en el momento oportuno. Suena bien, pero hasta que no lo probemos no sabremos con certeza si realmente tiene un impacto perceptible y beneficioso en nuestra experiencia.

La razón por la que Apple llama a este componente isla dinámica procede de la que sin duda es su característica más atractiva: su forma cambia en tiempo real para adaptarse a las características de la información que debe entregarnos en un instante determinado. Si, por ejemplo, recibimos una llamada, esta interfaz se expande para hacernos llegar esta notificación, y recupera su forma original cuando ha cumplido su propósito. Además, podemos utilizarla en segundo plano mientras usamos otra app, como, por ejemplo, el correo electrónico o el navegador. Pinta bien.

En cualquier caso, nos interesa no pasar por alto que uno de los cometidos de la isla dinámica es disimular con la máxima eficacia posible la presencia de la cámara y los sensores en el panel frontal de los iPhone 14 Pro y Pro Max. Y este componente tiene un ingrediente más a su favor: la cámara TrueDepth de estos teléfonos móviles es un 31% más compacta que la integrada en los demás smartphones de Apple. Tan pronto como caiga en nuestras manos uno de los nuevos iPhone 14 Pro probaremos a fondo esta prestación para comprobar si, tal y como nos promete esta marca, tiene un impacto tangible en nuestra experiencia.

