Apple, Microsoft, Google y Amazon: el exclusivo círculo de las cuatro grandes tecnológicas que ya valen más de un billón de dólares

En el mundo anglosajón es un ‘trillion’, lo que aquí se corresponde como un billón. Es decir, un millón de millones. 1.000.000.000.000 dólares. Esta es la barrera que han superado recientemente las cuatro grandes tecnológicas que dominan el mercado. Cuatro multinacionales reconocidas por sus productos y que pese a la estancada economía han continuado creciendo hasta batir unas cifras que hace años parecían impensables. Porque en este caso, sí es correcto hablar de empresas billonarias.

Únicamente Saudi Aramco, la empresa estatal de petróleo de Arabia Saudí se cuela entre este exclusivo club de empresas tecnológicas. Fuera y a bastante distancia quedan gigantes como Facebook o Alibaba, cuyas capitalizaciones bursátil no alcanzan los 600.000 millones de dólares.

Con sus últimos resultados trimestrales correspondientes al Q4 de 2019, las acciones de Amazon han subido más de un 11% hasta colocar su capitalización bursátil por encima del billón de dólares. En septiembre de 2018 se alcanzó por primera vez esta barrera, pero se quedó durante poco tiempo. Durante los últimos meses el gigante del ecommerce se ha mantenido alrededor de los 920.000 millones de dólares, pero no ha sido hasta este último impulso cuando los de Jeff Bezos han conseguido batir la marca y unirse al selecto club.

Amazon explica a sus inversores que ha conseguido 87.400 millones en ingresos durante el último trimestre del año pasado, unas elevadas cifras conseguidas gracias a la campaña navideña y que arrojan unos resultados un 21% superior a los anteriores en el mismo periodo. Otra de las marcas que Amazon ha aprovechado para promocionar es su número de miembros de Amazon Prime a nivel global, que alcanzan los 150 millones.

A nivel global, el aumento de las ventas ha sido de un 14,3% mientras que en los Estados Unidos ha crecido el 21,6%. Un ritmo de crecimiento que se refleja en los empleados, hasta 798.000 personas. Lo que implica un 23% más que el año pasado.

For the first time ever, there are 4 trillion-dollar companies in the US: Apple, Microsoft, Google, and Amazon.$AAPL $MSFT $GOOGL $AMZN pic.twitter.com/e7FPXJVvFN

— Charlie Bilello (@charliebilello) January 30, 2020