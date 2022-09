Apple pasaba de los anuncios. Ahora duplica su división de publicidad porque el pastel es demasiado jugoso

La publicidad no era el modelo de negocio de Apple. No la necesitaba: ya tenía sus iPhone y sus servicios, ¿no? No. En Cupertino han hecho cambios en iOS que protegen la privacidad de los usuarios, pero que además (¿sorpresa?) impulsan el negocio publicitario de Apple. Esa división está creciendo tanto en ingresos que Tim Cook y sus chicos han decidido duplicar su número de empleados. Por algo será.

La App Tracking Transparency fue solo el principio. Esta tecnología, que llegó con iOS 14.5, permite al usuario decidir si las aplicaciones instaladas en su dispositivo pueden o no rastrear su actividad en otras aplicaciones y en internet con el objetivo de mostrar publicidad segmentada. A priori parecía estupenda como medida para proteger nuestra privacidad, pero…

Publicidad de Apple para Apple. Pero esa medida era un ataque frontal a Facebook o a Google, cuyos modelos publicitarios se basan en poder rastrear esa actividad de los usuarios. Con Apple cerrándoles las puertas en dispositivos iOS/iPadOS, la cosa se ponía muy cruda para ellos, pero fantástica para Apple. ¿El resultado? Apple Search Ads, su división publicitaria, crecía como la espuma.

Chart of the Day:@Apple’s advertising business has more than tripled its market share in the six months after it introduced privacy changes to iPhones that obstructed rivals, including @Facebook and @Google, from targeting ads at consumers.

